沒吃過別說來過基隆！阿國碳烤燒餅炭香四溢，三角餅鹹酥餅全制霸。

位於基隆火車站周邊的「阿國碳烤燒餅」，憑藉純手工製作與傳統缸爐炭烤技術，成為在地人與遊客爭相排隊的銅板美食。

在基隆尋覓道地的傳統麵點，「阿國碳烤燒餅」絕對是榜上有名的排隊名店。距離基隆火車站僅需步行 2 分鐘，交通極為便利。店家堅持使用老麵低溫發酵，並以特製的傳統缸爐精準掌控炭火溫度，烤製出帶有迷人炭香的古早味燒餅。儘管於 2025 年底微調了價格，但親民的銅板定價與扎實的手作火候，依然讓門口隨時排滿了購買人潮。店內僅專注販售 5 種口味，將每一樣品項的品質做到極致，無論是現烤熱食或買回家回烤，皆能品嚐到令人懷念的純粹滋味。

缸爐炭火燒古味，老麵發酵賦嚼勁

阿國碳烤燒餅的靈魂在於其費工的製作過程。店家嚴選當日老麵作為酵母，混合新麵進行低溫發酵，賦予麵皮極佳的 Ｑ 彈口感。店門口的騎樓下總能看見新鮮晾著的三星蔥，相較於一般青蔥，其香氣更為濃厚且多汁清甜。最吸睛的莫過於專門烤製三角餅的特製碳烤爐，老闆親自至鶯歌挑選高品質粗胚，結合不鏽鋼桶打造而成。師傅憑藉深厚的火候功力，將揉好的麵餅貼於爐壁，精準掌控底層炭火溫度，烤出金黃酥脆且膨脹誘人的絕佳外觀。

招牌三角炭香飄，滿滿蔥餡多汁甜

定價 35 元的「三角餅」是來店必搶的招牌品項（五辛素）。為了方便顧客自行夾入煎蛋或油條，外觀特別改良成長方形。經過炭火高溫烘烤，麵皮表面附著了一股淡淡的迷人炭香。一口咬下，外皮酥脆而內裡軟 Ｑ，包裹著滿滿的三星蔥餡，清爽多汁的蔥甜大幅提升了味覺的豐富度。即使放涼後品嚐，麵皮依然保有極佳的嚼勁，是極具水準的傳統麵食。若欲於當日現場自取，務必於早上 9 點前來電預訂以免向隅。

鹹酥餅爆蔥鹹香，芝麻餅濃郁甜脆

除了三角餅，店內亦提供多款以大型電烤箱烘烤的精緻酥餅。定價 18 元的「鹹酥餅」，表面覆蓋滿滿的白芝麻，個頭小巧、皮薄且層次分明。內餡的蔥花與肉末比例拿捏得宜，鹹香油脂被麵皮完美吸收，令人忍不住一口接一口。偏好甜食的顧客，極度推薦定價 25 元的長橢圓形「芝麻餅」，外皮層次分明且極致酥脆，內含濃郁卻不甜膩的黑芝麻餡，搭配熱茶享用堪稱絕配。此外，尚有「綠豆餅」與「芋樂餅」可供選擇（除三角餅外，其餘口味皆塗有豬油，屬葷食）。

線上免排隊神預訂，宅配鮮做送到家

為了應付龐大的排隊人潮與外地顧客的需求，店家提供了便利的線上訂購與宅配服務。顧客可透過電話、FB、IG 或 LINE 官方帳號進行預約。冷凍宅配消費滿 3000 元即享免運費（未滿則酌收 200 元）；亦可選擇 7-11 冷凍店到店服務（運費 150 元）。所有宅配餅類皆為寄送當日現做，放涼後才進行冷凍包裝，並隨附詳細的回烤說明卡，讓顧客在家也能重現剛出爐般的酥脆美味（註：芝麻餅僅供店取，不開放宅配；每年 1 至 3 月，鹹酥餅、綠豆餅與芋樂餅更享有買 10 送 1 的店取優惠）。

阿國碳烤燒餅

地址：基隆市仁愛區忠二路64號

交通：基隆車站步行2分鐘

電話：(02)2421-2009

營業時間：06:30~18:00（周日公休）

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