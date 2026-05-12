> 美食 > 大直泰市場海鮮自助餐歡慶兩週年！曼谷夜市火山排骨登台，四人現折千元。

大直泰市場海鮮自助餐歡慶兩週年！曼谷夜市火山排骨登台，四人現折千元。

海鮮自助吧海鮮吃到飽泰式料理泰式自助吧
2026-05-12 09:00文字：ifunny艾方妮 
ifunny艾方妮

ifunny艾方妮

晶華國際酒店集團旗下的泰市場海鮮自助餐廳，自 4 月 1 日起至 5 月 31 日推出歡慶活動，將曼谷火車夜市熱門的巨無霸火山排骨、泰式船麵與香蕉煎餅等特色街邊小吃完美搬上餐檯。

作為國內唯一以泰式海鮮料理為主題的吃到飽餐廳，店內裝潢呈現精緻的熱帶南洋風情，棕櫚葉與龜背芋等綠色植栽穿插其中，搭配色彩斑斕的清邁五彩紙旗，營造出宛如置身泰國度假的悠閒氛圍。占地 154 坪的寬敞空間規劃了 149 個座位，半開放式的巨大鳥籠包廂與天花板懸掛的造型船隻，在在展現設計巧思。

曼谷夜市搬上桌，火山排骨肉軟嫩

為了帶來震撼的視覺張力，主廚特別將曼谷夜市浮誇的巨無霸火山排骨重現台灣。精選鮮嫩彈牙的豬腩排，吸附魚露與沙薑等香料精華後入鍋燉煮，最後豪邁淋上鳥眼椒、蒜頭與檸檬調製的鮮綠醬汁，酸辣開胃。現烤披薩區更端出充滿創意的酸辣蝦披薩，鋪滿鮮蝦與起司高溫窯烤，酸香鮮明且牽絲畫面相當誘人。

泰式船麵風味濃，脆皮燒肉搭魷魚

麵食區必吃經典的泰式船麵，以醇厚豬龍骨高湯為基底，加入豬肉片、新鮮豬血與炸豬皮等豐富配料，淋上特製辣醬，還原運河邊的道地街頭風味。炭烤區的現烤海鮮檯提供碩大泰國蝦與鮮甜午仔魚，一旁還有外皮酥脆多汁的泰式脆皮燒肉，佐以酸甜清爽的羅望果醬，完美平衡豐潤油脂。

酸辣開胃大薄片，厚實酥脆月亮餅

品嚐主食之餘，絕對少不了經典的泰式前菜。冷菜區提供現搗的涼拌木瓜沙拉、酸香開胃的大薄片，以及鮮明爽口的涼拌海鮮冬粉，瞬間喚醒味蕾。一旁的香炸料理區同樣精彩，除了外皮金黃酥脆的金錢蝦餅，招牌月亮蝦餅更是誠意十足，口感厚實飽滿，沾取特製酸甜醬汁一同入口，絕對是大小朋友無法抗拒的美味；熱愛獨特氣味的食客，還能挑戰炸榴槤。

現流海鮮滿大船，生食干貝藍鑽蟹

鋪滿冰塊的現流海鮮區宛如一艘豐收大船，滿滿的海味直接抓住目光。餐檯上大方供應肉質細緻的藍鑽蟹、北海道栗毛蟹、生食級甜蝦、干貝與新鮮生魚片。種類豐富且鮮度十足，讓喜愛生冷海鮮的饕客能毫無顧忌地大快朵頤，絕對能大呼過癮。

南洋甜品選項多，泰奶冰品配煎餅

飽食過後，務必留點胃部空間品嚐南洋甜點。現做的香蕉煎餅外酥內軟，淋上滿滿煉乳與巧克力醬香甜涮嘴；豐富的甜品吧提供七彩摩摩喳喳與哈根達斯冰淇淋。飲品區更備有沁涼的香茅青檸啤酒與西瓜冰沙，用充滿熱帶風情的甜美滋味，完美滿足甜點控的味蕾。

泰市場

地址：台北市中山區植福路200號(大直英迪格4樓)
電話：(02)8502-6100

延伸閱讀

朝聖雞湯界LV與極致日本A5和牛！中山區星曜雞湯，包廂專屬頂級盛宴。

六張犁慶生餐廳首選！「亨利客 原味炭烤牛排」極致A5和牛與直火肋眼。

阿基師坐鎮！台北福容福粵樓復古港點推車，平日限定 68 折超划算。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
台北美福母親節女神盛宴！滿額抽萬元住宿券、米其林一星台菜與限定蛋糕全攻略。
台北美福母親節女神盛宴！滿額抽萬元住宿券、米其林一星台菜與限定蛋糕全攻略。
編輯 李維唐
台北吃到飽 #泰市場 兩週年慶兩人同行現折500元！新菜必吃推薦看 #台北吃到飽 #泰式
台北吃到飽 #泰市場 兩週年慶兩人同行現折500元！新菜必吃推薦看 #台北吃到飽 #泰式
WalkerLand數位編輯室
捷運淡水站巷弄美食！老武吉 咖喱飯尬上麻婆豆腐，加飯10元、在地人推薦這間。
捷運淡水站巷弄美食！老武吉 咖喱飯尬上麻婆豆腐，加飯10元、在地人推薦這間。
記者 蕭芷琳
鴻龍宴｜2026台中母親節餐廳推薦，澎派活蝦桌菜限時8折，高CP值母親節聚餐首選！ - 糖糖's 享食生活
鴻龍宴｜2026台中母親節餐廳推薦，澎派活蝦桌菜限時8折，高CP值母親節聚餐首選！ - 糖糖's 享食生活
糖糖‘s 享食生活
【首爾美食】東大門40年韓牛老店附菜單，專人代烤入口即化的韓牛燒肉，在地人也愛的高人氣美食！｜Ruby說美...
【首爾美食】東大門40年韓牛老店附菜單，專人代烤入口即化的韓牛燒肉，在地人也愛的高人氣美食！｜Ruby說美...
Ruby說美食享受旅行
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

泰市場

02-8786-0029
台北市信義區松高路11號6F 1856
4.2