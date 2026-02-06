> 美食 > 脆上爆紅的聚餐新天堂！「大丈夫燒肉居酒屋」燒肉、日式料理一次滿足，生啤、Highball、沙瓦全日買三送一。

脆上爆紅的聚餐新天堂！「大丈夫燒肉居酒屋」燒肉、日式料理一次滿足，生啤、Highball、沙瓦全日買三送一。

tiger Walker 玩樂季新竹美食新竹居酒屋新竹燒肉
2026-02-06 23:30文字：肉依小姐吃什麼 
肉依小姐吃什麼

肉依小姐吃什麼

脆上爆紅的聚餐新天堂【大丈夫燒肉居酒屋 】，主打燒肉+日式料理一次滿足，還有專人全程代烤免動手，可以吃到超特別的稀有食材，例如豬視覺神經、牛心管等，還有超多酒精類飲品，甚至還有現調調酒跟shot，生啤／Highball／沙瓦 更是全日買三送一，是三五好友微醺新選擇!

❤️優惠活動❤️

生啤、Highball、沙瓦全日買三送一!

打卡再送 冰淇淋 or 特調 Shot。

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

大丈夫燒肉居酒屋　環境分享

【大丈夫燒肉居酒屋 】位於新竹市東區民族路，從新竹車站步行十分鐘即可抵達，開車可停放於路邊停車場。

▼【大丈夫燒肉居酒屋 】用餐環境共有兩層樓，充滿道地的日式氛圍，很適合三五好友或公司來聚餐!

【大丈夫燒肉居酒屋 】最大的特色，就是除了可以吃到日式料理，還能直接開烤炭火燒肉，而且會由專人桌邊代烤全程解放雙手。

大丈夫燒肉居酒屋 菜單

大丈夫燒肉居酒屋 餐點介紹

大丈夫牛肉盛和💰990元

▼肉肉控必點的大丈夫牛肉盛和，一盤就能吃到 4 種不同部位牛肉，翼板牛、牛五花、胸腹肉、牛肋條，CP 值超高，完全是選擇障礙的救星。

▼翼板牛嫩口好咬，牛肋條嚼勁，牛五花及胸腹肉充滿牛肉香，四款口感通通一次滿足。

大丈夫橫膈膜💰420元

大丈夫橫膈膜也是必點，牛肉風味非常濃郁，展現出令人驚豔的軟嫩度!

雞頸松坂肉💰160元

▼超厲害的雞頸松坂肉，口感鮮彈有嚼勁，不乾柴不油膩，簡單調味就好吃 !

紐西蘭小羔羊肩排💰320元

▼我最愛的紐西蘭小羔羊肩排~ 口感緊緻Q彈，最重要的吃起來沒有一般羊的腥羶味!

包肉生菜💰90元

▼把烤好的肉肉搭配生菜享用，更加爽脆不油膩，推薦大家這個隱藏版吃法!

豬視覺神經💰180元

▼這裡居然能吃到豬視覺神經，烤後香氣十足，吃起來充滿咬勁的口感，讓人覺得超特別!

蛤蠣山盛乾燒💰320元 大魷魚💰280元

▼喜歡海鮮在這裡絕對會超開心~超大盆的蛤蠣山盛乾燒，疊得像座小山一樣高，蛤蠣肉質飽滿鮮甜，讓人一口口停不下來，還有整尾燒烤大魷魚，彈牙飽滿，尬上特製沾醬實在太過癮!

大丈夫招牌炒飯💰250元

▼網路被瘋狂好評的大丈夫招牌炒飯，炒出來口感粒粒分明，頂頭還有邪惡鮭魚卵，逼逼啵啵在嘴裡爆出鮮味!

鮭魚肝洋蔥💰180元

▼相當開胃解膩的鮭魚肝洋蔥，咬下鮭魚肝，迷人油脂香在口腔蔓延，伴隨爽口的洋蔥好對味!

紅茶梅酒💰170 白桃果泥梅酒💰170 烏龍奶茶💰80元

▼它們家可以喝到多樣化的酒類，另外也有無酒精的飲品，紅茶梅酒有著淡淡茶香，而我更愛白桃梅酒，酸酸甜甜帶白桃香，是女生也會很愛的口味，生啤、Highball、沙瓦全日還有買三送一!

大丈夫燒肉居酒屋　心得分享

新竹這家新開幕的餐廳認真可以收，脆上爆紅的【大丈夫燒肉居酒屋 】，燒肉＋刺身＋調酒一次到位，就算是選擇障礙也不怕，在這裡通通能一次滿足，聽說時常客滿記得先訂位喔！

大丈夫燒肉居酒屋 店家資訊

Facebook  　INSTAGRAM 

地址 : 新竹市東區民族路41號

電話 : 03-5333809

營業時間 : 17:30-2:00(凌晨)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
?台北人氣燒肉⏩金炭火燒肉餐廳既是炭火燒肉店，也是居酒屋金炭火在北部有4家分店不但提供百種豐富的燒烤食材還有包含串燒、燒烤、炸物、湯品及副食等料 #居酒屋 #燒肉
?台北人氣燒肉⏩金炭火燒肉餐廳既是炭火燒肉店，也是居酒屋金炭火在北部有4家分店不但提供百種豐富的燒烤食材還有包含串燒、燒烤、炸物、湯品及副食等料 #居酒屋 #燒肉
Aga不專業食記&攝影
台中燒肉加一！十六宅燒肉 加拿大發跡頂級燒肉品牌，主打日式和牛、全程桌邊服務，當月壽星送蛋糕。
台中燒肉加一！十六宅燒肉 加拿大發跡頂級燒肉品牌，主打日式和牛、全程桌邊服務，當月壽星送蛋糕。
記者 楊婷雅
信義區個人燒肉超市 #燒肉Lab 開放式冷藏櫃，想吃多少自己搭配，還有不定期推出限定優惠！
信義區個人燒肉超市 #燒肉Lab 開放式冷藏櫃，想吃多少自己搭配，還有不定期推出限定優惠！
WalkerLand數位編輯室
全台首家韓國炭烤雞專賣店 ！「八角道 韓國炭火烤肉」哈根達斯、炒雞、韓式小菜、飲料無限吃到飽。
全台首家韓國炭烤雞專賣店 ！「八角道 韓國炭火烤肉」哈根達斯、炒雞、韓式小菜、飲料無限吃到飽。
肉依小姐吃什麼
【台北美食】羅本家咖哩附菜單，巷弄裡的日常咖哩，不是濃郁派但會想再訪，日式×南洋風味一次滿足的平價咖...
【台北美食】羅本家咖哩附菜單，巷弄裡的日常咖哩，不是濃郁派但會想再訪，日式×南洋風味一次滿足的平價咖...
Ruby說美食享受旅行
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

大丈夫燒肉居酒屋

03-5333809
新竹市東區民族路41號
0