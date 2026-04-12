彰化肉包明超多汁！ 50 年老字號手作肉包，在地人激推秒殺款。

這間藏在陳稜路上的「肉包明」，是彰化市區知名度最高的秒殺級小吃，這份傳承 50 年的老味道，是在地人心中不可撼動的解饞首選。

走進彰化市陳稜路，那股犯規的肉香簡直是活生生的引路標。肉包明這間開了 50 年的老店，門口永遠處於戰鬥狀態，看著老闆手腳俐落、把一顆顆白白胖胖且冒著熱氣的肉包塞進袋子，那種「現炊」的溫度感就是彰化最日常的風景。這裡鄰近火車站美食區，是許多人踏進彰化後的第一站。不管是買了直接在路邊先嗑掉 1 顆，享受那種燙手的滿足感，還是大手筆拎走 3、5 盒送給親友，肉包明那紮實且帶有微甜尾韻的風味，早已超越了單純的小吃，成為一種吃過就難以忘懷的在地記憶。

陳稜路口飄肉香，古法傳承 50 年

肉包明的位置極佳，就在美食雲集的陳稜路戰區，不管是下午茶點心還是解饞散步，這間 50 年老店始終是人潮焦點。店家外觀樸實卻充滿生命力，現場現炊的香氣充斥在整條街上，只要看到有人成堆排隊，跟著排下去準沒錯。這裡的作業流程節奏極快，服務人員記憶力驚人，即便買氣再旺也能迅速滿足客人的胃袋。看著剛裝好的紙盒被一袋袋拎走，那種天天上演的秒殺戲碼，正是肉包明屹立不搖的硬實力，展現出老店最純粹的手作溫度。

白胖麵皮有勁道，後腿鮮肉Ｑ且彈

這顆肉包的麵皮極具個性，咬下去不是那種空虛的軟綿感，而是帶著紮實且 Ｑ 彈的勁道，細品還能感受到麵粉發酵後的自然甜味。內餡部分更是誠意爆棚，嚴選豬後腿肉混合著鮮甜蔥花，調味帶有一種彰化專屬、迷人的微甜尾韻。大口咬開，滿滿的肉汁差點直接噴到衣服，鮮甜的肉味跟香 Ｑ 麵皮交織在一起，這種澎湃的厚實感真的會讓人上癮。這就是為什麼它能成為在地人激推的代表作，味道的厚度與層次感就是比別家更具靈魂。

現炊出爐熱氣騰，咬開瞬間噴肉汁

最完美的吃法絕對是現場排隊、拿到剛出爐的那一刻。白澎澎的肉包在掌心還有點燙手，但那種現炊的鮮度是任何包裝食品都無法比擬的。肉汁吸附在內層麵皮上，每一口都極致刷嘴。除了招牌肉包，店內的燒賣同樣也是不少內行人的隱藏必點。對於沒辦法親自跑一趟的朋友，肉包明也提供宅配服務，讓人在家就能回味這份經典滋味。不過說實話，看著老闆從蒸籠掀開那一刻散發出的霧氣與香味，那種臨場的視覺與嗅覺饗宴，才是彰化美食最療癒的時刻。

伴手好禮拎回家，在地老饕最愛買

不管是要拎一袋送人，還是私心留著躲在車上解饞，肉包明絕對是送出去會讓妳很有面子的伴手禮。這顆看似簡單的肉包，背後是傳承了半世紀的功力與對食材的挑剔。對於許多彰化人來說，這就是最親切的銅板美食，也是一早醒來或午後解饞時會想念的味道。下次路過陳稜路，記得動作要快，否則晚來就只能看著空蕩蕩的蒸籠流口水。身為專業吃貨，這份必吃的名單絕對要收好，跟著在地人的節奏，感受最道地的彰化日常。

肉包明

地址： 500 彰化縣彰化市陳稜路 231 號

電話： 04-724-4231

營業時間： 13:10–18:30

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