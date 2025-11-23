藏在靜巷裡的老派台南味！馬路楊宿屋的古宅光影陪你走進最迷人的中西區夜晚

藏在台南巷弄裡的馬路楊宿屋，是能讓旅人放慢腳步的老宅住宿。天井光影、慵懶房型、親切老闆和滿滿美食情報與零食，好像住進朋友家般自在。

第一次聽見「馬路楊」這個名字，就能感受到它的老派可愛。靈感來自巷口那位賣檳榔、賣故事、也賣笑聲的歐吉桑，被寫進《我的台南》後成了旅人口耳相傳的台南象徵。馬路（まる）是日文中的「圈」，老闆用諧音替民宿取名，也像是在邀請旅人走進台南的生活圓心。民宿位在中西區靜巷中，離國華街、赤崁樓都近，吃宵夜、散步、搭車都很方便。

穿過天井光影的老派建築，靜靜收著台南的日光與記憶

推開大門，老闆親切打招呼，開始介紹民宿的背景與故事，老宅裡的每一件陳設都帶著年代的溫度。天井灑下的自然光在牆面上移動，讓屋子顯得靜謐又溫柔，像回到老台南的日常。公共空間整潔、放鬆且能久坐，夜晚可以在這裡泡麵、喝咖啡、吃零食，甚至和朋友聊天到深夜。早晨也能在同一個位置沖杯咖啡，讓旅程從小小的儀式感開始。民宿一樓有洗手間，旅途中使用非常方便。

陽台房空間寬敞明亮，長住旅人也能自在放鬆

這次入住的特大雙人陽台房比一般民宿寬敞許多，採光好、動線舒服，陽台附洗衣機與小景觀區，連洗衣精都準備好，長住或海外旅人都能輕鬆打理。房內的大床偏軟但好睡，小茶几、雙人座椅與鏡子都布置得剛剛好，很適合發呆、聊天或在房內吃宵夜。房間內備有冰箱、冷氣與大尺寸電視，Netflix、Disney＋、YT Premium、Hami 皆已登入，追劇零障礙。浴室採乾濕分離，花灑水量穩定，洗髮沐浴用品齊全，但牙刷、刮鬍刀等備品需自備。陽台的小角落能吹風看夜景，是住進馬路楊宿屋的小確幸。

跟著老闆吃在地，從牛肉湯到鹹粥都在散步距離

老闆的美食口袋名單相當強大：石精臼牛肉湯的清爽湯底、謝家八寶冰與手工布丁的古早味甜點、二四小時的悅津鹹粥、文賢鹹酥雞與狗母魚丸、丹丹漢堡成功店，都在步行或短距離車程內，隨便走都能吃到經典台南味。



平價、親切又有情感的住宿，適合想慢慢走進台南的人

入住後會明白這裡不只是一間民宿，而是台南生活的入口。設備齊全、價格親切、氛圍溫暖，再加上老闆的貼心與熱情，離開時會捨不得按下退房鍵。想找一間能停下來、能聊天、能走進老台南的住宿，馬路楊宿屋會是你下次還想再住的地方。從美食到住宿，一切都像朋友為你準備好。

Maru Yang 馬路楊宿屋

住址：700臺南市中西區兌悅里忠孝街37號

電話：0958 596 722