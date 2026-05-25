北車凱撒飯店自助餐吃到飽！南洋香料盛宴，大啖胡椒炒蟹與烤牛。

北車美食推薦！凱撒大飯店自助餐推南洋香料盛宴，免出國就能大啖道地東南亞風味，澎湃百匯一次滿足。

餐廳位於捷運台北車站 M6 出口連通道旁，交通相當便利。內用空間打破傳統飯店的沉穩莊重，大膽採用黑白配色，展現摩登洗鍊的當代氛圍。走道設計寬敞，取餐動線流暢，還能透過玻璃窗欣賞都會街景。除了原有的新鮮日本料理與現切爐烤牛排等招牌菜色，本次主打的南洋料理更是重頭戲。

新鮮生魚片甘甜，日式小菜好開胃

日本料理與海鮮冷盤區一向是餐檯上的目光焦點。現切生魚片閃耀著新鮮光澤，搭配甜白蝦、小花枝與黑殼淡菜一字排開，提供日式芥末、五味醬或薑醋汁自由搭配，鮮美滋味讓人一續再續。此外，現點現做的蝦卵手卷與蟹肉手捲海味十足；冷盤上還有繽紛壽司飯、涼拌牛蒡絲、涼拌木耳，以及採用蘿蔔點綴天然梅汁浸染的越乃華，甘鮮甜脆的口感相當開胃。

爽口沙拉配堅果，清甜水果超消暑

冷食開胃菜區域同樣豐富多樣。鮮蔬沙拉吧備有豐富的新鮮生菜，可自由搭配凱撒醬、千島醬、和風醬或酸甜的桑葚醬，並大方撒上多種堅果增加口感。特色冷盤如鬆綿帶有堅果香的鷹嘴豆沙拉、富含膠質光澤的南洋酸辣魚皮沙拉，以及清新解膩的優格黃瓜與青木瓜沙拉，都讓人胃口大開。餐後還能品嚐爽脆多汁的哈蜜瓜與西瓜，補充滿滿的清甜果香。

藥膳肉骨茶甘醇，南洋叻沙麵微辣

湯品與熱騰騰的麵食專區完美呼應南洋主題。藥膳肉骨茶承襲馬來西亞黑派風格，融入大量中藥材與豬骨長時間慢熬，展現深邃甘甜的滋味。慢火細熬的馬來胡椒豬肚湯盅，精準保留白胡椒的辛香勁道與豬肚的軟嫩。現煮麵食區除了傳統的台味擔仔油麵與擔仔米粉，由師傅現場烹調的南洋椰香叻沙麵，湯頭融合濃郁椰奶與鮮美蝦醬，微辣口感溫和順口。甜湯部分則供應真材實料、質地絲滑的慢火銀耳湯。

胡椒炒蟹鍋氣足，藥膳羊膝肉質嫩

這次盛宴將南洋香料運用得淋漓盡致。果阿蒜香黑胡椒炒蟹均勻裹上濃稠醬汁，爆炒出的焦香鍋氣令人食慾大開；西班牙蒜香紅椒蛤蠣燉雞將海陸精華完美交織；紅酒洋蔥燉牛頰肉質豐腴且滑順。帶有絲滑咖哩醬汁的印度酸奶咖哩羊膝，燉至骨肉分離，搭配現烤烤餅沾食堪稱絕配。廣式滋補豬腳薑皮Ｑ肉酥，富含黏唇膠質；香茅檸檬清蒸魚肉質飽滿細緻，吸飽酸辣湯汁非常入味。另有奶香濃郁的奶油焗白菜、清新優雅的斑斕葉馬拉糕、色彩繽紛的松露烘蛋，以及碳烤季節時蔬、蒜香香草烤時蔬與黃金薑黃飯等豐盛配餐。

爐烤牛肉肉質嫩，印度脆球外皮酥

現切肉品與創意點心同樣不容錯過。肯瓊香料烤牛肉慢火烘烤出絕佳彈性，油脂微微滲出，入口感受乾燥辛香與牛肉原始風味的交融；維吉尼亞火腿展現經典煙燻工藝，肉質粉嫩且飽含肉汁。經典街頭小吃帕尼普里脆球，在酥脆球體內注入薄荷水、羅望子醬與優格，酸甜辣鹹在口中瞬間釋放；金黃酥香的炸香蕉則外酥內軟，十分討喜。

冰涼啤酒喝到飽，精緻甜點任挑選

豐富的飲品與甜點區同樣充滿誠意。麵包區提供各式麵包可自行烤過加熱。飲品部分除了無糖薄荷水、綠茶、果汁、可爾必思、咖啡與罐裝氣泡飲，更有麥香十足的柏克金啤酒無限量自取暢飲。甜點櫃擺滿琳瑯滿目的精緻甜點，再搭配日本 Niseko 冰淇淋與晚餐限定的莫凡彼冰淇淋，可自行製作專屬的水果聖代，帶來全新的甜蜜滿足。

台北凱撒大飯店 checkers

地址：台北市中正區忠孝西路一段38號

電話：(02)2311-5150 轉2237

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