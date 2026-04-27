榮獲500碗肯定！彰化必吃家福蛤仔麵，鮮甜去殼蛤仔配黑白切。

彰化市中興路上的家福蛤仔麵，外觀是一座低調樸實的鐵皮屋，卻憑藉極致鮮甜的去殼蛤仔麵，榮獲第一屆全台小吃指南 500 碗的殊榮。

走近這座充滿歲月痕跡的鐵皮屋，雖然空間顯得有些侷促且設施樸實，卻完美保留了台灣老字號小吃最迷人的懷舊靈魂。店內空間不大，空氣中混雜著麵香與濃郁的海鮮湯頭氣息，環境矮窄卻整理得一塵不染。在鐵皮屋下吃麵，多了一種與在地生活緊密連結的親切感，讓人不自覺放慢步調，專注於眼前的庶民珍饈。真正的美味不需要華麗包裝，這間傳奇老店用實力證明了深厚的鮮味底蘊。

鐵皮矮屋藏美味，職人火候煮麵香

在熱氣蒸騰的鍋爐後方，負責掌廚的阿姨手腳始終沒停過。熟練地抓麵、入鍋，精準掌控火候，幾個充滿勁道的動作展現出深厚的料理功力。這份精準的手感與節奏，正是老店數十年來維持高品質的絕對秘訣，散發著機器永遠無法取代的溫暖職人精神。

純粹鮮湯甘甜味，韭菜點綴細麵香

蛤仔麵的靈魂在於清澈卻濃厚的海味湯頭。老店堅持不使用過多調味，而是以大量鮮活蛤仔長時間熬煮，入口先是淡淡鹹香，隨即而來的是滿溢齒頰的天然甘甜。麵體特別選用吸湯力極強的細麵，入口滑順且帶有適度的 Ｑ 彈咬勁，配上些許韭菜花的清香點綴，讓整體風味更顯清爽迷人。

去殼蛤仔肉飽滿，鮮味爆表極彈牙

最讓饕客推崇的亮點，莫過於麵碗裡鋪滿了已經貼心去殼的蛤仔肉。每一顆蛤仔皆顯得晶瑩飽滿且極具彈性，省去了動手剝殼的繁瑣步驟。大口豪邁地連湯帶肉一同享用，鮮度瞬間在口中爆發，徹底展現集大海精華於大成的極致魅力。

招牌必點黑白切，Ｑ軟大腸極對味

品嚐道地小吃，桌上少了幾盤黑白切總覺得缺乏儀式感。擁有專屬品嚐時光的壓軸亮點，絕對是店內招牌的大腸與白切肉。大腸處理得極為乾淨，口感 Ｑ 軟中帶點韌性，嚼起來滿是迷人的油脂清香。強烈推薦佐以店家特製的辣椒醬一同享用，辛香微辣的滋味完美提亮了肉質鮮甜，為這頓 500 碗認證的平民饗宴畫下最滿足的句點。

家福蛤仔麵

地址： 彰化縣彰化市中興路 82 號

電話： 04-722-2633

營業時間： 10:30–14:30, 16:30–19:30

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