三貂嶺最愜意的秘密基地！muzhibu木治部，昔日變電所，今日心靈充電站。

前往寬哥那裡午餐時，車剛停妥，便看見木治部了。查了googlemap，原來前身有另一個名字，不知是單純改了名，亦或是換了東家，總之，木治部吸引了我的目光。結束三貂嶺步道健走，決定走進來點杯喝的，來份吃的，小憩一會兒再返程。

昔日的變電所

電力為煤礦產業在生產時其中之一非常重要的動力來源，為提供許多主要大型機器的動力需求，而掌管礦坑坑道內煤礦相關機器電力供應與運輸的變電所，如今搖身一變成為魚寮路上最具特色的風格小店。

據聞店老闆是木工專業，也難怪這兒全是木製品，空間不大卻氛圍感十足。網路上幾乎搜尋不到關於木治部的評價，我們用了一點時間親自感受這份存在於山裡的美好一隅。

樓上這層看起來是舊變電所的位置，微黃的燈色讓人很有感覺，像極了小精靈的家。

沒有花俏的裝飾，幾乎是開放空間，瞬間與大自然合而為一，在有雨的午後，空氣顯得格外清新，不清楚夏天熱不熱，但可以確定的是，我們非常喜歡冬季造訪，很舒服，很愜意～即使是週末，也不見擁擠人潮，想必秋天的落羽松季節應該也很美。

座位的規劃相當隨性，無預約、無訂位，也不提供候位，哪兒有位子就哪兒坐，看來運氣很重要。

木治部菜單

木治部是咖啡館性質，有咖啡飲品及手作甜點，也有輕食，但沒有賣餐，畢竟隔壁的寬哥那裡己經有披薩跟麵食了，旅人們想要的就是木治部的空間及氛圍感呀！

木治部的點心食光

甜點對我們來說向來都不是必需品，但身處木治部這樣的情境下，一份二份甚至五份，完全不嫌多，畢竟下回再訪不知何時了，就差沒有大胃王的「食」力，將菜單上所有品項給一次打包進肚子裡。

瑪德蓮

口感厚實，香氣濃郁，吃進嘴裡的每一口都是滿足，必點的美味！

司康

肉桂風味的司康很特別，表面酥脆，內層綿密，對於我這個司康控來說，不僅是100分的代表，而是更多出自於友善環境與充電後的心情。

糖漬黃檸檬汽泡飲

在點心過後喝上幾口酸甜的飲品，冰冰涼涼的讓嘴裡很舒服，連不太喜歡汽泡感的明太子也搶著喝。

喜歡三貂嶺寧靜的氛圍，舒適清新的溫度，走一走動一動，吃吃喝喝，跟家人度過充實又滿足的一天！

店家資訊

週一至週五 1100AM – 1700PM

週六及週日 1000AM – 1700PM

（休息日發佈於店家IG限動）

（每人低消一杯飲品）

📍新北市瑞芳區魚寮路110-10號

🚗 碩仁里停車場

