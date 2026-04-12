彰化站前美食地圖！10 家銅板小吃攻略，500 碗肉圓與爌肉飯。

彰化火車站一出站，美食馬拉松就正式開跑！這份 2026 最新整理的在地推薦名單，精選10 家步行即可抵達的銅板小吃。

從彰化火車站出發，只要散步就能抵達最經典的美食聚落。從小西巷進入這個最有故事的舊商圈，不僅能避開車潮，還能順勢逛逛永樂商圈與民族路美食街。這份清單集結了連在地人都會去排隊的隱藏版名店，包含脆皮派肉圓王者、傳承數載的爌肉飯職人，以及讓人驚艷的古早味甜點。從正餐、下午茶到伴手禮，不用導航也能輕鬆制霸彰化市區。這不僅是一場味覺盛宴，更是一次深入彰化老街巷的在地生活體驗。

酥脆外皮阿三味，干貝肉圓冠全台

提到彰化美食，每個人心中都有一顆肉圓，而「阿三肉圓」絕對是當中的王者。這間榮獲首屆 500 碗 評選最高票冠軍的老店，憑藉著「酥脆到卡滋響」的干貝大肉圓橫掃全台。看著肉圓在油鍋裡滋滋作響，酥脆如餅乾的外皮包裹著滿滿干貝、香菇與肉塊，簡直是海陸精華一次滿足。內行人必點大肉圓與神級「龍骨髓湯」這組黃金搭檔。由於人氣極旺，建議一開門就衝，或是避開假日正中午，才不會等太久喔！

八十載阿泉爌肉，早起排隊靈魂飯

彰化人的早餐靈魂就藏在「阿泉爌肉飯」裡！這間跨越老中青三代的 80 年老店，曾榮獲 500 碗 多項殊榮。從早期阿公挑著扁擔巡迴叫賣，到現在成為在地人的早餐首選，這塊皮 Ｑ 肉嫩、充滿膠質的爌肉，配上一碗鮮甜的蝦丸湯，就是最經典的彰化起手式。由於熱門部位通常中午前就會完售，想要品嚐這碗職人級的白飯殺手，絕對要跟著在地人的節奏「早起排隊」才不會撲空。

北門口脆皮傳奇，大顆干貝噴香濃

作為脆皮肉圓的代名詞，「北門口肉圓」與阿三肉圓系出同門，卻各有擁戴者。這裡的必吃經典是包入干貝的 100 元大肉圓，外皮炸到如薄脆餅乾般帶勁，裡面的肉塊與鴨蛋香氣四溢。許多老饕喜歡點上一碗龍骨髓湯，感受匠心獨具的酥炸特色。吃飽喝足後，還能順道前往附近的八卦山遊戲場散步。對於喜愛重口味與極致酥度的人來說，北門口絕對是彰化美食清單中搜尋度最高、必排隊的隱藏版王者。

阿添蛤仔爆鮮甜，海量精華海味足

想要尋找彰化最鮮美的湯頭，首推民族路上同樣榮獲 500 碗 肯定的「阿添蛤仔麵」。這碗麵代表了對食材原味的堅持，湯頭由海量蛤蜊熬煮而成，每一口都是爆鮮的海味精華。內行人最愛點「蛤仔麵加雞捲與丸子」，這份海陸組合讓整體飽足感更上一層樓。不論是追求純粹鮮甜的蛤仔湯，還是肉質 Ｑ 彈的肉骨仔粿仔，阿添那份無人工添加的純粹，正是最讓在地人百吃不膩的日常首選。

古月館糯米炸酥，花生香氣最解饞

「古月館糯米炸」是彰化限定的古早味下午茶，更是沒吃過不算懂彰化的療癒甜點。這份半世紀的老字號就在八卦山周邊，現點現炸的糯米團外酥內 Ｑ，起鍋後裹上厚厚一層花生粉與芝麻粉，香氣極其犯規。作為彰化最熱門的散步美食，糯米炸小份只要 50 元，親民的價格卻能帶來滿滿的幸福感。在逛完武德殿或風景區後帶上一份，就是最道地的彰化式午茶時光。

杉行碗粿紮實彈，秘製白醬古早味

來到彰化沒吃過「杉行碗粿」，別說妳懂在地古早味！這間位於成功路上的 50 年老店榮獲首屆 500 碗 肯定。手作碗粿選用在來米漿製成，口感紮實且帶有濃郁米香，內餡大塊豬肉配上香菇蛋黃，誠意十足。最精華的部分在於淋上靈魂鹹甜白醬與花生粉，鹹甜交錯的滋味是彰化人從小吃到大的記憶。建議搭配一碗配料豐富的綜合湯，這種紮實且充滿層次感的組合，絕對是銅板美食中的實力派。

肉包明皮Ｑ餡多，秒殺美味伴手禮

「肉包明」是鄰近火車站與永樂商圈的秒殺級伴手禮。這間 50 年老店的肉包以 Ｑ 彈麵皮鎖住飽滿肉汁，咬開後滿溢的肉香與香菇鮮甜瞬間噴發。因為每批出爐的肉包都極快售罄，現場購買建議先詢問出爐時間，或乾脆先預訂再取貨。不管是現場熱騰騰直接開吃，還是買整盒宅配回家，肉包明那微甜且不膩口的調味，始終是彰化人心中最體面的伴手禮清單首選。

西門口圓仔湯Ｑ，巷弄排隊隱藏版

隱藏在巷弄轉角的「西門口肉圓仔湯」，賣的不是肉圓，而是皮 Ｑ 肉鮮的肉圓仔。這家老店的人氣誇張到下午開門前就有人排隊，純手工捏製的口感是老彰化人才懂的巷弄美味。許多在地客會帶著家裡的鍋子來盛裝魷魚肉羹與肉圓仔湯，回家大快朵頤，這種晶瑩透光的 Ｑ 彈感讓人一吃就上癮。作為晚餐或午茶的限定選擇，這份承載兒時回憶的神級美味，是彰化火車站周邊絕對不能錯過的必吃清單。

阿成鵝肉多汁嫩，快炒時蔬火候佳

想換換肉圓以外的味道？位於太平街的「阿成鵝肉（鵝肉成）」是在地人的聚餐私藏。雖然主打鵝肉，但這裡的現炒蝦仁炒飯與時蔬火侯極佳，隨點不踩雷。鮮嫩多汁的鵝肉切盤配上口感紮實的米血，是許多上班族下班後的晚餐首選。這裡像是一個充滿溫度的熱炒攤，不管是想吃頓有溫度的便飯，還是點幾道生炒花枝、麻油腰子加菜，阿成那份實實在在的飽足感，絕對能滿足對熱食的需求。

彰化素食豆包香，米糕清爽無負擔

長安街上的「彰化素食」是連肉食控都會被征服的神級名店，同樣榮獲 500 碗 多碗肯定。必點組合首推入味十足的滷白豆腐與素米糕，鹹甜滋味且口感紮實，完全沒有沉重的油膩感。這間鄰近阿璋肉圓的老店，提供了一種精緻且清爽的在地選擇，對於想換換口味或追求輕負擔的老饕來說，這碗充滿實力的素食麵與手工豆包，絕對值得在彰化美食馬拉松中佔據一席之地。

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