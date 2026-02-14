> 美食 > 獨旅必收！韓國弘大一人友善燒肉店，woohwa hongdae居然可以吃到1++等級的銷魂韓牛。

獨旅必收！韓國弘大一人友善燒肉店，woohwa hongdae居然可以吃到1++等級的銷魂韓牛。

2026-02-14 09:00文字：肉依小姐吃什麼 
肉依小姐吃什麼

肉依小姐吃什麼

獨旅必收！韓國弘大一人友善燒肉店【woohwa hongdae】，之前去玩想自己吃燒肉都碰壁，
不然就是強迫要點兩人份才能用餐，在弘大發現這家燒肉（評價很高，主打1++等級的高水準韓牛，店內有提供中文菜單，還有小鮮肉全程代烤實在太快樂，是我自己想再二訪的店家清單!

woohwa hongdae 環境分享

【woohwa hongdae】位於弘大地鐵站，從弘大站9號出口走路四分鐘即可抵達，從旁邊的樓梯走到二樓就是了!

【woohwa hongdae】用餐環境以黑色系為主，有多人座位也有單人座位，非常舒適放鬆!

【woohwa hongdae】的燒肉是以真木炭燒烤，可以增添烤肉的香氣，過程中即使油脂滴到炭火裡，也不會有火花安全許多。

▼冰櫃裡展示各種精品肉肉，店裡使用的「1++No.9」韓牛原塊肉，是韓牛中最頂級的選擇!

【woohwa hongdae】全程有專人代烤肉，完全解放雙手，也不用擔心自己技術不好。

woohwa hongdae 菜單

桌邊的點餐機有清楚中文說明＋照片，不用怕溝通不良的問題! 點我線上看

綜合套餐

綜合套餐有各種部位的韓牛，板腱肉、牛胸腹、牛里肌、牛肩肉、蝦型肉一次品嚐，烤到半生帶微紅的程度最完美，咬下去鮮嫩多汁不膩口，肉香在嘴裡直接噴發愛慘了！

▼可以搭配生菜或是韓式醬料，打造多變的口味~

1++韓牛大醬鍋

1++韓牛大醬鍋裏頭也霸氣加入韓牛，這裡的大醬湯是濃稠的感覺，無論是香氣和風味都很厲害。

韓國冷麵

▼韓國燒烤店必有的冷麵搭檔，居然也加入韓牛肉片會不會太扯，彈牙的麵條尬冰涼口感，讓人一口口停不下來~

生拌韓牛肉

▼敢吃生食要試看看生拌韓牛肉，加了特製的調味醬料與生雞蛋攪拌均勻，再加上水梨絲用紫菜包著一起吃，清爽的口感實在太有趣~

woohwa hongdae 用餐心得

▼來韓國獨旅的朋友不用再擔心，這家【woohwa hongdae】真的是自己想吃燒肉的救星欸，無論是服務或是口味都沒話說，韓牛煎得剛剛好非常軟嫩又多汁，還可以搭配多種小菜和醬料不無聊!

woohwa hongdae 店家資訊

 INSTAGRAM
地址：南韓 Seoul, Mapo-gu, Hongik-ro 5an-gil, 24 2층（從弘大站9號出口走路四分鐘即可抵達）
營業時間：12:00-00:00（全年無休）

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

