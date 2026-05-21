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小吃滷味界的傳奇！「三民大飯店」招牌大鍋滷味自己夾，礁溪熱門美食推薦。

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2026-05-21 15:55文字：紫色微笑 
紫色微笑

紫色微笑

從礁溪路邊小吃攤到現在有店面、名氣卻更旺的三民大飯店絕對是小吃滷味界的超級傳奇！主打超大鐵鍋滷味，大腸、豬腳、控肉滾得香氣四溢，想吃什麼自己夾！這裡不僅空間寬敞、冷氣超涼，更讚的是「自備超大停車場」，完全拯救了帶小孩出遊的親子家庭！吃飽後還能順遊附近的五峰旗瀑布礁溪溫泉公園，快把這條神仙順遊路線排進你的宜蘭行程裡！

  • 名稱：三民大飯店
  • 地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路三段22號
  • 營業時間：10:00–15:00（每週二公休，依粉專公告為主）
  • 電話：03-988-4675
  • 寵物友善：有善（建議自備推車或提袋，不落地為原則）

三民大飯店｜交通停車資訊

  • 自行開車： 導航至「三民大飯店」，店家旁即附設專屬免費停車場，大約可停放 20 多輛車，對親子家庭開車出遊非常方便。

  • 大眾運輸： 搭乘火車至「礁溪火車站」或客運至「礁溪轉運站」，轉乘計程車約 5-8 分鐘即可抵達。

三民大飯店｜菜單價位

品項類型推薦必點內容價位區間 (預估)
招牌大鍋滷味滷大腸、控肉、豬腳、鴨血、百頁豆腐依秤重/件數計價 (銅板價起)
主食類滷肉飯、乾麵、切仔麵$35 – $60 / 碗
湯品/小菜貢丸湯、香菜捲、各式現切黑白切$40 – $80 / 份

其實這裏的用餐方式就是一般的小吃攤!

一樣有麵有湯，只是滷味太出色了，所以有些人以為它是專賣店呢

在外候位時可以先拿菜單挑選，入座就可以省卻點餐的時間了

三民大飯店｜空間環境

這間小吃店原本是礁溪高爾夫球場旁三民村的路邊無名麵攤

因為會有很多打球的大老板們會來這裡用餐吃飯，這些球友就笑稱這是三民大飯店

久而久之，大名就不逕而走啦

門窗旁簡略了說明了三民大飯店的由來~~

這裏的用餐空間寬敞乾淨

三民大飯店｜心得評價

三民大飯店必點必吃的大鍋滷味

三大鍋滷味，喜歡什麼自己拿

大小腸、豬腳、焢肉、豬舌頭、花干、百頁豆腐、油豆腐、手工豆皮、鴨血、海帶，滷蛋…

其中豬尾巴還滿特別的

滷到入味的小菜，香味撲鼻而來，讓人口水直流

夾好了交給老板，再稱重計價

因為人比較多，所以用這樣的方式取餐，倒也滿不錯的

這次因為直接買回家，所以外帶用這樣的盒子包裝，還滿精緻的

沒想到還附上一包滷湯呢!! 回到家再淋上它，就是人間美味啦

滷味上場！這些滷味各有各的優點，也還不錯吃啦

這樣買一買，回家就少一二道菜了，也滿方便的

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記者 蕭芷琳
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小珊珊
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三民大飯店

宜蘭縣礁溪鄉
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