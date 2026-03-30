六張犁慶生餐廳首選！「亨利客 原味炭烤牛排」極致A5和牛與直火肋眼。

「亨利客原味炭烤牛排」主打不收服務費的直火炭烤技法，更有超狂的當日壽星 6 折優惠，是極具性價比的約會與慶生首選。

座落於台北信義區和平東路三段的「亨利客原味炭烤牛排」，距離捷運六張犁站出口僅需步行 4 分鐘即可抵達，交通極為便利。由熱愛美洲炭烤文化的主廚創立，更曾榮獲 2023 年「美旗林（Platinum Beef）」指南推薦。店內主打不使用平底鍋煎製，而是以龍眼木進行「原味直火炭烤」，精準的火候不僅完美鎖住豐沛肉汁，更賦予牛排獨特的迷人煙燻焦香。菜單提供多達 8 款炭烤原塊牛排，從安格斯肋眼到頂級的 A5 日本和牛臀心皆一應俱全。憑藉著高品質肉品、免收服務費的親民定價，以及誠意十足的壽星專屬折扣，成為許多牛排愛好者私藏的口袋名單。

溫馨採光工業風，透明廚房炭火香

走入店內，大片落地窗引入了極佳的自然採光，搭配戶外的綠色植栽與暖黃色吊燈，整體空間呈現出俐落且溫馨的氛圍。裝潢大量運用了金屬吧台、木質桌椅與深色調牆面等美式工業元素；座位區的牆面上更飾有家庭照片與主廚在中南美洲的生長背景，彷彿走入經典美劇中的尋常家庭，充滿個性且令人放鬆。店內特別配置了透明廚房，讓顧客能近距離觀賞主廚在直火炭烤架上翻轉牛排的俐落身手，在品嚐美味前，先享受一場火光與炭香交織的視覺饗宴。

百元升級享套餐，軟綿起司配濃湯

店內的點餐方式極具彈性，只需加價 115 元即可將單點牛排升級為套餐，享有起司麵包、主廚湯品、無限暢飲的冷飲吧與餐後甜點。其中熱騰騰上桌的「起司麵包」表現亮眼，外皮微焦帶脆，內層則宛如雲朵般綿密有彈性。搭配以大量番茄、洋蔥等蔬菜慢火熬煮的主廚羅宋湯，湯頭醇厚鮮甜且回甘。羅宋湯內更豪邁地加入了長時間燉煮至極度軟嫩的牛排邊肉，將起司麵包沾取濃湯一同享用，鹹香起司與濃郁精華在口中交織，滿足感極高。

開胃薄皮炸雞翅，直火安格斯肋眼

在主餐上桌前，極度推薦單點一份「炸雞翅」作為開胃小點。外層的裹粉極薄，高溫油炸後呈現金黃酥脆的口感，咬下時帶有輕微的咔滋聲且絲毫不顯油膩。雞肉本身醃漬入味，帶有淡淡的美式香料氣息，鮮嫩多汁。主餐部分，大份量的「14oz 肋眼安格斯」是肉食主義者的最愛。透過大面積的直火炭烤，牛排表面形成了深褐色的酥脆焦糖層，內部則保有安格斯牛特有的粉嫩肉質。炭火的高溫將油脂逼入肉質纖維中，每一口嚼動皆能品嚐到豐沛的肉汁與獨特的龍眼木燻香，風味粗獷迷人。

日本和牛選臀心，解膩莎莎醬絕配

若追求更細緻的口感，定價 1080 元的「A5 日本和牛臀心（8oz）」絕對能帶來極致的奢華享受。臀心位於牛隻後臀，屬於相對稀有的瘦肉部位。店家挑選的肉品擁有宛如大理石般細緻均勻的油花，入口即化卻完美保留了瘦肉的甜味與軟嫩，徹底打破了 A5 和牛容易膩口的刻板印象。搭配店家提供的海鹽與手工莎莎醬一同品嚐，莎莎醬中番茄與洋蔥的酸爽清脆，能瞬間中和和牛濃郁的油脂感。餐後甜點則提供冰淇淋、蛋糕及奶酪等選項，為這頓高質感的炭烤牛排饗宴畫下完美句點。

亨利客原味炭烤牛排

地址：台北市信義區和平東路三段215號

電話：02-8732-6332

營業時間：11:30–14:00, 17:30–21:30

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