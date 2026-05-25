榮獲 500 碗殊榮！彰化華陽市場林記拉仔麵，銅板價必吃小吃。

尋覓彰化銅板美食，隱身華陽市場的林記拉仔麵是必訪名單。榮獲全台小吃指南 500 碗殊榮，以純樸彈牙的麵條與鹹香肉燥，成為在地喜愛的早午餐。

提到彰化美食除了肉圓，位於華陽市場內的林記拉仔麵同樣不容錯過。雖然位處傳統市場，攤位外觀卻整潔明亮，褪去了老市場的油膩感，洋溢著舒適親切的懷舊氛圍。走進市場，熱氣騰騰的蒸籠冒著白煙，伴隨陣陣撲鼻的肉燥香，這份最接地氣的小吃，蘊含著無可取代的人情味與絕佳美味。

隱身市場好找尋，環境明亮好親切

林記拉仔麵地處彰化高商美食商圈，地理位置相當便利，開車造訪也能輕鬆停放在地下停車場。店面環境乾淨明亮，打破以往對市場攤位的既定印象，是在地人相當喜愛的低調小店。

招牌麵條彈牙香，鹹香肉燥不肥膩

來到這裡絕對不能錯過招牌拉仔麵。整坨麵條放在蒸籠裡攪拌後上桌，口感純樸且毫不軟爛，保有彈牙咬勁與迷人麵香。店家給料毫不手軟，淋上特製肉燥更是美味關鍵，肥瘦比例拿捏得恰到好處，滷得入味卻不會感到油膩。

加上辣醬更凸顯，吸附醬香好夠味

桌面備有各式調味料供自由添加。加入特製辣醬與蒜泥後，整體風味相對更加凸顯。每一根麵條都緊緊吸附了肉燥的油脂與醬香，看似簡單的一碗麵，品嚐起來卻是充滿豐富變化的古早味暴擊。找個早晨繞進市場尋寶，讓這碗認證殊榮的在地小吃帶來一整天的好心情。

林記拉仔麵

住址：彰化市華北里旭光路69號

電話：04 724 8212

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