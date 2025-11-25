連續八年榮獲米其林！清邁Kiew Kai Ka l One Nimman咖哩與炸物越吃越上癮。

清邁尼曼商圈的人潮越晚越熱鬧，Kiew Kai Ka l One Nimman 以新泰北餐酒搭配八年米其林推薦的光環，成了旅客最輕鬆入門泰北料理的好選擇。從前菜到咖哩都好入口，是散步後的完美落腳點。

清邁的米其林餐廳不少，而 Kiew Kai Ka l One Nimman 是讓人最毫不猶豫走進去的一家。地點就在尼曼街最熱鬧的位置，交通輕鬆、氛圍舒服，口味也完全符合旅客的期待。八年米其林推薦讓它有份穩定的信任感，卻又不會顯得高不可攀。料理走新泰北風格，精緻好拍也好入口，不算道地，卻甜辣平衡、順口好吃。荔枝咖哩、酥香炸五花和厚實蟹肉炸彈都很討喜，吃完再沿著尼曼街散步，是清邁最輕鬆的旅行節奏。

尼曼街越夜越熱 時尚新地標串起清邁夜色

Kiew Kai Ka l One Nimman 就在清邁新地標 One Nimman 裡，斜對面就是曾經最熱的 MAYA 百貨。這一帶聚集各種獨立品牌、設計小店與咖啡館，氛圍有點像是清邁版的西門町。走進長廊時最顯眼的就是近年人氣爆棚的「%」咖啡，不同於台灣一位難求，這裡連排隊潮都少見，散步其實更愜意。

人氣店面必先訂位 八年米其林推薦穩坐榜單

穿過文青手作攤位，店面在右側不遠的位置。Kiew Kai Ka Ka l One Nimman 生意一直都很好，沒訂位幾乎很難剛好有座位。餐廳風格走年輕的泰北文青派，天花板掛滿象徵水燈節的小裝飾，燈光柔和，空間像是介於餐酒館與時尚咖啡店之間。菜色落在 300〜500 泰銖之間，以清邁消費算略高，但味道乾淨、有層次，也難怪會連續八年入選米其林指南。

前菜到炸物都迷人 新泰北料理的舒服平衡

這次用餐是由與泰國米其林合作多次的旅行社安排的客製餐單，開場的小品就是這幾年新派泰式餐廳常見的油蔥酥西瓜。香氣、濕潤度與甜味很剛好，是很討喜的起手式。泰北前菜拼盤裡的泰北香腸風味濃厚，比一般的更帶咖哩香，清邁的澎皮一如既往狂脆又便宜，讓人恨不得扛整箱回台。醃綠辣椒微酸開胃，是配飯或配酒都很讚的角色。





熟悉的家常味 空心菜、炸魚與咖哩香氣不敗

泰式炒空心菜永遠是到泰國必點的青菜，這裡的調味偏泰北微辣，特別下飯。炸魚則配上帶甜味的辣椒醬，與酥香炸物很合拍。最讓我念念不忘的是咖哩炒軟殼蟹。蛋香、辣香、洋蔥的甜味全部融在一起，根本不用軟殼蟹也會好吃到停不下來，配飯更是一口接一口。





從紫米到冬粉 爽口與厚味兼具的餐桌節奏

泰國紫米粒粒分明，我平常沒有特別偏好，但這家的紫米香氣不錯，口感雖稍硬，卻比我印象中的更順口。涼拌海鮮冬粉清爽、微辣，像把涼拌青木瓜換成海鮮版本，越吃越開胃，早點上桌會更完美。紅咖哩烤鴨則是把酸甜辣與烤鴨香味結合得剛剛好，乾柴的鴨肉因為咖哩醬汁變得滑順，一瞬間會想追加一碗白飯。

烘蛋、烤雞翅與芒果糯米 泰北餐酒的甜鹹收尾

蟹肉烘蛋偏油，我自己很喜歡那份濕潤與焦香，只是上面那層蟹肉味道略怪，讓我難以形容。烤雞翅外皮薄脆油香、肉嫩細緻，但醬汁不是我的菜。甜點是椰汁芒果糯米，風味中規中矩，只是糯米稍乾，若再濕潤些會更加分。

甜辣平衡留下餘韻 餐桌溫度成就完美收尾

Kiew Kai Ka l One Nimman 整體來說是很適合初訪清邁的旅客：口味安心、環境舒服、地點超便利，吃完直接走出門就能逛街。不是最道地的泰北味，卻是最輕鬆、最無負擔的一餐。





Kiew Kai Ka l One nimman: One Nimman

Room, D116 & D120, 1 Nimmanahaeminda Road, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50200泰國

電話:+66 91 074 0498

營業時間:11:00-22:00

