朝聖雞湯界LV與極致日本A5和牛！中山站星曜雞湯，包廂專屬頂級盛宴。

台北市捷運中山站周邊的星曜雞湯，是一間主打奢華粵式濃湯的頂級火鍋酒肆。以耗時一天一夜細火慢燉的人蔘花膠蟲草雞湯聞名，被譽為台灣雞湯界的 LV 。

尋覓台北市區的高端聚會餐廳，這間融合時尚中國宮廷風的頂級火鍋皆能滿足所有期待。開車前往可停放於百貨或林森公園地下停車場，交通極其便利。用餐空間寬敞舒適，座位皆採獨立包廂設計並附有門簾確保隱私，大型包廂更備有 KTV 歡唱設備。近期更推出愛麗絲夢遊仙境主題的模特之夜，為奢華餐聚增添無窮歡樂。

頂級排翅膠質滿，人蔘花膠熬全雞

鎮店之寶為定價 10880 元的人蔘花膠全雞排翅金湯。選用台灣白玉土雞、人蔘、花膠與金華火腿等珍貴食材，裝盛於傳承兩百年的日本萬古燒陶鍋中慢火精燉。金黃色的濃醇湯頭富含極致膠質，搭配完整細長且緊密排列的頂級扇形排翅，口感濃稠黏唇且絲絲分明，完美展現原汁原味的滋補奢華。

頂級和牛油花美，巨無霸空運生蠔

奢侈地以濃郁熬雞精作為火鍋底湯，涮煮各式頂級肉品與現流海鮮更是鮮上加鮮。日本 A5 和牛擁有宛如藝術品般的美麗油花，輕涮幾秒即可感受入口即化的軟嫩；西班牙伊比利豬則散發淡淡果香與討喜 Q 勁。海鮮部分，日本空運的巨無霸大生蠔絕對是極致鮮美的焦點，搭配生食級干貝與海鮮盛合更顯豐盛。

紹興醉蝦滿酒香，鹽酥小卷極彈牙

除了頂級鍋物，主廚特製的各式前菜與炸物同樣表現亮眼。主廚紹興醉蝦經過低溫浸泡，蝦膏吸滿醇厚酒香，肉質剔透且清甜迷人。融合粵式避風塘風味的主廚鹽酥小卷，加入大量蒜酥與花生顆粒，香氣撲鼻且極度彈牙。搭配外層酥脆、內餡彈嫩的膠原鮮蝦鑲油條，讓整趟味覺旅程充滿豐富層次。

鳳梨蝦球超復古，手工滑丸極Ｑ彈

海鮮控絕不能錯過生食級的干貝盛合，下鍋輕涮幾秒即可感受極致鮮嫩。經典台菜鳳梨蝦球充滿復古情懷，酸甜滋味令人無法抗拒。火鍋配料必點鮮蝦手工滑，以魚漿包覆整隻蝦子，口感脆彈可口；而芹菜手工肉丸則巧妙揉合芹菜獨特香氣，增添豐富咀嚼層次，皆是入鍋不可或缺的絕佳單品。

醇厚生啤大解膩，清爽甜湯潤喉嚨

豐盛的奢華鍋物饗宴，少不了專屬的飲品與甜點作為壓軸。店內除了提供香 Q 越光米與滑順讚岐烏龍麵等飽足食事，更備有多達 17 款私房調酒。喜愛暢飲的食客極度適合點選買二送一的 KIRIN 生啤酒，冰涼爽口的醇厚麥香能瞬間化解肉質油脂。最後奉上一碗清爽潤喉的枸杞銀耳甜湯，為這頓頂級的宮廷盛宴畫下最完美的句點。

星曜雞湯

地址: 台北市中山區林森北路247號2樓(欣欣秀泰百貨2樓)

電話: 02-2541-2555

營業時間: 11:30~22:00

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