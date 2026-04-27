澎湃海鮮鍋與紅酒牛肉！彰化佐樂和食日式定食，在地私藏名單必吃。

彰化市建國北路的佐樂和食，主打平價且高品質的職人定食與和風料理，從炙燒松阪豬、烤午魚到澎湃的海鮮鍋應有盡有。

尋覓彰化美食，除了經典的肉圓與爌肉飯，巷弄內更隱藏著實力派的日式風味。座落於建國北路上的佐樂和食，正是美食地圖裡不可錯過的高 ＣＰ 值名單。店面周邊設有路邊停車格與民權市場停車場，步行約 5 至 10 分鐘即可抵達，交通十分便利。踏入店內，吧台區展現著師傅專注料理的職人氣場，讓食慾瞬間大增。菜單涵蓋經典定食、烤物、炸物至熱騰騰的鍋物，以平易近人的價格提供份量十足的美味，讓食客帶著心滿意足的笑容飽餐而歸。

溫馨空間氣氛佳，炙燒松阪脆且彈

店內空間乾淨明亮，桌距規劃得宜，保有舒適的用餐距離，極度適合親友小聚或是約會，營造出能徹底放鬆心情好好吃飯的溫馨氛圍。首推招牌炙燒松阪豬定食，厚薄適中的肉片經過高溫炙燒逼出多餘油脂，轉化為誘人焦香與鮮甜。肉質完美發揮了脆彈爽口而不油膩的極致口感，配上特選的 Ｑ 彈白飯，帶來滿滿的飽足幸福感。

醬烤鰻魚極鮮美，酥烤午魚細如絲

來到佐樂絕對不能錯過充滿職人魂的炙燒鰻魚，甜鹹適中的特調醬汁比例拿捏得恰到好處，完全不會掩蓋鰻魚本身的自然鮮美。搭配吸附清爽甘甜柴魚高湯的麵條，風味多元且視覺效果極佳，是一道老少咸宜的國民美食。喜愛海味則推薦烤午魚定食，外皮烤至金黃酥脆，輕輕劃開便溢出豐沛油脂，肉質細緻如絲，擠上些許檸檬汁提味，清新又解膩。

紅酒牛肉超入味，蔬果燉煮無腥味

展現主廚深厚功力的紅酒牛肉定食表現同樣亮眼。牛肉燉煮得極其入味，入口即化卻絲毫不顯軟爛，紅酒與洋蔥的自然甜味徹底滲透進肉質纖維之中。濃郁湯汁淋在白飯上，令人忍不住大口扒飯。配菜中的紅蘿蔔處理得極為講究，完全沒有生腥味，反而帶出蔬菜純粹的清甜，巧妙將歐式優雅揉合進傳統日式定食，絕對是肉食主義者的首選。

炸可樂餅超酥脆，澎湃海鮮寄世鍋

品嚐完豐盛主食，經典的日式炸物與暖胃鍋物擁有專屬的壓軸品嚐時光。桌桌人氣必點的可樂餅外殼極度酥脆，咬下的喀滋聲超級療癒，單吃或沾取特製醬料皆十分美味。最後以鮮魚寄世鍋作為完美收尾，清澈鍋底塞滿各式時令鮮魚片、鮮蝦與蛤蜊。蔬菜甜味與海鮮精華完美融合，用料毫不手軟，在溫潤的海洋洗禮中為這頓高水準的日式饗宴畫下暖心句點。

佐樂和食

地址：彰化縣彰化市建國北路238號

電話： 04-7282688

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