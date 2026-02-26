貓奴必訪賞花秘境！彰化田中窯2萬株蜀葵花海，療癒手作必吃桶仔雞。

榮獲彰化百大文化基地的「田中窯創意園區」，春季迎來高達 2 萬株的蜀葵花海。結合陶藝手作、貓咪友善空間與招牌窯烤桶仔雞。

榮獲 2026 年「第一屆百大文化基地」入選肯定的彰化「田中窯創意園區」，不僅是一處複合媒材的工藝重鎮，更是每年春季極具指標性的賞花勝地。園區內種植了高達 2 萬株的蜀葵花，並擁有寬廣的綠色草坪與絕美的百米許願藤廊道。這裡不僅保留了豐富的復古懷舊老物件，更打造了一處流浪貓專屬的貓咪友善療癒環境。搭配專業多元的手作體驗課程，以及香氣四溢、需提前預約的古早味桶仔雞，讓各年齡層的旅客都能在此享受充實且放鬆的休閒時光，是彰化地區不可錯過的春季休閒地標。

萬株蜀葵浪漫開，百大文化新基地

田中窯的蜀葵花季於每年春季盛大展開，預計於 3 月下旬起進入最壯觀的滿開期。被稱為「一丈紅」的蜀葵花，其花莖最高可達 2 公尺以上，花朵由下而上循序綻放，氣勢極為驚人。園區內的花色極其豐富，涵蓋了粉紅、桃紅、純白以及罕見的深紫墨葵等，並有單瓣與重瓣之分。當 2 萬株蜀葵花全面綻放時，漫步於花海之中，處處皆被鮮豔的花朵與馨香圍繞，隨手捕捉皆是絕美的春日風景。旅客只需支付 100 元入園費即可盡情欣賞，該費用還能折抵 50 元的園內消費，相當實惠。

友善貓咪樂園區，復古懷舊老物件

除了迷人的自然花海，園區主理人更在各個角落精心佈置了許多珍貴的老物件，如老式電影機、復古腳踏車與傳統紅磚房，營造出濃厚的鄉村懷舊氛圍。同時，這裡也是一處極為友善的貓咪樂園，園內收容了許多流浪貓，皆已完成結紮與預防針施打。為了保護貓咪在戶外環境的安全，園方刻意保留了貓咪的爪子。旅客在賞花與野餐的同時，能看見貓咪們慵懶曬太陽或磨爪的可愛模樣，唯需特別注意互動時請以撫摸代替抱起，給予動物最基本的尊重，共同維護這片美好的共生環境。

手拉胚與敲拓染，親子同樂趣手作

來到田中窯，豐富的 DIY 體驗課程是絕對不可錯過的重頭戲。園區的手作教室提供包含手拉胚、植物敲拓染、瓷盤彩繪與動物撲滿彩繪等多樣化選擇。其中，手拉胚課程連孩童或留有長指甲的旅客，都能在專業老師的手把手指導下輕鬆完成，作品於兩個月後燒製完畢還可協助郵寄。而植物敲拓染則充滿了親近大自然的療癒樂趣，貓咪彩繪課程更能讓旅客發揮無限創意，當天即可將獨一無二的專屬紀念品帶回，非常適合親子家庭或三五好友共同參與，共創充滿藝術氣息的美好回憶。

預約窯烤桶仔雞，古早味芋頭鮮粥

在餐飲規劃方面，田中窯的招牌「古早味桶仔雞套餐」是饕客們的必點首選。考量到窯烤工序繁複，桶仔雞需耗時 2 小時現烤出爐，強烈建議旅客務必於入園前提前預約。這份適合 4 至 6 人享用的澎湃套餐，售價為 1850 元，不僅能品嚐到帶有迷人炭烤香氣與鮮甜肉汁的全雞，更有專人提供貼心的分切服務。套餐內還包含了脆甜的現炒時蔬、酥炸杏鮑菇、新鮮白蝦，以及一鍋以雞汁與大塊芋頭慢火熬煮而成的濃稠芋頭粥，滿滿的在地古早味料理絕對能帶來極大的味覺滿足。

豐富套餐多選擇，特色貓咪拿鐵香

若為少數人同行，園區亦貼心提供個人化的兩款套餐，分別為主打自製窯烤麵包搭配雞腿或鮮蝦的特色漢堡，並附上綿密的自製薯泥與 80 元飲品任選。在飲品部分，帶有酸甜果香的西西里咖啡廣受好評；而點選 150 元的熱拿鐵咖啡，還能獲得充滿巧思的精緻貓咪造型拉花，極具視覺療癒效果。完善的餐飲選擇與門票折抵優惠，讓旅客在暢遊花海與體驗手作之餘，能隨時補充能量，在這座充滿綠意、陶藝與貓咪的文化空間裡，度過一個身心皆感到無比充實的完美假期。