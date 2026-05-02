大啖辣楓糖培根與蒔蘿酸黃瓜！芝山站天母紐約風單片披薩，酸種老麵極酥脆。

捷運芝山站周邊的 Ｔｈｅ Ｓｌｉｃｅ Ｓｈｏｐ 天母店，主打正統紐約風格的單片披薩，以獨特天然發酵的酸種麵團為基底，外酥內韌的極致口感，吸引無數食客前來朝聖。

打破傳統披薩必須揪團購買大尺寸的限制，這裡將紐約式的單片披薩文化完美移植至台北街頭。天母店有別於本店的純外帶模式，特別規劃了舒適的冷氣室內立食區。點餐櫃檯旁的透明玻璃窗，能清晰展示多達 7 種口味的現烤披薩。開放式廚房更能親眼目睹從拉麵團到進烤箱的完整過程，充分展現美式街頭店鋪的獨特活力。

蒔蘿黃瓜超清新，經典起司牽絲長

極具特色的蒔蘿酸黃瓜口味，以大蒜白醬與起司混合為基底，鋪上切成薄片的酸黃瓜，回烤後酸度稍微收斂並與奶香完美融合，最後撒上大量新鮮蒔蘿增添草本清新。經典起司口味則是最能考驗酸種餅皮實力的純粹選擇，高品質起司營造出極佳的牽絲效果與鹹香層次，搭配紅醬更能清晰品嚐老麵發酵的微酸香氣。

辣楓糖培根絕讚，魯本辣牛重口味

備受推崇的辣楓糖培根披薩，出爐後淋上香甜楓糖醬，完美平衡起司鹹度；帶有厚度的培根烤至焦香酥脆，咀嚼後散發的辣椒粉辛香極具層次。最具美式重口味靈魂的魯本辣牛，則將紐約經典三明治概念重新解構，切塊的煙燻牛肉帶有濃郁黑胡椒香氣，肉質紮實且油脂迷人，出爐時淋上特製辣醬更顯狂野。

酸種老麵極酥脆，手套調料全自助

完美披薩的靈魂在於手工製作的酸種老麵團。經過長時間低溫發酵烘烤，餅皮邊緣宛如法式麵包般酥脆，中心卻保有獨特的韌性與 Ｑ 彈嚼勁。點餐後店家會將披薩放回烤箱回溫，確保每片交到手上的披薩皆是熱騰騰的完美狀態。立食區桌上貼心備有較厚的免洗手套，以及起司粉、辣椒粉與大蒜粉等調味料供自由調配。

酉鬼啤酒超清爽，完美搭配極解膩

享受重口味的美式單片披薩，絕佳的飲品搭配能讓整體味覺體驗更上一層樓。冷藏冰櫃內提供多款飲品供結帳後自取，其中極度推薦酉鬼啤酒的 Ｒｏｂｏｔ Ｌａｇｅｒ 。這款加入玉米片釀造並選用新竹峨眉三寶柑的特色啤酒，完美融合了檸檬清香與柳橙甜韻。清爽明亮的層次與微柚氣息，為這頓紐約風的街頭饗宴畫下最暢快的微醺句點。

The Slice Shop 天母店

地址：台北市士林區（捷運芝山站步行約5分鐘）

電話：0228348338

營業時間：11:30–20:00

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