台南必衝石精臼牛肉湯！老字號溫體牛超鮮甜，在地宵夜靈魂首選。

位於民族路上的「石精臼牛肉湯」是當地的老字號指標，憑藉著每日現宰直送的鮮甜溫體牛與清純湯頭，在中西區美食戰區中屹立不搖。

在台南中西區熱鬧的民族路上，「石精臼牛肉湯」雖然沒有浮誇的室內裝潢，卻以最誠實的美味征服了無數在地人與觀光客的味蕾。這裡不僅是台南必吃的代表性美食，更是許多人深夜尋覓溫暖鮮甜的首選。每一碗湯頭都承載著台南溫體牛的文化精神，無論是作為抵達台南的第一餐，或是逛完街後的深夜食堂，那份粉嫩鮮嫩的口感與自然的牛骨清香，總能讓疲累的旅人瞬間充實。本篇將帶領大家走進這間星光熠熠的台南老字號，探索那一碗連名人都爭相朝聖的溫體牛肉湯魅力。

民族路邊老字號，星光熠熠簽名牆

石精臼牛肉湯位在台南市中西區民族路 2 段 246 號，緊鄰知名的石精臼點心城，是安排台南美食馬拉松的必經之地。店內環境純樸接地氣，牆上貼滿了各界名人與藝人的合照簽名，這不僅是名氣的累積，更是這家老字號實力的硬核證明。這裡的用餐氛圍熱鬧且充滿人情味，雖然周邊美食環繞，但這股延續多年的溫體牛清香，始終能吸引大批食客前來朝聖，感受最正宗的台南飲食文化。

現切溫體極鮮嫩，熱湯直沖最療癒

這碗台南牛肉湯推薦名單常客的核心競爭力，就在於其「現宰溫體」的高標準。店家每日嚴選高品質溫體牛，在半開放式櫃台可以看到老闆展現俐落的刀工，將牛肉切成厚薄適中的完美片狀。當滾燙的清湯淋在粉嫩的生牛肉片上，看著肉色從鮮紅轉化為夢幻粉嫩的過程極其療癒。這種即切即沖的料理方式，不僅鎖住了牛肉最純粹的鮮甜與肉汁，更展現了台南人對食材新鮮度近乎苛求的堅持。

粉嫩肉片入口化，清甜湯頭骨髓香

品嚐石精臼牛肉湯的最佳時機，就在湯碗端上桌的那一刻。此時的牛肉質地最為鮮嫩且幾乎入口即化，完全不帶任何羶腥味。湯頭部分以牛大骨長時間熬煮，喝起來清爽不油膩，帶著淡淡的牛骨天然甜味。這就是台南美食的精髓，無需過多的化學調味，僅靠優質食材本身的層次感就能撐起全場。每一口湯頭都溫潤入心，鮮美的餘韻在口腔中緩緩散開，讓這碗湯成為許多老饕心中無可取代的台南滋味。

必點肉燥配清湯，府城宵夜靈魂味

除了必點的牛肉湯，菜單上還有口感 Ｑ 彈的肉燥飯可供搭配，更有牛筋與牛腩等不同部位的選擇，滿足大胃王與肉食控的需求。台南的牛肉湯文化就像是一場不停歇的接力賽，隨時都能找到令人滿足的美味。石精臼牛肉湯憑藉著穩定的品質與老字號的溫暖情懷，在中西區美食地圖中站穩一席之地。下次安排台南旅遊，請務必將這碗有著粉嫩光澤的溫體牛肉湯排入你的宵夜名單，體驗最純正的府城鮮甜。

石精臼牛肉湯

地址： 台南市中西區民族路二段 246 號

電話： 06-223-2266

營業時間： 17:00 – 11:00（隔日），週一公休

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