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隱藏版地瓜片工廠！北港文安食品廠直營，超大夾鏈袋只要 100 元。

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2026-04-15 10:45文字：mika 
mika

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文安食品廠的地瓜片主打新鮮現做，遊客可直接到工廠購買剛出爐的版本，不只價格比市售通路實惠，份量更是紮實飽滿。

位於雲林北港的文安食品廠，是許多家長採購零嘴的口袋名單。工廠位置極其隱密。這間工廠主打產地直營，現場可以看到完整地瓜送入生產線，經過切片與油炸後變成金黃脆口的地瓜片。除了傳統的超大業務包，工廠也提供 100 元的零售夾鏈袋包裝。相較於一般超市販售的餅乾，這裡的袋裝內容物極其飽滿，幾乎沒有多餘的空氣填補。不論是原味、梅子或是椒鹽等 5 種口味，都能品嚐到現做的鮮脆與地瓜本身的甜味。對於喜愛古早味點心的食客來說，這處沒有地圖標籤的工廠，是來到北港尋寶時不可錯過的隱藏景點。

隱藏工廠無招牌，文昌路口對面尋

文安食品廠的地點相當神祕，外觀看起來就是一間普通的食品工廠，完全沒有任何商業招牌引導。若導航地點難以辨識，可以找尋文昌路 138 號對面或翊鼎食材北港店斜對面，入口處即是工廠所在。工廠內部並非華麗的展售空間，卻有著極其熱情的員工，若同行有孩童，店員往往會熱心分享現做的地瓜片試吃。這種純樸的鄉間人情味，與現場濃郁的豆油香氣交織，展現出老字號工廠的獨特魅力。

現場現做極鮮脆，製作過程透明化

工廠內部採開放式設計，入內採買時能親眼看見地瓜片的製作過程。從整籃的新鮮地瓜準備送入加工，到剛油炸出爐、色澤金黃的地瓜片整齊陳列，生產線運作過程相當療癒。現做出的地瓜片帶有自然的香氣，與一般分裝許久的產品相比，脆度更為明顯且不帶油耗味。這種透明化的生產方式，讓消費者在採購時多了一份安心，也更能感受到傳統零嘴背後的製作工序。

百元袋裝超大份，誠意十足無空包

在價格方面，文安食品廠展現了極高的性價比。現場提供 5 種口味選擇，包含原味、梅子、椒鹽、海苔與芥末。針對一般家庭或零售需求，每包 100 元的夾鏈袋裝是最受歡迎的品項，份量相當驚人。袋裝內容物紮實，完全沒有一般餅乾過度填充空氣的問題，整袋提在手上非常有感。若需求量更大，現場還有 3 斤 250 元的超大包裝，對於需要大量分享的聚會或辦公室下午茶來說，是極佳的省錢選擇。

產地直營更便宜，建議儘快食用完

地瓜片雖然香脆可口，但新鮮度是影響口感的關鍵。由於是工廠直營的新鮮版本，建議購買後儘快食用，才能維持最完美的清脆口感。隨著存放時間拉長，脆度難免會受到環境濕度影響而有所落差。來到北港除了參拜與品嚐小吃，順道造訪這間隱藏版工廠，不僅能買到高 CP 值的伴手禮，更能體驗產地現做的鮮甜滋味。這種藏在巷弄巷弄間的踏實感，正是雲林在地美食最迷人之處。

文安食品廠

地址： 雲林縣北港鎮文昌路138號對面

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記者 楊婷雅
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文安食品廠

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雲林縣北港鎮文昌路 138 號對面
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