雲林古坑翠華會館，30公頃森林系住宿，親子旅遊跨年首選。

雲林古坑「翠華會館」坐擁 30 公頃森林園區。提供寬敞住宿、露天泳池與戰機展示，是親子放電的絕佳選擇。

雲林古坑的「翠華會館 Jade Garden Hotel」就像是藏身於森林中的秘密基地。這座隸屬於中華科技大學雲林校區的會館，創立至今已有 12 年，結合了餐飲、生技與航空服務科系的實習資源，打造出寓教於樂的校園式住宿空間。園區腹地廣達 30 公頃，擁有宛如森林般的自然生態，雖然沒有頂級豪華的裝潢，但那股讓人一踏進去就自動放慢腳步的悠閒氛圍，正是它最迷人之處。無論是親子旅遊想找地方讓孩子盡情放電，或是尋找雲嘉地區跨年觀賞劍湖山百萬煙火的絕佳視角，這裡都是高 CP 值的熱門首選。

鄰近嘉義景點交通便利，森林校園停車超方便

翠華會館地理位置得天獨厚，位於雲林與嘉義交界處，距離最新的歐勒沃築夢城堡、佐登妮絲城堡生技園區僅約 15 分鐘車程，前往梅山公園或太平雲梯也相當順路。相較於嘉義市區老舊的房型，這裡提供了更舒適寬敞的選擇。開車轉進園區，映入眼簾的是氣派的開闊前庭與筆直林蔭道，彷彿回到了單純的大學校園時光。園區內道路寬敞，停車位充足且鄰近住宿區與餐廳，完全不用為了找車位或拖行李而煩惱，讓旅途更加輕鬆便利。

30公頃自然園區植物多，溫室蔬果咖啡飄香

這裡最吸引人的莫過於高密度的植被環境。漫步在園區內，樟樹、波羅蜜、無患子與台灣欒樹等林木林立，每一條步道都充滿了芬多精，讓人彷彿置身於真正的森林之中。雖然部分林木曾受颱風影響，但館方用心的養護讓園區依然保有迷人的原始風貌。此外，園區內還設有溫室種植各類蔬果，如洛神花、椪柑與波羅蜜等。大廳櫃檯販售的洛神花茶與古坑咖啡，正是這片土地孕育出的在地美味，讓旅客能品嚐到最純粹的自然滋味。

露天泳池戰機展示吸睛，草原球場親子放電

翠華會館的設施不走浮誇路線，卻充滿了驚喜與教育意義。廣闊的大草原是孩子們奔跑放電的最佳場所，後方的森林步道更帶有幾分原始叢林的探險感。園區內不僅有籃球場與羽球場供住客免費使用，還規劃了露天泳池 SPA，雖然秋冬季節未開放，但光是想像在綠意包圍下戲水的畫面就令人嚮往。最讓小朋友與軍事迷興奮的，莫過於校園角落靜靜停放的兩架退役戰機，雖然已改為展示模式，但仍散發著捍衛領空的英姿，絕對是必拍的打卡亮點。

房型多元明亮寬敞舒適，KTV設備家族同樂

住宿空間方面，會館提供了多樣化的房型選擇，從標準雙人房到適合家庭旅遊的 2+1+1 或 1+1+1 多人組合房應有盡有。房間設計走簡約明亮路線，沒有多餘的裝飾，但空調、冰箱、電視等設備一應俱全。超大的室內空間完全沒有壓迫感，大面窗戶讓陽光與園區綠意自然灑入，天氣好時還能遠眺山景。衛浴備品齊全，B1 還設有 KTV 設備可供租用，如果是家族旅遊，晚上不想出門也能在館內盡情歡唱，享受溫馨的聚會時光。

精緻火鍋套餐價格親民，在地食材入菜鮮美

晚餐時段，住客可直接在館內餐廳享用。餐廳裝潢以柔和粉色調為主，營造出輕鬆的咖啡館氛圍，一旁還設有兒童遊戲區，對親子家庭相當友善。餐點價格平實，精緻火鍋套餐只需 299 元起（另加 10%），湯頭有昆布、藥膳與麻辣可選，菜盤內竟然還附上大顆干貝，誠意十足。除了火鍋，黑胡椒豬柳與打拋豬套餐也是招牌，搭配的四道小菜中還藏有鮑魚蝦卵等驚喜。餐點雖不浮誇，但能吃到食材的新鮮與用心。

早餐自助吧中西式豐富，自產洛神花醬必嚐

隔天早晨，住宿均附贈豐盛的自助式早餐。餐點種類涵蓋中西式，長輩喜愛的稀飯、熱炒與滷肉燥，以及年輕人偏好的現烤麵包、生菜沙拉與燒賣麵點應有盡有。值得一提的是，這裡還喝得到自家種植的古坑咖啡，沙拉吧也提供了特製的洛神花醬，酸甜滋味令人開胃。雖然這次沒吃到限量的洛神花饅頭略顯可惜，但整體豐富度與口味都相當具有大眾緣，吃飽喝足後剛好充滿活力地前往下一站旅程。

翠華會館 Jade Garden Hotel

地址： 雲林縣古坑鄉崁腳村南昌6-26號

電話： 05-770-9666 (訂房時間 08:00-17:00)

