北港傳發之家麥芽糖！四代手工糯米麥芽膏，花生糖香脆不黏牙。

隱身在北港朝天宮廟後巷弄裡的傳發之家，是一間堅持 4 代傳承的手工麥芽糖店。這裡販售最樸實的古早風味，主打純天然糯米麥芽膏與各式麥芽糖點心。

傳發之家位於公民路 12 號，門面裝潢傳統，牆上詳細展示了麥芽膏從小麥種子發芽、熬煮到拉糖的繁瑣流程。這種祖傳 4 代的堅持在現代已相當少見，每 1 罐麥芽膏都經過長達數十小時的工序熬製。除了經典的原味與梅子麥芽膏，店內的花生糖與芝麻糖也極受歡迎。選用優質花生與芝麻，結合自家研發的糯米麥芽，製作出香脆且不黏牙的口感。這種不添加化學成分、維持天然純粹的古法點心，吸引不少客群專程前來採購。不論是在廟口巷弄間挑選，或是透過線上訂購，這份傳承 4 代的香甜滋味，始終維持著最踏實的北港本色。

廟後巷弄老字號，古法熬煮傳 4 代

店鋪位置緊鄰朝天宮，穿過廟後巷弄即可抵達這間裝潢典雅的小店。牆面上展示的製作圖表，讓食客能一目了然麥芽膏的誕生過程。這種費時費力的純手工工藝，在追求效率的時代顯得極其難得。營業時間從早上 09：00 持續到晚間 21：00，不論是早起參拜的信眾或是傍晚造訪的遊客，都能在此尋得一份最純正的古早甜味。

花生香脆不黏牙，芝麻濃郁甜鹹香

花生糖與芝麻糖是店內的人氣品項。糯米麥芽花生糖厚度紮實且真材實料，濃郁的花生香氣搭配麥芽甜味，吃起來不膩口且完全不黏牙。特別的是花生糖內還加入了花生碎，提供了更明顯的咀嚼感。而黑芝麻糖則呈現甜鹹交織的風味，芝麻香氣極其濃郁，越嚼越香。每一片都切成適口的大小，不管是分食或自用都非常便利。

天然麥芽無加糖，溫潤順口負擔低

糯米麥芽膏是傳發之家的核心商品。遵循古法製成的麥芽膏，過程中不添加 1 滴砂糖，完全依靠糯米與麥芽發酵後帶出的天然甜度。這種自然溫潤的風味，不僅可以用來直接食用，也極其適合拿來夾餅乾或搭配吐司，小孩的接受度也很高。罐身上也標示了食用說明，對於追求健康與天然風味的人來說，是一份沒有負擔感的點心。

北港在地好名產，送禮自用都合適

傳發之家將傳統麥芽糖做出了紮實感，更提供婚禮小物客製化服務。對於來到北港旅遊的食客，這裡的糯米麥芽膏、花生糖與芝麻糖是常見的伴手禮組合。即便無法親自前往雲林，店家也提供了官網與社群平台的線上訂購服務。這種堅持手工、維持天然的製作方式，讓這份祖傳風味在時代更迭中依然屹立不搖，也是造訪北港時必備的特色名單。