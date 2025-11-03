宜蘭礁溪～日光山茶屋｜鄉野間的白色建築，優雅靜謐的泡茶文化體驗 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

位於宜蘭礁溪的 日光山茶屋 ，以其獨特的地理位置和自然環境吸引著眾多遊客。這裡不僅提供了沉穩的茶文化體驗，更是享受大自然與茶香完美結合的理想場所。日光山茶屋坐落於山谷之中，四周被綠意盎然的茶園環繞，無論是晨曦初照或是夕陽西下，景色都令人陶醉。這裡距離我們前一晚入住的礁溪老爺酒店僅十來分鐘的車程，無論如何都得順道來一趟才行！

日光山茶屋的停車指引

來到日光山茶屋完全不必擔心停車問題，門口可停放最多三輛車，對面也有免費的專屬停車場，輕鬆替大家解決尋找車位的困擾。

日光山茶屋的設計與環境

日光山茶屋的建築設計融合了傳統與現代的元素，透過大面積的玻璃窗，讓陽光自然地滲透進來，營造出明亮而溫馨的氛圍。每一個角落都經過精心佈置，讓人感受到茶道的精髓。戶外的茶座更是讓人更親近大自然，耳邊是溪水潺潺的聲音，讓人心靈得到放鬆。

日光山茶屋就像是泡茶文化與藝術環境的結合，這兒提供自家品牌生茶/熟茶/紅茶及普洱茶，也會定期舉辦藝術展覽，推廣茶文化，典雅質璞的氛圍，讓人走進來立刻有種沉浸式體驗的感覺。

自古以茶會友，有人送茶葉，有人送茶具，有人送茶器，當然也會請喝茶。日光山茶屋遞上一杯茶，表示歡迎之意，也開啟了我們的茶之旅。

純白色建築散發出日系風的日光山茶屋，室內擺飾與設計卻是中式風格，典雅有質感，相當討喜。

我們被安排在這個窗邊座位，景色一覽無遺，高速公路與綠油油的田野近在眼前。

日光山茶屋不僅有開放式品茗空間，也提供包廂式服務，每一個佈置略有不同，帶來不少驚喜。

其中和室包廂最為吸睛，不僅有寬敞的活動空間，禢禢米上的小椅子還有緩解腳麻的作用，真是貼心～

在茶香環繞的氛圍裡，選一本書，靜靜地待著，欣賞著，也是另一種沉澱心靈的享受。

沏一壼茶，有陽光相伴，戶外座位也能成為專屬於自己的小角落。

日光山茶屋的菜單參考

日光山茶屋有二種收費方式。

其一，自帶茶葉；其二，向店裡買茶葉。包廂的使用也有低消規定，避免喧鬧、降低音量及禁攜外食等等，全都得按照店裡的規定走。最令我喜歡的是這兒供應的茶點，讓品茗體驗更加豐富。

日光山茶屋的茶藝學習與互動體驗

日光山茶屋不僅僅是個喝茶的地方，還為喜愛茶文化的人提供了學習的機會。定期舉辦的茶藝課程，讓遊客能夠親自體驗泡茶的樂趣。在專業茶藝師的指導下，大家可以學習到如何選擇茶葉、控制水溫及泡茶時間，讓你在品茶的同時，也能增進對茶的了解。

想當年我跟先生就是從“一起喝茶”開始，戀愛那幾年跑的也是茶館居多，聊天品茗，聽著他講述泡茶的學問，一待就是幾個小時，日光山茶屋對我們來說彷彿回憶重現，趁著孩子不在身邊，把握這段獨有的飲茶時光。

日光山茶屋的精緻茶點與泡茶體驗

在日光山茶屋，不僅可以品嚐到各式優質茶葉，還有專業茶藝師精心泡製的茶飲。這裡的茶飲選擇多樣，從清香的綠茶到濃郁的烏龍茶，應有盡有。茶屋還提供各種精緻的茶點，像是手工製作的糕點和當地的特色小吃，讓人在愜意的環境裡享受一場味蕾與視覺帶來的雙重饗宴。

泡茶講究溫度、調性、烘茶手法與手感，有許多技巧及學問在裡頭，我喜歡茶香，也喜歡喝茶，但無法很確切的道出細節，只能請大家自行來探索了。

正陽青茶

茶葉跟咖啡一樣，有輕中重口味上的差別，正陽青茶屬於清爽型的茶葉，喝起來是淡淡的清香味，適合不喜歡過於濃重苦澀的初體驗者品嚐。

為了配合女子的喜好，我們平常在家常喝的是金萱，偶爾會有烏龍茶。正陽青茶跟金萱一樣是淡淡的味兒，只是金萱多了奶香，所以正陽青茶對我來說也相當對味。

堅果盤／有機爆米香

有機爆米香是店家招待的，香香脆脆挺好吃，是茶點裡的基本款。堅果盤有腰果、核桃及夏威夷果等組合，尤其見到夏威夷果讓人很驚喜，因為不便宜啊！

猴頭菇蘿蔔糕

軟糯香甜的蘿蔔糕恰恰滿足了無法遇上用餐時間的小小遺憾，既可作為正餐，也能當作點心。細細品嚐，蘿蔔糕相當軟綿，且沒有任何外來添加物，表面略微焦脆，口感很棒！

黃金黑芝麻狀元糕

說起狀元糕，一直以來都能快速地搶攻下我的胃，這款狀元糕，綿密細緻的口感不在話下，同時充斥著濃郁的黑芝麻香，一點也不馬虎。

蜜汁豆乾

帶著甜甜的宜蘭味，口感偏硬，切成丁狀大小更容易入口，不過挺有飽足感的。

日光山茶屋的完美一日

無論是朋友聚會還是獨自享受，日光山茶屋都提供了一個放鬆心情的理想選擇。在這裡，不僅能夠品嚐美味的茶飲和茶點，還能夠享受宜蘭礁溪的自然美景。若你正在尋找一個能夠遠離都市喧囂、沉浸於茶文化的地方，日光山茶屋絕對是不容錯過的景點。

店家資訊

0900AM – 1800PM

（每週日公休）

☎️ (03)987-5139

📍 宜蘭縣礁溪鄉興農路322巷6號

🚗備免費停車場