脆上爆紅的聚餐新天堂！「大丈夫燒肉居酒屋」燒肉、日式料理一次滿足，生啤、Highball、沙瓦全日買三送一。

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/
大丈夫燒肉居酒屋 環境分享
【大丈夫燒肉居酒屋 】位於新竹市東區民族路，從新竹車站步行十分鐘即可抵達，開車可停放於路邊停車場。
▼【大丈夫燒肉居酒屋 】用餐環境共有兩層樓，充滿道地的日式氛圍，很適合三五好友或公司來聚餐!
▼【大丈夫燒肉居酒屋 】最大的特色，就是除了可以吃到日式料理，還能直接開烤炭火燒肉，而且會由專人桌邊代烤全程解放雙手。
大丈夫燒肉居酒屋 菜單
大丈夫燒肉居酒屋 餐點介紹
大丈夫牛肉盛和💰990元
▼肉肉控必點的大丈夫牛肉盛和，一盤就能吃到 4 種不同部位牛肉，翼板牛、牛五花、胸腹肉、牛肋條，CP 值超高，完全是選擇障礙的救星。
▼翼板牛嫩口好咬，牛肋條嚼勁，牛五花及胸腹肉充滿牛肉香，四款口感通通一次滿足。
大丈夫橫膈膜💰420元
▼大丈夫橫膈膜也是必點，牛肉風味非常濃郁，展現出令人驚豔的軟嫩度!
雞頸松坂肉💰160元
▼超厲害的雞頸松坂肉，口感鮮彈有嚼勁，不乾柴不油膩，簡單調味就好吃 !
紐西蘭小羔羊肩排💰320元
▼我最愛的紐西蘭小羔羊肩排~ 口感緊緻Q彈，最重要的吃起來沒有一般羊的腥羶味!
包肉生菜💰90元
▼把烤好的肉肉搭配生菜享用，更加爽脆不油膩，推薦大家這個隱藏版吃法!
豬視覺神經💰180元
▼這裡居然能吃到豬視覺神經，烤後香氣十足，吃起來充滿咬勁的口感，讓人覺得超特別!
蛤蠣山盛乾燒💰320元 大魷魚💰280元
▼喜歡海鮮在這裡絕對會超開心~超大盆的蛤蠣山盛乾燒，疊得像座小山一樣高，蛤蠣肉質飽滿鮮甜，讓人一口口停不下來，還有整尾燒烤大魷魚，彈牙飽滿，尬上特製沾醬實在太過癮!
大丈夫招牌炒飯💰250元
▼網路被瘋狂好評的大丈夫招牌炒飯，炒出來口感粒粒分明，頂頭還有邪惡鮭魚卵，逼逼啵啵在嘴裡爆出鮮味!
鮭魚肝洋蔥💰180元
▼相當開胃解膩的鮭魚肝洋蔥，咬下鮭魚肝，迷人油脂香在口腔蔓延，伴隨爽口的洋蔥好對味!
紅茶梅酒💰170元 白桃果泥梅酒💰170 元烏龍奶茶💰80元
▼它們家可以喝到多樣化的酒類，另外也有無酒精的飲品，紅茶梅酒有著淡淡茶香，而我更愛白桃梅酒，酸酸甜甜帶白桃香，是女生也會很愛的口味，生啤、Highball、沙瓦全日還有買三送一!
大丈夫燒肉居酒屋 心得分享
新竹這家新開幕的餐廳認真可以收，脆上爆紅的【大丈夫燒肉居酒屋 】，燒肉＋刺身＋調酒一次到位，就算是選擇障礙也不怕，在這裡通通能一次滿足，聽說時常客滿記得先訂位喔！
大丈夫燒肉居酒屋 店家資訊
地址 : 新竹市東區民族路41號
電話 : 03-5333809
營業時間 : 17:30-2:00(凌晨)
