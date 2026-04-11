彰化 500 碗認證素食麵！限量米糕手作豆包，火車站前在地老店推薦。

彰化的素食小吃向來好評不斷，而這間獲選全台首屆 500 碗 認證的「彰化素食麵」，更是老饕心目中的神級名店。

隱身在彰化熱鬧街區裡的「彰化素食麵」，這裡最迷人的不僅是那碗口感 Ｑ 彈的乾麵，還有每日限量的手作豆包與秒殺級素米糕。每到清晨時分，店內便擠滿了尋覓傳統早午餐的人潮。看著服務員大哥大姐們以驚人的記憶力與神速送餐效率忙進忙出，這種充滿生命力的老店節奏，正是最地道的彰化生活縮影。

火車站前排隊店，阿公阿嬤搶頭香

這間彰化素食麵的人氣真的不是開玩笑，每天早上人潮爆滿，想吃還得跟在地長輩們比賽早起，晚來就只能對著空碗發呆。進到店內最讓人印象深刻的就是那種極致效率，內用只要看到位子先坐好，服務人員敏銳的眼神馬上就會跟進點餐。最佩服的是那神速的出餐動作，往往餐點才剛從廚房端出，整桌好料瞬間就到齊了。即便門口大排長龍，因為極高的翻桌率，通常滑一下手機就能入座，這種不拖泥帶水的明快節奏，正是最道地的彰化老店日常。

乾麵肉燥香氣足，限量米糕手腳快

店內的乾麵選用中部最經典的黃油麵，與豆芽菜一同燙熟後口感 Ｑ 彈清爽，淋上店家特製的素肉燥，淡淡的滷汁香氣瞬間勾起食慾。強烈建議將麵條與肉燥徹底拌勻，讓每一根麵條都掛滿醬汁，若再加點桌上的辣椒醬提味，微辣的後勁更是刷嘴。除了麵食，另一道秒殺等級的素米糕更是可遇不可求，紮實帶著 Ｑ 勁的糯米淋上特製鹹甜醬汁，米香與醬香完美交織。因為每日產量有限，想吃這碗真的要靠運氣，稍微遲疑可能就得等下次造訪。

手作豆包口感好，清甜豆腐原味醇

榮獲 500 碗肯定的亮點絕對不能漏掉手作豆包，這可是幾乎人手一塊的靈魂單品。豆包皮炸得恰到好處且不油膩，裡頭包裹著帶有顆粒嚼勁的筍丁，無論是放進乾麵裡吸附醬汁，還是泡在湯中吸飽精華，表現都非常出色。此外，那碗白拋拋、幼咪咪的滷白豆腐也是店家絕活，食材新鮮到完全沒有黃豆腥味，每一口都極致軟嫩且飽含天然豆香。喝下一口清甜甘醇的高湯，再配上豆腐細膩的質地，這種將簡單食材做到極致的純粹，正是老店能擄獲無數評審芳心的秘密。

銅板美食五百碗，彰化日常最推薦

這間彰化素食麵不僅是填飽肚子的銅板小吃，更是傳承手藝與在地溫度的經典清單。它隱藏在熱鬧街區，用一碗不油膩的素麵與溫潤的豆腐湯，支撐起無數彰化人的早晨。身為專業吃貨，這份必吃的 500 碗清單一定要收進口袋，即便平時不常茹素，也一定會被這份細緻的口感所驚艷。

彰化素食麵

地址： 500 彰化縣彰化市長安街 117 號（阿璋肉圓對面）

電話： 04-723-6427

營業時間： 06:00–13:00（賣完為止，米糕建議 9 點前衝！）

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