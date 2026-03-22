南投粉紅山丘秘境！8000坪麝香木花海，中寮瑰蜜甜心玫瑰園。

每到春暖花開的季節，南投縣中寮鄉的「瑰蜜甜心玫瑰園」便會化身為夢幻的粉紅山丘。廣達 8000 坪的麝香木花海熱情綻放，交織絕美九重葛花牆。

想要捕捉春季限定的粉嫩美景，南投中寮的「瑰蜜甜心玫瑰園」絕對是旅遊清單上的必訪亮點。從 2 月中旬開始，整片山丘逐漸由綠轉紅，一支支粉嫩的麝香木花芽熱情綻放，迎風搖曳並散發出宛如香草、草莓與水蜜桃揉合的淡雅香氣。2026 年園區更擴大至 8000 坪的壯闊規模，不僅有令人驚豔的粉紅麝香木山丘，還規劃了浪漫的小徑與繽紛的九重葛花牆。無論是從山腳仰望或漫步於蜿蜒步道間，都能被這片無邊無際的花海溫柔包圍。花期短暫且珍貴，非常適合安排一趟春日賞花輕旅行。

專屬停車指標明，廣闊園區動線佳

園區的地理位置與交通指引相當明確，驅車前往的旅客在接近園區時，便能沿途看見清晰的指標與專屬停車場。入園前會有專人協助收取每人 120 元的清潔門票費用。進入收費區後，園區主要分為左右兩大區塊，建議可先選擇左側小徑深入探索，回程再轉往右側欣賞壯麗的粉紅山丘與造型馬車拱門。由於園區佔地廣大且步道多有坡度起伏，強烈建議旅客隨身攜帶充足的飲用水，以利隨時補充水分。

粉紫交織浪漫路，漫步小徑賞花海

沿著蜿蜒曲折的步道上坡，完全無需擔心迷路，每一處轉角都充滿驚喜。雖然夢幻的錫葉藤許願長廊花期已過，但樹梢上仍點綴著零星的粉紫花瓣，與茂盛的麝香木相互交錯，營造出絕美的漸層視覺效果。漫步於這片高低起伏的粉紅小徑上，無論由上往下俯瞰或是仰望山坡，皆能感受到被花海簇擁的極致浪漫。步道中段也貼心設置了洗手間與休憩區，並販售咖啡與霜淇淋，讓旅客在賞花之餘能舒適地歇腳放鬆。

繽紛燦爛九重葛，絕美花牆超好拍

除了作為主角的麝香木，園區內精心栽培的九重葛同樣令人矚目。在特定區域，一側是開滿粉嫩麝香木的夢幻山坡，另一側則是色彩繽紛、花況極佳的九重葛花牆，兩者相互輝映，形成強烈的視覺對比。此外，園區另一隅還藏有大片鮮紅色的九重葛花牆，搭配佈滿牽牛花藤蔓的浪漫拱門與周邊豐富多樣的花卉植栽，處處皆是絕佳的攝影取景點。即使部分花種進入凋零期，依然不減整體園區的浪漫氛圍。

絕美粉紅大山丘，交通導航資訊全

逛完左側步道折返後，右側的「粉紅山丘」區更是整個園區的精華所在。這裡的視野更加遼闊，一望無際的粉嫩花海在陽光照射下更顯夢幻，隨手一拍皆是宛如明信片般的絕美風景。若計畫自行開車前往，可直接導航「粉紅山丘麝香木」或輸入地址「南投縣中寮鄉頂城巷 39 號」。行駛國道 3 號由南投服務區出口下交流道，沿 139 縣道行駛，最後左轉永平路接投 27 鄉道，約 10 分鐘內即可順利抵達這座春日秘境。

粉紅山丘- 瑰蜜甜心玫瑰園

地址: 南投縣中寮鄉頂城巷39號

電話: 0920 027 855

營業時間: 08:00–18:00

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