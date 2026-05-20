「正好鮮肉小籠包」外皮Q薄，內餡湯汁鮮美，媲美鼎泰豐的在地美味。

談到宜蘭著名的代表性地方小吃「正常鮮肉小籠包」絕對名列其中。從宜蘭總店開枝散葉，目前分店幾乎遍佈全宜蘭各鄉鎮。或者是說目前分為正常與正好二大系列，但美味程度被不少饕客譽為媲美鼎泰豐呢，這次我們是吃的是「正好鮮肉小籠包」的羅東店，雖然開幕不久，但聞香而來的饕客還是絡驛不絕，生意強強滾滾。

正好鮮肉小籠包｜宜蘭分店快速對比表 分店名稱 用餐型態 營業時間特性 停車便利度 特色亮點 宜蘭總店 ❌ 僅限外帶 中午至下午 ❌ 極難停車 創始老店，名氣最響亮 五結店 ⭕ 可內用 清晨即開賣 ⭕ 自帶免費車位 空間最大，適合當早午餐 礁溪店 ⭕ 可內用 平日有傍晚場 ⭕ 周邊付費車位多 環境最乾淨、排隊最有序 羅東店 ⭕ 可內用 平日有傍晚場 ❌ 周邊路窄需找車位 新開幕，上班族晚餐也能吃

正好鮮肉小籠包｜交通停車資訊

1.正好鮮肉小籠包-宜蘭總店（創始老店）

老字號的排隊始祖，人潮最洶湧，通常需要排隊 40-60 分鐘以上

用餐型態：全面取消內用，僅供外帶（許多饕客會直接在店旁站著現吃）

營業時間：10:00–15:00（週一公休，售完會提早收工）

詳細地址：宜蘭市泰山路25-1號

停車資訊：門口為大馬路轉角極難臨停，警察取締頻繁。建議停在步行 5 分鐘的「富山聯勤204停車場」

2. 正好鮮肉小籠包-五結店（台式早餐首選）

開在五結中路上的分店，最大優勢是清晨就營業，且用餐空間是所有分店中最寬敞舒適的（有 1、2 樓座位）

用餐型態：可內用、可外帶（到店須先拿號碼牌，依叫號點餐）

營業時間：平日 06:00–13:30、假日 06:00–14:30（週二、週三公休）

詳細地址：宜蘭縣五結鄉五結中路三段320號

停車資訊：店門口附有專屬免費停車場，開車前往最方便

3. 正好鮮肉小籠包-礁溪店（溫泉區環境最佳）

鄰近礁溪湯圍溝溫泉公園，內用環境整潔精緻、動線非常有秩序（依叫號由店員指引安排座位）

用餐型態：可內用、可外帶

營業時間：週一至週五 10:30–14:00, 16:00–19:00、週六 09:30–15:00（週日公休）

詳細地址：宜蘭縣礁溪鄉仁愛路122號

停車資訊：步行 30 公尺處即有大型收費停車場（每小時約 30 元），是周邊停車最便利的分店

4. 正好鮮肉小籠包-羅東店 用餐型態：可內用、可外帶

地址：宜蘭縣羅東鎮維揚里中山路四段317號 (靠近羅東高商)

營業時間：週一至週五 10:30–14:00 , 16:00–18:30、星期六日 10:30–16:00（週四公休）

停車資訊：路邊白線內臨時停車尚可

搭乘公車：可搭乘宜蘭勁好行 281 路公車（羅東轉運站－仁山植物園），至「羅東商工」站下車，步行約 2 分鐘內即可抵達

正好鮮肉小籠包｜菜單價位

「正常鮮肉小籠包」除了鮮肉小籠包外，就是酸辣湯及紅茶、豆漿

正好鮮肉小籠包｜空間環境

這家「正常鮮肉小籠包」位於羅東高商附近

這兩家本來系出同門，最早都取名「正常鮮肉小籠包」。後來因為商標與經營分家要有所區隔

才分成現在的「正常」與「正好」。只要是在地宜蘭人大概都知道聽過這段故事

因為生意太好了，所以店門口擺放用餐須知，讓每位上門的消費者可以提前得知，大家都好配合

中間的餐檯也是準備餐點的地方，這家是用手桿麵皮!

餐廳內部非常樸實，只有簡單幾張桌椅

因為各分店皆是現點現蒸，即便是平日也經常需要排隊 15 至 30 分鐘，假日人潮更多時甚至可能等待半小時以上

因為餐點非常美味，所以幾乎不用沾醬，但要是喜歡重口味的朋友就可以嚐試一下

正常鮮肉小籠包｜心得評價

小籠包

這就是宜蘭盛名遠播的鮮肉小籠包看的出來，外皮非常薄，都幾乎可以透視內餡了

所以也有不少人說它是可以媲美鼎泰豐的小籠包

只要輕咬一口，充滿蔥香的鮮美肉汁便慢慢流出來

相信每個人對美味各有評價，無論如何它的CP值很高

所以不管是正好系列、正常系列，只要有開店，生意都很好

酸辣湯

基本款的經典湯品，配料有木耳、豆腐、蛋花與筍絲，與小籠包是絕配組合

不管是「正常鮮肉小籠包」還是正常小籠包味道都不相上下，沒嚐過的朋友非常值得一試哦

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