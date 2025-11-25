> 美食 > 連續八年榮獲米其林！清邁Kiew Kai Ka l One Nimman咖哩與炸物越吃越上癮。

連續八年榮獲米其林！清邁Kiew Kai Ka l One Nimman咖哩與炸物越吃越上癮。

tiger Walker 玩樂季泰國美食米其林餐廳泰國餐廳清邁餐廳
2025-11-25 17:25文字：小虎食夢網 

小虎食夢網

清邁尼曼商圈的人潮越晚越熱鬧，Kiew Kai Ka l One Nimman 以新泰北餐酒搭配八年米其林推薦的光環，成了旅客最輕鬆入門泰北料理的好選擇。從前菜到咖哩都好入口，是散步後的完美落腳點。

清邁的米其林餐廳不少，而 Kiew Kai Ka l One Nimman 是讓人最毫不猶豫走進去的一家。地點就在尼曼街最熱鬧的位置，交通輕鬆、氛圍舒服，口味也完全符合旅客的期待。八年米其林推薦讓它有份穩定的信任感，卻又不會顯得高不可攀。料理走新泰北風格，精緻好拍也好入口，不算道地，卻甜辣平衡、順口好吃。荔枝咖哩、酥香炸五花和厚實蟹肉炸彈都很討喜，吃完再沿著尼曼街散步，是清邁最輕鬆的旅行節奏。

 

尼曼街越夜越熱  時尚新地標串起清邁夜色

Kiew Kai Ka l One Nimman 就在清邁新地標 One Nimman 裡，斜對面就是曾經最熱的 MAYA 百貨。這一帶聚集各種獨立品牌、設計小店與咖啡館，氛圍有點像是清邁版的西門町。走進長廊時最顯眼的就是近年人氣爆棚的「%」咖啡，不同於台灣一位難求，這裡連排隊潮都少見，散步其實更愜意。

人氣店面必先訂位  八年米其林推薦穩坐榜單

穿過文青手作攤位，店面在右側不遠的位置。Kiew Kai Ka Ka l One Nimman 生意一直都很好，沒訂位幾乎很難剛好有座位。餐廳風格走年輕的泰北文青派，天花板掛滿象徵水燈節的小裝飾，燈光柔和，空間像是介於餐酒館與時尚咖啡店之間。菜色落在 300〜500 泰銖之間，以清邁消費算略高，但味道乾淨、有層次，也難怪會連續八年入選米其林指南。

前菜到炸物都迷人　新泰北料理的舒服平衡

這次用餐是由與泰國米其林合作多次的旅行社安排的客製餐單，開場的小品就是這幾年新派泰式餐廳常見的油蔥酥西瓜。香氣、濕潤度與甜味很剛好，是很討喜的起手式。泰北前菜拼盤裡的泰北香腸風味濃厚，比一般的更帶咖哩香，清邁的澎皮一如既往狂脆又便宜，讓人恨不得扛整箱回台。醃綠辣椒微酸開胃，是配飯或配酒都很讚的角色。

熟悉的家常味　空心菜、炸魚與咖哩香氣不敗

泰式炒空心菜永遠是到泰國必點的青菜，這裡的調味偏泰北微辣，特別下飯。炸魚則配上帶甜味的辣椒醬，與酥香炸物很合拍。最讓我念念不忘的是咖哩炒軟殼蟹。蛋香、辣香、洋蔥的甜味全部融在一起，根本不用軟殼蟹也會好吃到停不下來，配飯更是一口接一口。

從紫米到冬粉　爽口與厚味兼具的餐桌節奏

泰國紫米粒粒分明，我平常沒有特別偏好，但這家的紫米香氣不錯，口感雖稍硬，卻比我印象中的更順口。涼拌海鮮冬粉清爽、微辣，像把涼拌青木瓜換成海鮮版本，越吃越開胃，早點上桌會更完美。紅咖哩烤鴨則是把酸甜辣與烤鴨香味結合得剛剛好，乾柴的鴨肉因為咖哩醬汁變得滑順，一瞬間會想追加一碗白飯。

烘蛋、烤雞翅與芒果糯米　泰北餐酒的甜鹹收尾

蟹肉烘蛋偏油，我自己很喜歡那份濕潤與焦香，只是上面那層蟹肉味道略怪，讓我難以形容。烤雞翅外皮薄脆油香、肉嫩細緻，但醬汁不是我的菜。甜點是椰汁芒果糯米，風味中規中矩，只是糯米稍乾，若再濕潤些會更加分。

甜辣平衡留下餘韻  餐桌溫度成就完美收尾

Kiew Kai Ka l One Nimman 整體來說是很適合初訪清邁的旅客：口味安心、環境舒服、地點超便利，吃完直接走出門就能逛街。不是最道地的泰北味，卻是最輕鬆、最無負擔的一餐。

Kiew Kai Ka l One nimman: One Nimman

Room, D116 & D120, 1 Nimmanahaeminda Road, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50200泰國
電話:+66 91 074 0498
營業時間:11:00-22:00

 

延伸閱讀

【泰國清邁米其林之1】Rote Yiam Beef Noodle.連續五年米其林必比登.30年牛肉牛雜粿條老店

【泰國清邁米其林之3】1921 House.百年建築（原英國大使館）改建牛排館.電影夢幻場景餐廳.牛排餐點都美味

【泰國清邁米其林之4】最便宜的米其林（20泰銖）Lung Khajohn Wat Ket.清邁傳統街邊小吃蒸米皮餃子.方圓油蔥辣椒任意搭配.

【泰國清邁米其林之5】泰北金麵 Khao Soi Samerjai.清邁30年老店.連續6年米其林必比登.招牌泰北豬肉米粉

【泰國清邁米其林之6】Ekachan The Wisdom of Ethnic Thai Cuisine.百年歷史高腳木屋風華.喜見新派泰北清邁料理風味

【泰國清邁米其林之7】Baan Landai Fine Thai Cuisine.米其林推薦網紅時尚風新派泰北料理

【泰國清邁米其林之8】Magnolia Café.連續五年米其林推薦.泰北新派餐酒館.紅綠咖哩香辣夠味

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
就連在地泰國人也搶著吃！連續10年榮獲最佳泰國料理「NARA Thai Cuisine」，台灣一號店11/3正式開幕，讓你吃到大叫「三挖低咖」。
編輯 鄭雅之
好市多超夯新品獨家上市|連續6年獲得米其林必比登”雙月”阿甘剝皮辣椒雞湯、辛辣回甘絕對讓你一吃上癮！！
小涼
台南佳里必吃!佛都愛玉佳里旗艦店(借問站)-全國愛玉冠軍就在這!咕溜口感.多種口味一吃就上癮
進食的巨鼠
【桃園添好運台茂店】平價米其林料理/現點現做/必點四大天王讓人一吃就上癮/連續九年榮獲香港米其林一星肯定
大海愛上藍天
吉十咖啡 ｜新竹最強肉桂捲! 每日限量一出爐就秒殺，神級迷人滋味吃了會上癮。 - 肉依小姐吃什麼
肉依小姐吃什麼
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

kiew kai ka l one nimman

66- 910740498
亞洲泰國Room, D116 &amp;amp; D120, 1 Nimmanahaeminda Road, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50200泰國
0