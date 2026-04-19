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東北闆娘道地家鄉味！彰化自強路幸福小館，必吃酸甜酥脆鍋包肉。

彰化美食川菜料理東北料理鍋包肉推薦
2026-04-19 09:30文字：Kiwi 
Kiwi

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位於彰化市自強路的幸福小館，店內主打台灣少見的正統東北家鄉味與川菜料理。招牌鍋包肉外酥內嫩且酸甜交織，大盤雞等菜色更是份量十足。

提起彰化美食，多數人直覺想到肉圓或爌肉飯，但隱身於自強路上的幸福小館，卻以道地東北菜在饕客間維持極高評價。店內空間不大，簡單的桌椅佈置與牆上的紅色菜單，營造出生活感十足的溫馨氛圍，空氣中瀰漫著誘人的醋溜與麻辣香氣。餐點涵蓋東北炒菜、川菜、鐵鍋燉與涼菜，定價親民，大多落於 200 到 300 元之間，非常適合三五好友聚餐。每一道菜皆展現了廚師對火侯的精準掌握，完美重現遠方的家鄉暖意。

涼拌土豆絲爽口，蒜香微酸極開胃

品嚐重口味菜色前，首推涼拌土豆絲作為開胃涼菜。馬鈴薯絲切得極細，口感清脆爽口，帶有濃郁蒜香與淡淡醋酸。簡單樸實的調味，完美體現東北菜對口感的極致追求，是極具代表性的解膩前菜。

招牌鍋包肉酥脆，酸甜芡汁肉香濃

大份量的鍋包肉絕對是整桌菜色的靈魂。外皮炸得極度酥脆卻毫無油膩感，均勻裹上酸甜比例精準的芡汁。咬下時肉香四溢，酸味表現分明而不死甜，完美還原正統東北風味，讓人忍不住一口接一口。

濃郁香料大盤雞，馬鈴薯軟糯吸汁

鎮店之寶大盤雞端上桌時份量驚人。雞肉燉得極致入味且完全不乾柴，底層的馬鈴薯更是整道菜的精華，口感軟糯香甜。湯底帶有微辛辣度與厚重香料感，展現道地的川菜風味，極度適合搭配白飯享用。

焦香回鍋肉下飯，高湯娃娃菜清脆

回鍋肉切至適當厚度，五花肉片煎出微焦脆度，徹底逼出油脂香氣。搭配甜麵醬與蒜苗大火快炒，肥而不膩且瘦而不柴。在一桌重口味佳餚間，清甜多汁的娃娃菜扮演了解膩角色，吸滿高湯鮮味並保有脆度，讓整餐飯吃起來更加平衡舒適。

羊角椒炒肉微辣，大火快炒鍋氣足

羊角椒自帶特殊清甜與微辣感，與醃漬入味的肉片一同大火快炒，端上桌時鍋氣十足，香氣直衝鼻腔。肉片口感滑嫩且鹹鮮適中，是一道充滿驚喜的特色料理，特別適合喜愛微辣刺激感卻又怕過度辛辣的食客。

彰化幸福小館

住址：彰化縣彰化市自強路108號
電話：0935 315 359
營業時間：11:00–21:00週三休

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彰化幸福小館

0935- 315359
彰化縣彰化市自強路108號
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