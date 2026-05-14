【首爾美食】寶貝飯店-SJ利特也愛的韓式中華料理-炸醬麵、糖醋肉必點-近地鐵2號線聖水站｜Ruby說美食享受旅...

之前看到SJ的利特直播分享，說也常常叫他們家外送來吃，

讓Ruby默默收進口袋名單，這次吃的是聖水洞的分店。

是間專賣傳統韓式中華料理，

裝潢現代感，餐具則是有年代感。



採全自助式點餐，桌子旁都有自助點餐機，

點完直接刷卡結帳，操作起來很方便。

餐點還有分小份和大份，對於像Ruby這種人數比較少的旅客

來說真的很友善，不用擔心點太多吃不完。



用餐過程中外帶訂單的聲音幾乎沒停過，

外送員也是來來去去，生意真的超級好，

看得出來是當地人也很愛的店。



店內還有三種小菜無限量供應，生洋蔥、韓式泡菜和醃黃蘿蔔，

搭配炸醬麵一起吃超解膩。

如果怕吃炸醬麵噴到衣服，

也可拿取圍兜兜來預防一下。



韓式炸醬麵 ₩7500

炸醬非常多香又濃算滿重口味的一碗麵，

鹹的比例剛剛好麵條Q彈有嚼勁，讓人忍不住一口接一口。

把剩下的炸醬加碗白飯就是炸醬飯了。



韓式炒瑪麵 ₩13500



炒瑪湯頭辣度不會過辣，雖不是點海鮮的

但配料也滿誠意滿滿，喝起來相當過癮。

愛吃海鮮的就可以點海鮮炒瑪麵，湯頭會更鮮甜一些。

糖醋肉（小份）₩13000

糖醋肉絕對是來韓式中華料理必點的餐點！

豬里肌炸的不乾柴，肉質鮮嫩多汁，外皮炸得酥酥脆脆，

淋上去和沾著吃都各有風味，完全正中Ruby的口味。

如果你也喜歡韓劇裡常出現的韓式中華料理

或想朝聖SJ利特愛吃的店，Ruby真的很推薦把這間收藏起來！

【店家資訊】

👉보배반점 성수점 (寶貝飯店聖水店)

🏠南韓 Seoul, 서울 숲코오롱디지털타워 2차

🚈地鐵2號線的聖水站（Seongsu Station）

☎️02-465-5186

⏰AM11:00～PM22:00





此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌





RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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