【弘大延南洞美食】Hotel De GGOODD，一次上齊餐點超貼心，義大利麵、燉飯份量大必吃，餐點超值得回訪 ｜Ru...

位在弘大延南洞的排隊名店 Hotel De GGOODD，

真的是Ruby近期最難忘的一間韓國餐廳！

還沒到營業時間，門口就已經出現長長排隊人潮，

果然是延南洞超人氣美食之一。



店內氛圍有點歐式風格

溫暖的燈光與精緻的擺盤

最讓Ruby印象深刻的是，店家會將所有餐點一次上齊，

讓大家能完整拍下整桌美照，不用邊等餐邊擔心食物冷掉，

這個細節真的超加分，也能感受到店家很懂現在大家的用餐習慣。



扣除飲品後，菜單上只有 10 道主餐可選擇，品項不算多，

但能感受到店家用心設計與烹調，

可惜這次 Ruby 只有兩個人一起用餐，

胃容量真的有限，還有好多想吃的餐點沒辦法一次攻略，

只能默默放進下次首爾旅行的必吃名單裡了！

有附白蘿蔔和辣椒用來解膩。



蜂蜜培根玫瑰麵 ₩17000



香氣超濃郁，玫瑰醬的奶香與微辣口感非常順口，

醬汁完美巴附在每一條麵條上，

每一口都很濃郁，麵條的軟硬度也是恰到好處。



培根鹹香中帶點甜味，還有現刨的起司，

讓整體層次更加豐富，吃起來不會膩口，份量也相當有誠意。



火腿松露奶油燉飯 ₩16000

松露控一定會愛的一道！濃郁奶油香氣搭配松露味道超迷人，

米芯保有稍微硬的口感，

有生蛋黃的搭配吃起來很滑順。



火腿的鹹香剛好平衡奶油醬的厚重感，

風味高級又非常有記憶點。





招牌牛排 ₩33000

牛排外層煎得微微焦香，裡面的生熟度剛剛好，

保有鮮嫩肉汁，咬下去口感非常扎實又多汁。



旁邊附上的炸洋蔥圈炸得酥脆不油膩，

搭配牛排一起吃超級過癮，

餐點不只份量大，視覺效果也很滿分。



Hotel De GGOODD 不只是餐點好吃，

從環境、擺盤到服務細節都讓人感受到店家的用心。

每一道料理份量多、味道也是相當有水準，非常適合拍照打卡，

難怪能成為延南洞人氣排隊名店。

Ruby推薦來首爾完可以安排來弘大逛街時可以來吃一次看看，

絕對會是讓人想再回訪的美好用餐體驗。





【店家資訊】

👉Hotel De GGOODD 오뗄드꾸뜨

🍽 IG 官方粉絲團請點此

🏠Seoul, Mapo-gu, Donggyo-ro 46-gil, 7 101호

🚈 弘大3號出口

☎️+82 2-332-8430

⏰AM11:00~PM20:00





Ruby推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐





此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌





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目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

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