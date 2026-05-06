朝聖道地川味牛油麻辣鍋與溫體霸王牛！員林蜀都串香火鍋，聚餐擼串首選。

彰化員林市的蜀都串香火鍋員林店，主打正宗川味與自助擼串，提供超過 30 款銅板價職人手作串串與各式精緻單點食材。

尋覓員林地區夠道地且過癮的聚餐據點，這間交通便利且周邊易於停車的麻辣火鍋絕對能滿足所有期待。不同於傳統火鍋店的擁擠嘈雜，這裡的空間規劃極為舒適出色。店內設有整潔的醬料區供食客調配專屬沾醬，更提供香甜白飯無限享用。從冰櫃中琳瑯滿目的新鮮食材挑選心儀串串，沉浸式的尋寶體驗讓每一次用餐都充滿歡樂與驚喜。

濃郁牛油麻辣鍋，清爽松茸菌湯鍋

湯底絕對是整頓饗宴的靈魂所在。川味牛油麻辣鍋遵循老四川傳統工法，加入重磅牛油熬製，散發出極具層次感的濃厚香氣，特別適合涮煮牛肉串串與黃喉，點餐時需留意其含有微量蠶豆成分。不吃辣的食客則強烈推薦松茸菌湯鍋，以優質松茸與蕈菇長時間慢熬，散發自然森林芬芳；或是選擇溫潤滑順的三鮮金湯，鮮美滋味暖胃又迷人。

溫體霸王牛紮實，頂級梅花豬軟Ｑ

肉控們絕對不能錯過份量豪邁的溫體霸王牛肉，表面裹滿特製乾辣椒碎，入鍋輕涮後吸飽牛油香氣，肉質紮實且充滿彈性咬勁。如絲緞般細緻的精品黃牛肉，大理石般的油花分布均勻，入口瞬間脂香四溢。不吃牛的食客亦有高品質的頂級梅花豬可供選擇，肉質乾淨無腥味，肥瘦比例恰到好處，沾取百搭的干碟粉更能大幅提升鮮香層次。

必拿牛肉三兄弟，鮮甜彈牙綜合漿

來到串串冰櫃前，必拿的絕對是被譽為靈魂的牛肉三兄弟，包裹著蔥、九層塔與香菜的鮮嫩肉片，入鍋涮煮後香氣直接在口中噴發。海鮮愛好者則極度推薦急速鮮蝦與手工綜合漿，蝦肉緊實脆彈，綜合漿更是充滿彈牙驚喜，建議放入清爽湯底中品嚐最純粹的大海鮮甜。此外，無刺滑嫩的巴沙魚與富含膠質的鱘龍魚，同樣是令人驚豔的海味之選。

酥脆爆汁老油條，軟糯紅糖糍粑甜

內行老饕必點的經典麻辣搭檔，首推爽滑 Ｑ 彈的招牌粉條，吸滿濃郁湯頭精華後極度過癮。口感爽脆的貢菜、黃喉與掌中寶，以及瞬間吸滿湯汁的響鈴捲與韓國魚板，皆是絕佳的火鍋拍檔。餐後務必來一份外脆內 Ｑ 的招牌甜點紅糖糍粑，搭配清涼的 ＲＩＯ 雞尾酒或是經典王老吉涼茶，為這趟極致的川味美食之旅畫下最完美的句點。

蜀都串香火鍋員林店

地址：彰化縣員林市南興里興學二街18號（就在員林高中附近）

電話：04-839-2695

營業時間：11:00-14:00、17:00-23:00

延伸閱讀

澎湃海鮮鍋與紅酒牛肉！彰化佐樂和食日式定食，在地私藏名單必吃。

榮獲500碗肯定！彰化必吃家福蛤仔麵，鮮甜去殼蛤仔配黑白切。

東北闆娘道地家鄉味！彰化自強路幸福小館，必吃酸甜酥脆鍋包肉。