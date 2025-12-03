台南巷弄文青喫茶！桃樂珠乾炒拿波里麵、雞絲鍋燒麵香氣爆棚，一吃就愛上。

藏在台南中西區小巷的桃樂珠喫茶店，把喫茶文化、獨立小誌與港漫收藏結合成獨特空間。從乾炒拿波里麵到暖心雞絲鍋燒麵，都讓人沉浸在台南慢步調的文青時光。

桃樂珠喫茶店坐落於中西區小巷深處，外觀低調卻充滿懷舊韻味。店內以日式喫茶文化為基底，搭配台南獨有的悠閒節奏，讓人一入座便像是被時光緩緩包覆。

港漫與小誌收藏滿室，迷人的文青閱讀角落

書架上擺滿香港漫畫、獨立小誌與創作者作品，散發濃厚人文氣息。客人可以在咖啡香氣中翻閱這些珍貴收藏，彷彿走進一間迷你書店，感受台南的文化底蘊。

乾炒拿波里麵的靈魂，番茄香濃又收得漂亮

店內人氣第一的乾炒收味版拿波里麵，把番茄醬汁收至濃郁而不濕膩。麵條吸滿微甜酸香，層次豐富、香氣四溢，是越吃越涮嘴的代表作，來過的客人幾乎都會再點。

熱騰騰雞絲鍋燒麵，清甜湯頭的暖胃魅力

鍋燒雞絲麵以清爽不死鹹的湯頭取勝，鮮蝦、蛤蠣、雞絲麵與蛋構成飽足的一碗。熱氣撲面而來，是台南人熟悉的暖心味，無論早午餐或午後都很適合。

紅豆吐司香氣柔軟，以甜味收住整段旅程

烤到微酥的吐司包著綿密紅豆餡，微甜不膩，是最經典的喫茶店甜點。簡單卻剛剛好的味道，讓這段懷舊散步旅程有了柔軟溫暖的收尾。

飲品延續喫茶氛圍，從古早味紅茶到哈密瓜蘇打

桃樂古早味紅茶清爽帶甘，與鹹食搭配不搶味；哈密瓜蘇打加上一球冰淇淋，則有濃濃昭和感，讓整個用餐體驗更完整、更具喫茶店特色。

小巷裡的文化據點，台南旅行值得停下腳步的地方

桃樂珠喫茶店不只是咖啡廳，而是結合閱讀、收藏、美食與懷舊的複合空間。下次造訪台南，不妨走進這條靜靜的小巷，享受一場屬於自己的文青時光。

桃樂珠喫茶店 Dorizu Cafe

地址：700臺南市中西區青年路132巷21號

營業時間：看IG公告

IG：@dorizucafe

推薦指數：⭐️⭐️⭐️⭐️