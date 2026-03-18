台中北屯住宿推薦禾康商旅！超大四人房附車位，自助早餐吃到飽。

台中市北屯區的「禾康商務旅館」，不僅提供專屬的室內立體停車場，極度寬敞的豪華四人房與豐盛的自助式早餐，更是家庭出遊與商務差旅的最佳中繼站。

座落於台中北屯區四平路上的「禾康商務旅館」，擁有絕佳的地理位置與交通網絡。不僅鄰近大雅交流道，距離捷運文心中清站也僅需步行約 10 分鐘，周邊更緊鄰熱鬧的水湳市場，無論是自駕出遊或搭乘大眾運輸皆十分便利。旅店建築採與立體停車場共構的貼心設計，完美解決了市區尋找車位的困擾。從明亮雅緻的接待大廳、坪數大到令人驚豔的豪華客房，到隔日早晨豐盛的中西式自助早餐，處處展現了極高的住宿品質，是旅人探索台中或作為南北長途跋涉時，最令人安心的休憩下榻之處。

鄰近捷運交流道，專屬車位超便利

禾康商旅的 1 樓接待櫃檯採用溫潤木質與現代大理石紋交織，營造出明亮且雅緻的迎賓空間。旅店 2 至 5 樓規劃為專屬的室內立體停車場，車位空間寬敞明亮，旅客只需將愛車停妥，便能輕鬆搭乘電梯將行李送至客房。對於未開車的旅客，從捷運站步行前來也極度方便；旅店正對面即是綠意盎然的清平公園，樓下亦有便利商店與各式港式餐廳，整體生活與交通機能皆無可挑剔。

豪華客房超寬敞，特大雙床睡好眠

位於 6 至 7 樓的客房區域中，最具亮點的莫過於極度寬敞的「豪華四人房」。全室鋪設溫馨的木質地板，房內配置了 2 張特大雙人床，軟硬適中的床墊不僅支撐力佳，更能確保旅客在翻身時互不打擾。床尾至梳妝檯之間保留了極大的活動空間，即使帶孩童入住也能輕鬆跑跳玩耍。房內設施一應俱全，不僅設有舒適的沙發區、大型液晶電視與實用的小矮桌椅，玄關處更配置了能收納全家衣物的巨型衣櫃，房外的廊道亦備有飲水機可隨時取用熱水。

衛浴空間大坪數，免治馬桶大浴缸

延續了客房的寬敞格局，衛浴空間的設計同樣令人驚豔。洗手檯的檯面極大，即便多人同時盥洗也絲毫不顯擁擠。馬桶部分貼心升級為免治馬桶，提供溫暖舒適的如廁體驗。乾濕分離的設計規劃了獨立的淋浴區，並附設了一座寬敞的泡澡浴缸，讓旅客能徹底洗去一整天的舟車勞頓。沐浴備品如洗髮乳與沐浴乳皆準備妥當，搭配風力強勁的吹風機，對長髮旅客極度友善，整體衛浴環境乾淨明亮且極具質感。

中西自助吃到飽，豐盛早餐補元氣

經過一夜好眠，旅客可持早餐券前往位於 2 樓的餐廳享用晨間饗宴，供餐時間為上午 7 點至 10 點。餐廳採用全木質的桌椅與地板，搭配大面積窗戶引進的自然晨光，營造出溫暖愜意的用餐氛圍。自助餐檯採 ㄇ 字型動線設計，菜色涵蓋新鮮生菜沙拉、當季水果、烤吐司與鮮奶穀片等西式選項；中式則備有清粥小菜、現炒時蔬、炒麵、蘿蔔糕、炸物與德式香腸等豐富佳餚。種類多元的餐點搭配熱騰騰的咖啡與豆漿，為嶄新的一天補足滿滿元氣。