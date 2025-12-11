北港朝天宮周邊美食早茶食光！市場內的道地港式飲茶，銅板價品嚐鮮蝦腸粉與臘味蘿蔔糕，在地人推薦的隱藏版...

雲林北港美食推薦早茶食光港式點心，隱身傳統市場的平價手工港點，必吃水晶蝦餃皇與鮮蝦腸粉，道地風味讓在地人與遊客都驚豔。

來到雲林北港旅遊，除了知名的鴨肉飯與麵線糊外，近期在在地社群掀起討論的早茶食光港式點心更是不可錯過。店家隱身於熱鬧的北港新市仔內，雖然外觀低調且需穿過屋簷才能發現，但店內環境乾淨整潔，與傳統市場的喧囂形成對比。這裡主打雲林少見的手工製作港式料理，每逢假日中午總是一位難求，是許多饕客私藏的口袋名單。

必點招牌水晶蝦餃皇，北港港式點心推薦首選

這道水晶蝦餃皇絕對是店內的鎮店之寶，晶瑩剔透的外皮隱約透出飽滿的內餡色澤。一口咬下首先感受到蝦仁的鮮甜與豬肉餡的紮實口感，接著是荸薺帶來的清脆層次，完美展現了港點之王的精緻度。對於講究口感的食客來說，這道點心無論是外皮的韌性或是內餡的調味，都有著不輸高級茶樓的高水準表現。

手工現做鮮蝦腸粉，皮薄餡多口感滑嫩

腸粉是檢驗一家港式餐廳功力的指標，這裡的鮮蝦腸粉表現相當出色。粉皮厚薄適中且保有迷人的滑嫩感，搭配特製醬汁更顯鮮美。內餡包裹著口感彈牙的整隻蝦仁，並加入韭黃增添獨特香氣，整體風味清爽不油膩。以不到百元的親民價格就能享受到如此道地的口感，難怪成為每桌必點的熱門品項。

道地港式臘味蘿蔔糕，真材實料綿密又彈牙

不同於一般台式早餐店的蘿蔔糕，這裡提供的是正宗港式風味。製作過程中加入了港式臘腸與蝦米提味，讓每一口都能吃到豐富的鹹香氣息。口感上呈現出綿密卻不軟爛的細緻度，咀嚼時還能感受到些許彈性，真材實料的紮實感讓人印象深刻，是喜愛傳統廣式口味的饕客不能錯過的經典美味。

爆漿奶皇流沙包與絲滑港式奶茶，北港下午茶推薦

若想嘗試包子類點心，蠔皇叉燒包與奶皇流沙包是絕佳組合。叉燒包外皮蓬鬆白嫩，內餡鹹甜適中且帶有濃郁醬香。流沙包則完美融合了香甜奶皇與鹹蛋黃的沙沙口感，輕輕撥開便會爆漿流出，甜而不膩。最後別忘了點上一杯使用黑白淡奶調製的港式奶茶，入口醇厚滑順且茶香濃郁，為這頓早茶畫下完美句點。

早茶食光港式點心

營業狀態： 營業中

店家地址：651台灣雲林縣北港鎮文昌路47-2號 地圖

網友評分：4.9/5 ( 41人 )

店家電話： 0975 668 042

營業時間：

星期一: 休息

星期二: 休息

星期三: 休息

星期四: 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00

星期五: 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00

星期六: 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00

星期日: 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。



