來 大阪自由行 ，想體驗在地的市場美食氛圍，可以來被稱為大阪人的廚房的「黑門市場」，不只是觀光客愛來，就連在地人也會來採買！

大阪旅遊Day8，我們先到難波八阪神社參拜，接著一路慢慢散步到黑門市場。

原本是想在市場大吃一輪，結果半路被小朋友看到「焼肉ライク」，我們就先去吃燒肉了，於是走到黑門市場時，肚子是已經飽了的狀態，就只能簡單逛逛、感受氛圍了。

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大阪景點「黑門市場」大阪人的廚房必逛！交通攻略與必吃河豚生魚片！

黑門市場位在大阪難波與日本橋之間，是一條狹長型的傳統市場。

因為是明治時代晚期才出現，並以附近寺廟的大門命名，故取名為「黑門」。

📍景點資訊｜黑門市場

住址：大阪府大阪市中央區日本橋2-4-1

📍交通方式：

• 從日本橋站步行約5分鐘

• 從難波站步行約10分鐘

黑門市場大約有170間店鋪，兩側滿滿都是各種攤販： 有新鮮海產（生魚片、海膽、干貝） 、和牛燒肉食材、蔬果農產品、醃漬物、泡菜等。

空氣中混著海鮮味、烤物香氣、還有泡菜味，再加上店家此起彼落的叫賣聲，整個就是五感全開的地方。

黑門市場最大魅力就是現買現吃！

很多攤販會直接幫你料理好，像是現切生魚片、現烤海鮮及現煎和牛等，買完直接站在旁邊吃或是坐下來享用，很有日本市場的生活感。

因為來市場前已經吃了燒肉，所以在市場裡我們就只簡單吃了河豚生魚片。

新鮮現殺後的河豚生魚片薄薄一片、擺盤精緻，口感極其清脆有彈性，完全沒有一絲腥味，簡單沾點醬油，清爽的滋味剛好化解了剛吃完燒肉的油膩感。

除了滿滿的生鮮與熟食攤位外，市場裡還有深受觀光客喜愛的藥妝店，以及充滿在地生活感的服飾店與生活百貨等。

雖然這次沒有大吃特吃，但我其實很喜歡黑門市場的感覺，有點熱鬧、有點雜亂，但充滿生活感，是很真實的在地市場日常。

大阪自由行延伸閱讀：

• 焼肉ライク（燒肉LIKE）

•難波八阪神社

•一風堂難波店

• 扭蛋之森日本橋店

• 近鐵奈良站薩莉亞 Saizeriya

• 奈良公園、東大寺餵鹿

• 中谷堂超人氣現搗麻糬

• 勝尾寺達摩一日遊

• 神座拉麵道頓堀本店

• 河原町大起水產迴轉壽司

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詳細行程資訊: 日本關西九天八夜自由行,京阪神奈行程、租車資訊及日本上網SIM卡分享!

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