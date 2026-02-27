以花草為主題！森林系療癒咖啡館「花院子」。

初見花院子，剎那間覺得它美的不像樣，滿滿的植栽花草圍繞，既浪漫且舒心，氛圍感十足，在藍天白雲的映襯下，耀眼樸實，有種低調不可忽略的存在感。

我在。花院子

花院子店如其名，綠葉花草佈滿四周，座落於陽明交大校區裡，庭院規模直接翻倍，餐後在這個範圍內散個步，又正好是春天，不冷不熱溫度適中，令人心曠神怡。

花院子的室內戶外皆有座位，氣候涼爽時，待在外頭用餐，可迎來新鮮空氣，也能嗅到微微的花香氣。

室內擺設不亞於戶外，頭頂上也是滿滿的綠意，在照顧上費工，但這點小心思卻迎來大把的客人，若沒有事先預訂，需不需要候位還說不準呢！

我們被安排在最裡頭的位子，也是當時店裡唯一剩下的空位，別說天花板上的植栽，就連牆上也有鄉村風，店家在佈置上很用心，別具巧思。

若遇上5G網速不通或降速，記得到櫃台查查店家提供的wifi密碼，順暢多了。

花院子菜單

友情提醒，花院子有一杯飲品的低消規定，與多數咖啡館不太一樣的是，這兒供應的是價格實惠的中式簡餐。

食在。花院子

豬排起司三明治

老實說，我一口沒吃，全讓大胃王明太子給送進肚裡了，透過他的表情、形容的口氣，我相信，要讓這位小吃貨豎起姆指稱讚，肯定不是一般般的料理，尤其我們都愛那表面咔滋咔滋的口感，看那賣相己經達到我們的標準啦。

紅酒迷迭香烤雞腿排飯

雞腿肉質軟嫩入味，搭配清爽健康的配菜，父子倆不約而同地選了這道餐，也表示滿意。

沙朗牛肉飯(辣)

不得不說，沙朗牛肉飯真是美味，牛肉口感超軟爛，既下飯又夠份量，就連隨餐附上的例湯都好喝。

手沖耶加雪啡

耶加雪啡是來自埃塞俄比亞南部的著名咖啡產區，有酸度，也略帶甜，有獨特的花香與果味，是高海拔咖啡豆，喝起來圓潤滑順，口感不錯。

烏瓦紅茶

剛開始口感滑順，到後頭尾韻澀澀的，有點個性，挺喜歡。

漫步。花院子

在陽明交大校區裡的花院子，擁有得天獨厚的地理優勢，放眼望去都能算是自家的，紅磚古厝與綠蔭大樹為花院子大大加分，營造出優雅靜謐的休憩空間，這一趟來的值得。

回程路上還是不免俗地打包福州胡椒餅解饞，而新竹還有好多景點與美食，有機會一定要再訪！

店家資訊

0930AM – 1730PM

(每週六、日公休）

◆假日僅接受團體包場預約◆

國定假期參考花院子粉專公告

☎️0900-264124

?新竹縣竹北市六家五路一段1號

?路邊收費停車格/收費停車場

