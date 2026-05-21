小吃滷味界的傳奇！「三民大飯店」招牌大鍋滷味自己夾，礁溪熱門美食推薦。

從礁溪路邊小吃攤到現在有店面、名氣卻更旺的「三民大飯店」絕對是小吃滷味界的超級傳奇！主打超大鐵鍋滷味，大腸、豬腳、控肉滾得香氣四溢，想吃什麼自己夾！這裡不僅空間寬敞、冷氣超涼，更讚的是「自備超大停車場」，完全拯救了帶小孩出遊的親子家庭！吃飽後還能順遊附近的五峰旗瀑布或礁溪溫泉公園，快把這條神仙順遊路線排進你的宜蘭行程裡！
- 名稱：三民大飯店
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路三段22號
- 營業時間：10:00–15:00（每週二公休，依粉專公告為主）
- 電話：03-988-4675
- 寵物友善：有善（建議自備推車或提袋，不落地為原則）
三民大飯店｜交通停車資訊
自行開車： 導航至「三民大飯店」，店家旁即附設專屬免費停車場，大約可停放 20 多輛車，對親子家庭開車出遊非常方便。
大眾運輸： 搭乘火車至「礁溪火車站」或客運至「礁溪轉運站」，轉乘計程車約 5-8 分鐘即可抵達。
三民大飯店｜菜單價位
|品項類型
|推薦必點內容
|價位區間 (預估)
|招牌大鍋滷味
|滷大腸、控肉、豬腳、鴨血、百頁豆腐
|依秤重/件數計價 (銅板價起)
|主食類
|滷肉飯、乾麵、切仔麵
|$35 – $60 / 碗
|湯品/小菜
|貢丸湯、香菜捲、各式現切黑白切
|$40 – $80 / 份
其實這裏的用餐方式就是一般的小吃攤!
一樣有麵有湯，只是滷味太出色了，所以有些人以為它是專賣店呢
在外候位時可以先拿菜單挑選，入座就可以省卻點餐的時間了
三民大飯店｜空間環境‘
這間小吃店原本是礁溪高爾夫球場旁三民村的路邊無名麵攤
因為會有很多打球的大老板們會來這裡用餐吃飯，這些球友就笑稱這是三民大飯店
久而久之，大名就不逕而走啦
門窗旁簡略了說明了三民大飯店的由來~~
這裏的用餐空間寬敞乾淨三民大飯店｜心得評價
三民大飯店必點必吃的大鍋滷味
三大鍋滷味，喜歡什麼自己拿
大小腸、豬腳、焢肉、豬舌頭、花干、百頁豆腐、油豆腐、手工豆皮、鴨血、海帶，滷蛋…
其中豬尾巴還滿特別的
滷到入味的小菜，香味撲鼻而來，讓人口水直流
夾好了交給老板，再稱重計價
因為人比較多，所以用這樣的方式取餐，倒也滿不錯的
這次因為直接買回家，所以外帶用這樣的盒子包裝，還滿精緻的
沒想到還附上一包滷湯呢!! 回到家再淋上它，就是人間美味啦
滷味上場！這些滷味各有各的優點，也還不錯吃啦
這樣買一買，回家就少一二道菜了，也滿方便的
三民大飯店｜附近景點美食
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