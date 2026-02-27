2026金山財神廟最強求財攻略！必看補財庫秘訣，順遊周邊美食景點。

被譽為北台灣求財聖地的「金山財神廟」，以獨特求發財金與財神銀行聞名。本篇彙整參拜順序、補財庫秘訣與相關禁忌。

座落於新北市金山與萬里交界處的「金山財神廟」，擁有得天獨厚的地理位置。其正殿建於萬里區素有「萬金之穴」美譽的虎耳穴上，象徵著財神爺能坐擁金山、俯瞰萬里財寶。這座被譽為台灣第一財神廟的信仰中心，不僅香火鼎盛，更以其完善的「財神銀行」借貸開運金制度與求取財寶袋等儀式，吸引無數信眾慕名而來祈求業績長紅與事業順利。2024年廟方正式遷入氣勢磅礡的新址大樓，不僅參拜空間更為寬敞舒適，視野也更加遼闊。掌握正確的參拜流程與禁忌，將能讓這趟求財之旅更加圓滿順遂。

便利接駁小巴士，寬敞專屬停車場

前往金山財神廟的交通方式十分多元。自行驅車者可經由國道三號基金交流道下，沿途皆有明確的路標指引。廟方設有可容納約450輛小客車的免費停車場，由於假日及春節期間人潮眾多，大門前廣場僅開放行動不便者與長者臨停，一般車輛需依指示停放於下坡處或半山腰的停車區。為紓解春節車潮，廟方於大年初一至初六期間，貼心提供免費接駁小巴服務。搭乘大眾運輸的旅客可於大鵬里站下車轉乘山下接駁車；自行開車者則可將車輛停放於指定停車場後，搭乘山上接駁車輕鬆抵達廟宇。

環保金紙販賣部，多元方案補財庫

進入廟宇前，信眾可先至金紙供品販賣部準備參拜供品。廟方推廣使用印有廟印與五路財神印的環保金紙，不僅符合環保理念，更附有專屬的祈安植材疏文。在補財庫的選擇上，廟方提供了多種不同金額的方案以滿足信眾需求。從300元的基礎補正偏財與事業平安，到650元的開運招財套組，皆能依照個人祈願進行選購。購買後務必在疏文上詳實填寫個人資料並蓋上手印，以確保祈福心意能準確上達天聽。此外，廟方亦長期辦理慈善會，接受信眾捐贈白米與功德金，弘揚財神爺佈施天下的正道精神。

正確奉香循順序，五路財神聚財氣

金山財神廟的奉香順序有著嚴謹的規範。信眾需從一樓向外朝天公爐參拜開始，接著進入一樓正殿敬拜五路財神與彌勒財神。隨後由右側樓梯登上二樓參拜文財神，再至三樓敬拜觀世音菩薩，飽覽巨大元寶與挑高太極天花板的磅礡氣勢。下樓時改走左側至二樓敬拜武財神，最後回到一樓向濟公禪師祈福並完成扇晦氣儀式。在二樓的文武財神殿，信眾可依據自身從事的行業屬性進行祈求。例如內勤、公教與服務業適合求文財神；而外勤業務、工程與科技業則適合拜武財神，並可將個人名片置於金元寶旁以祈求庇佑。

獨特財神銀行制，求取開運發財金

金山財神廟最具特色的便是「財神銀行」制度。信眾可透過擲筊儀式向五路財神借取開運發財金。開戶需攜帶身分證件至櫃台辦理，隨後手持三對筊杯，向神明清楚稟報個人資料與借款用途。擲得三次聖筊可借300元，兩次借200元，一次則借100元。求得的開運金需順時鐘過主爐三圈，再存入個人常用帳戶中。此外，信眾亦可求取內含發財錢的「財寶袋」，掛於辦公室或皮夾內。最後，將金紙攜至全台唯一的運鈔車造型金爐「錢進號」進行燒化，完成「求財有頭有尾」的圓滿補財庫儀式。

供品挑選需謹慎，春節活動贈金幣

在準備祭拜供品時，有幾項傳統禁忌需特別留意。建議挑選象徵真金白銀的白色或黃色鮮花；水果方面，橘子、柿子與鳳梨皆是招財好選擇。應極力避免使用帶有「漏財」諧音的草莓與芭樂，以及有「貧」與「輸」意涵的蘋果和核桃酥。每逢春節期間，廟方會舉辦一系列盛大的慶典活動。如大年初一限量發送千份聯名蛋捲禮盒；初一至初六每日舉辦抽純金紀念幣活動；大年初四更會舉行隆重的迎財神暨求財法會。參拜結束後，不妨順遊周邊的金山老街，品嚐在地美食，完成一趟豐盛的開運之旅。