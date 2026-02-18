雲林北港朝天宮過年走春美食懶人包，在地人激推必吃老店清單大公開。

過年走春必訪雲林北港朝天宮！在地人私藏的美食清單大公開，從麵線糊、假魚肚到法式甜點，春節營業時間一次整理。

每到農曆春節，雲林北港朝天宮總是湧入滿滿的香客與返鄉人潮。來到這裡拜媽祖、祈求新年平安順利之餘，當然絕對不能錯過北港在地特有的銅板美食！身為北港在地人，這次特別幫大家整理了過年走春必吃的超強美食懶人包。從早晨限定的傳統麵線糊、煎盤粿，到中午過後也能品嚐的假魚肚與香菇肉羹，甚至連晚餐時段的關東煮及隱藏版法式甜點都一網打盡。這份清單不僅收錄了在地人從小吃到大的老字號名店，更貼心附上了過年期間的營業時間資訊。讓你不用再花時間爬文搜尋，直接照著清單吃，保證讓你的北港走春行程更加順暢又滿足！

傳統麵線糊，在地古早味

來到北港吃早餐，絕對不能錯過最具代表性的「老等麵線糊」與「阿豐麵線糊」。老等麵線糊傳承了八十年的古早味，去年廟後店面重新裝潢後增加了冷氣座位區，用餐環境更舒適，但記得中午前就要來排隊以免向隅。如果是外縣市的遊客，非常推薦有完整內用空間的阿豐麵線糊，品項選擇多元，還有美味的蝦仁飯與切塊滷蛋白可以搭配，過中午一點前都還有機會品嚐，兩家都是北港人一早起床的幸福泉源。

濃郁香菇肉羹，特色假魚肚

「飛在香菇肉羹」是在地人心目中的第一名肉羹，湯頭極致濃郁香醇，裡頭的香菇給得超大塊且份量十足，雖然價格微調但依然非常佛心，最晚到下午一點半都還買得到。而朝天宮旁的「廟邊假魚肚」則是北港特有的小吃，所謂的假魚肚其實就是炸豬皮（膨皮），吸滿了鮮甜的羹湯後口感極佳。羹湯雖然不會太過濃稠，但調味恰到好處，推薦搭配炒米粉一起享用，重點是過了中午兩點左右都還有營業。

酥軟煎盤粿，鮮香牛肉湯

「陳家煎盤粿」是許多北港人從小吃到大的家鄉記憶，屬於非常早起的限定早餐，晚來絕對吃不到。他們家的煎盤粿與米腸煎得外微酥內軟糯，淋上特製醬汁堪稱絕配。另一家「輝煌牛肉湯」則是午餐好選擇，推薦點上一碗白飯配上帶筋且滷得Ｑ彈的滷牛肉，再喝一口熱騰騰的牛肉湯，雖然口感不同於台南的溫體牛肉，但以平易近人的價格來說，絕對是物超所值的在地美味，初三起即恢復正常營業。

Ｑ彈扁食麵，深夜關東煮

不在朝天宮周邊的「田中扁食麵」同樣擁有大批死忠粉絲。細Ｑ的麵條搭配獨門滷汁與小巧精緻的扁食，再來碗魚丸湯與切點海帶豆干，就是超級飽足的一餐。下午時段可以到合作金庫前買熱狗攤，炸過的熱狗與米血塗上番茄醬，是許多在地人放學後的回憶。到了晚上北港小吃選擇較少，推薦營業至深夜的「真好輪關東煮」，柴魚高湯香氣四溢，特調醬汁搭配各式關東煮更是暖胃的晚餐好選擇。

手工圓仔湯，法式小甜點

吃完鹹食當然要用甜點收尾！「北港圓仔湯」是在地七十年老店，自製的圓仔與扁狀脆圓口感極其Ｑ彈，搭配糖水剉冰超級過癮。「粳粽林」則是將傳統粳粽結合剉冰，口感獨特，現在一年四季都能吃到。如果想來點西式風味，隱身小鎮的「法黑孚法式甜點店」絕對會讓你驚豔。老闆在這裡深耕八年，提供精緻且道地的法式甜點，價格比起大城市卻親民許多，為北港的美食之旅畫下完美句點。

