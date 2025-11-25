旺來八｜全台首創8字形鳳梨酥，台中必買伴手禮推薦、過年禮盒、端午禮盒、中秋禮盒送禮首選 - 糖糖's 享食...

旺來八｜全台首創8字形鳳梨酥，台中必買伴手禮推薦、過年禮盒、端午禮盒、中秋禮盒送禮首選

台中伴手禮推薦！位在台中豐原頂街的「旺來八」門市，以百年歷史建築為基地，巧妙融合古樸建築風貌與現代藝文氣息，形成極具特色的文化空間，走進店內，不僅能感受舊城人文與時代故事交織的氛圍，更能買到全台首創的「8字形鳳梨酥」，外觀吸睛又富創意，店內還貼心提供鳳梨酥免費試吃與茶飲品嚐，讓每位來訪的客人都能細細品味「旺來」的好滋味

旺來八位置

旺來八頂街門市位在台中豐原區中正路上，鄰近豐原車站、葫蘆墩文化中心與豐原廟東夜市等知名景點，無論是搭火車前往、散步城市漫遊，或規劃美食文化小旅行，都能輕鬆把旺來八納入行程，是來豐原探索在地風情時相當方便的必訪點

旺來八環境

店內以暖木質調與自然採光打造出舒適溫潤的氛圍，搭配藤編燈罩、木框窗戶與俐落展示櫃，營造出既文青又親切的空間感

商品以精緻方式陳列於中央大桌與周邊展示架上，讓客人能悠閒地逛、慢慢挑選，明亮的室內視覺加上柔和燈光，不僅讓鳳梨酥與禮盒更顯質感，也讓整體購物體驗變得輕鬆愉悅，非常適合拍照、選購伴手禮與送禮禮盒

現場還有提供鳳梨酥餅、熱茶及熱咖啡可以免費試吃享用

旺來八頂街門市的二樓區域是一個獨特的展示藝廊與文化體驗空間，將豐原在地的歷史與傳統工藝完美融合，二樓規劃為展場區，讓參觀者能深入了解豐原的在地故事與溫度，特別是豐原的漆器文化歷史，另外還提供漆藝 DIY 體驗課程，在職人的指導下，遊客可親手製作漆器杯墊等作品，不僅學到傳統工藝，也留下極具紀念價值的旅行回憶

另外店家準備了香氣四溢的美味酥餅，搭配一杯熱茶或咖啡，邀請大家在此細細品嚐，享受悠閒時光

旺來八的果好運系列，有原味腰果及原味夏威夷豆，低溫烘焙無油炸，單吃美味，搭配優格也超讚

旺來八推出迎春好禮優惠

早鳥活動從即日起至 12/24 止，不僅企業客戶同款禮盒滿100盒即可免費客製企業賀卡，背面還可印上企業 Logo 與祝賀文字，增添專屬心意

．大宗訂購也能享有超值折扣：

滿一萬享95折、滿三萬92折、滿五萬9折、滿十萬更有88折的最強優惠

．購買滿額還可再享贈禮回饋

滿 3000元贈8入國寶茶

滿 6000元贈14入鳳梨酥

此外還提供客製化送禮直寄服務，不論是企業年節贈禮、商務往來、親友團購都超方便，一次搞定過年禮盒送禮清單！

旺來八經典禮盒

旺來八經典禮盒採用喜氣的大紅色為主色調，盒面點綴醒目的「旺來八」8字logo，典雅又不失俏皮感。內含精選12入黃金鳳梨酥與12入酸甜青梅酥

茶語禮盒

想同時享受鳳梨酥與精選茶飲的美好時光，推薦這款 茶語禮盒，內含12入香濃鳳梨酥餅與6入南非國寶茶，甜香果味與茶香完美交融，是自用或送禮的理想選擇

豐原禮遇咖啡禮盒

這款豐原禮遇咖啡禮盒，以現代設計詮釋豐原舊城的風華，透過水清、米白、餅香與柴乾的細膩元素，凝聚在地文化記憶，呈現台灣傳統好味，內含12入鳳梨酥餅與6入黃金曼巴咖啡

旺來八鳳梨酥餅系列皆採獨立封膜包裝，有效隔絕空氣與細菌，完整保留最佳口感，此外，盒身使用可回收材質，只要攜帶旺來八鳳梨酥空盒至任一門市或快閃櫃，並提供會員編號，即可獲得點數回饋，回收活動每月不限次數，每回收1個空盒即可獲得5點回饋

旺來八首創的「8字形鳳梨酥」，以「旺來」象徵好運、「八」寓意發財，蘊含雙重吉祥祝福，不僅外型吸睛又饒富巧思，禮盒包裝設計質感細膩、喜氣又優雅，台中送禮推薦，無論自用品嚐或是過年禮盒、端午禮盒、中秋禮盒都相當體面

黃金鳳梨酥

外皮金黃香酥、入口微微鬆化，帶有淡淡奶香；內餡選用金黃鳳梨，保留細緻纖維與天然果香，甜度清爽不膩。咬下去先是酥皮的層層碎落，再接著鳳梨果餡的微酸柔甜在口中綻放，果香、奶香與古早味完美交織，越嚼越香，越吃越刷嘴

經典鳳黃酥

這款經典鳳黃酥，榮獲 2025 年台灣百大糕餅伴手禮金質獎，採用酸香清爽的金鑽鳳梨搭配綿密鹹蛋黃，內餡一口咬下，鳳梨的果香與蛋黃的微鹹油潤在口中交融，甜中帶鹹、香氣濃郁，深受不少長輩們的喜愛

果香蔓越莓酥

另外這款果香蔓越莓酥是女孩們的最愛，以金鑽鳳梨融入蔓越莓乾，內餡飽滿酸甜、果香層次明亮，咬下去可以明顯感受到果肉顆粒的微脆口感與纖維感，糖糖很喜歡這款果香蔓越莓酥，吃起來清爽不膩

酸甜青梅酥

最後這款酸甜青梅酥是外面比較少見的鳳梨酥口味，以金鑽鳳梨加入清香青梅，果餡帶有淡雅酸韻與獨特果香，搭配香酥外皮，伴隨著迷人奶香，整體吃起來相當爽口

旺來八除了鳳梨酥餅系列，還有大人小孩都喜愛的滿餡蛋捲，門市限定販售！有肉鬆、奶酥及花生三種風味，好運福利社還有推出精選單品2件9折，3件85折的超值優惠

走進旺來八頂街門市，不僅能感受百年建築的歷史韻味，也能在免費提供的鳳梨酥與茶香間，體會豐原深厚的漆器與糕餅文化底蘊，無論是節慶送禮、旅遊伴手禮推薦，或是尋找具有在地故事的中秋禮盒、過年禮盒、端午禮盒，旺來八都以細緻工法與真材實料帶來最貼心的選擇，現在適逢年節推出滿額贈禮優惠，更是送禮推薦的絕佳時機，來到旺來八，將美味與文化一起帶回家，為每一次送禮增添溫度與意義