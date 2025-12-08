> 美食 > 【中山雞場】仁山苗圃下的土雞城，價格實惠CP值高、特色合菜、菜單停車全攻略

【中山雞場】仁山苗圃下的土雞城，價格實惠CP值高、特色合菜、菜單停車全攻略

2025-12-08 

中山雞場又名「中山土雞場」位於冬山鄉中山村的休閒農業區中，本身除了是餐廳，也是中山悠閣民宿，自家果園也兼具了採果的樂趣，可說是農家三合一的典範啊，既然名為雞場，這裏的餐廳可以品嚐到正宗的養生放山土雞，加上四周環境清幽，充滿田園風情，吸引了很多媒體的報導，同時也很受團客的歡迎!餐廳可以單點，也可以合菜，是這一帶不可錯過的好餐廳

  • 名稱：中山雞場
  • 地址：宜蘭縣冬山鄉新寮路408巷69號
  • 營業時間：10:00-20:00
  • 電話：03 958 3303

中山雞場 交通停車

門口有自家停車場，遊覽車也可以停

照片來源 : 官網

中山雞場 菜單價位

有合菜類，也可以單點。

中山雞場菜單以現場為主

 

中山雞場 空間環境

中山雞場土雞城位在宜蘭縣冬山鄉仁山苗圃下方，這裡很受歡迎
這裡也有不少媒體採訪過，餐點還算平價但美味可口，吸引了不少饕客。也有不少遊覽車喜歡安排旅客來這家餐廳用餐。

餐廳空間其實相當寬廣，四周亦被綠意的環境包圍，用餐的氣氛其實滿不錯的

這次一行有十人，所以安排在包廂用餐

中山雞場心得評價

茶燻雞

有人說白斬雞絕對是必吃的店家招牌。因為這裡的土雞是自家養大、絕對新鮮好吃
這次安排的也是人氣菜色，茶燻雞 。這裏的煙燻過的茶葉香氣滲入雞皮與雞肉，肉質鮮嫩

什錦總匯

這裏雖然是名為什錦總匯，但有幾分西魯肉的精神
料好實在，鮮香美味，真的是白飯殺手

剝皮辣椒雞

 

剝皮辣椒雞湯微辣帶甘甜，溫和不刺激，非常清甜鮮美，燉煮雞肉軟嫩也很好吃

吻仔丸

將吻仔魚包在魚丸之上，下方再用絲瓜燉煮。很新鮮有趣的做法!!!

龍蝦三明治

龍蝦三明治可是想到都會流口水的好菜啊，早期只有辦桌料理才吃的到

台式龍蝦三明治會加入小黃瓜、火腿、起司~~等，最後再來個炸吐司，金黃香酥，口感豐富、層次華麗，這道真的令人印象深刻

香烤子排

子排表面帶點焦香、內層軟嫩多汁，口感不會太膩

碳烤台灣鯛

吃起來外皮微焦帶鹹香、魚肉細嫩多汁沒有土味，擠點檸檬汁沾點胡椒鹽，美味又可口

泰式中卷

這道融合了泰式料理中的酸、辣、甜、鮮，口味非常開胃。中卷也保有鮮嫩彈牙口感

炸冰淇淋

這是道有趣的甜點，從外表根本看不出來這是什麼??

外層是溫熱的酥炸薄皮，咬開裏面是還沒融化的冰淇淋，冰冰涼涼，這小小一口卻有熱、冷、酥、滑四種不同的口感
真的太有趣啦

來到中山雞場，無論是品味美食用餐、或是伴手禮、住宿，這裡都能滿足顧客的多元需求

中山雞場 附近景點美食

以上是紫色微笑 Ben Jean 饗樂生活中山雞場文章推薦給你知道。

