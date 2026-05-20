首爾近期超有話題的人氣美餐廳，

位在新堂站附近，地鐵出來步行5分鐘就可抵達。

主打用稻草和炭火燒烤出來的雞爪，

還沒開吃光走進店裡就先被裝潢的風格給吸睛到。



昏暗的復古工業風又有韓國鄉村穀倉感，

一進門空氣就瀰漫著炭火焦香與烤雞爪的煙霧味，

整間店有種越夜越迷人的氛圍感。



招牌鍋物有兩種選擇，一種是最經典的雞爪鍋，

另一種則是加入牛腸，喜歡內臟系的人不容錯過。

Ruby點的是烤雞爪鍋 ₩16000 / 人

雞爪經過炭火燒烤後，多了一股迷人的煙燻炭香，

調味不會死鹹，但辣度真的不是開玩笑，

第一口直接被辣到瞬間清醒。



不過越辣越涮嘴，搭配炭火香氣真的超級過癮。

小小塊年糕以及讓人驚艷的馬鈴薯煎餅，

外層微酥、裡面綿密，完全是這鍋裡的隱藏MVP。

唯一可惜的是解辣的配菜只有高麗菜絲加美乃滋。



如果最近有要去首爾，Ruby真的很推薦把짚뿔닭발

放進必吃美食清單，重口味、愛吃辣、喜歡炭火香食物的，

應該都會愛上這辣雞爪的美味。



【店家資訊】

👉 짚뿔닭발

🏠409-9 퇴계로 Jung District, Seoul,

🚈地鐵2號新堂站1號出口

☎️ +82 2-2234-4134

⏰PM16:00~PM23:00





Ruby推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐





此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌





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