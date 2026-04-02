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南投中興新村質感禾木咖啡！日式木質調舒心空間，品嚐濃郁堅果冰拿鐵。

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2026-04-02 10:30文字：papa 
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南投中興新村的「禾木咖啡 Hōmu coffee」，店內提供專業手沖、義式咖啡與精緻甜點，是享受靜謐午後時光的絕佳去處。

南投中興新村以其嚴謹中帶著古樸的老式官舍建築群聞名，而在這片充滿歷史底蘊的街區中，隱身著一間極具質感的「禾木咖啡 Hōmu coffee」。推開大門，映入眼簾的是純粹的木質系色調與淺灰色系裝潢，營造出極度放鬆的日式氛圍。吧檯上陳列著各式專業咖啡豆，展現了主理人對咖啡的講究與熱愛。無論是平日的午後或是悠閒的週末，這裡總能吸引許多喜愛寧靜空間的顧客。選個靠窗的座位，點一杯濃郁的咖啡，便能望著對面的平房建築，靜靜感受中興新村獨有的慢步調。

日式木質舒心系，中興新村咖啡館

喝咖啡是一種隨興的日常享受，而禾木咖啡完美詮釋了這份愜意。店內空間以溫潤的木質元素為主軸，搭配簡約俐落的灰色調，視覺上極度舒心且毫無壓迫感。架上擺放著令人會心一笑的特色選書，為整體空間增添了一抹文青氣息。由於環境舒適且氛圍極佳，即使是在平日時段，店內也經常座無虛席，深受在地人與外地旅客的喜愛。

手沖義式選擇多，濃郁拿鐵堅果香

菜單設計專注於飲品與甜點的完美搭配。咖啡部分提供多款精選單品手沖與經典義式咖啡；若不喝咖啡，店內亦備有無咖啡因飲品可供選擇，並每日供應精緻甜點。極度推薦點上一杯經典的「冰拿鐵」，濃郁的咖啡香氣與純淨鮮奶完美融合。品嚐時建議先不攪拌，直接感受咖啡本體帶有巧克力與堅果風味的濃厚香氣，尾韻則緩緩帶出咖啡淬取的油脂與迷人奶香，風味醇厚且順口。

官舍建築古樸風，靜謐午後好去處

品嚐完美味的咖啡與甜點後，極度推薦在周邊的街區漫步。中興新村保留了大量早期規劃的平房建築與濃密的綠蔭大道，從咖啡館的玻璃窗向外望去，便能將這份獨特的眷村景致盡收眼底。若喜愛這類結合歷史建築與文青空間的氛圍，這裡絕對能帶來有別於都市喧囂的寧靜體驗，是南投旅行途中值得停下腳步細細品味的質感地標。

禾木咖啡 Hōmu coffee

地址：南投縣南投市中正路330-13號
電話： 0909542312

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禾木咖啡 Hōmu coffee

南投縣南投市中正路330-13號
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