必比登推介清粥小菜！小品雅廚進駐信義區，摩登空間大啖台式家常味。

連續兩年獲得米其林必比登推介的小品雅廚，被老饕譽為台北最強的清粥小菜。憑藉著 40 年來的熟練火候與家常耐吃路線，成為深夜食堂的熱門首選。

鄰近捷運市政府站 1 號出口的市府店，裝潢設計比總店摩登許多。刻意保留的牆面水泥搭配鮮豔桌面與木質座椅，營造出充滿設計感的台式復古風格。店內完整重現了經典的長型開放式餐檯，數十道紅綠繽紛的現炒菜餚一字排開，散發著誘人的鑊氣與醬香，保留了傳統看菜點菜的互動樂趣。傍晚營業時間未到，門外便已排起長長人龍。

番茄炒蛋好滑順，乾煸四季豆脆甜

來到這裡，番茄炒蛋絕對是必點的明星菜色。廚師利用大量蛋液與精確溫控，將煎蛋炒至半熟狀態，質地宛如歐姆蛋般絲滑蓬鬆，酸甜比例拿捏得恰到好處。另一道高點閱率的乾煸四季豆，豆莢帶有些微韌性與乾香，咬開後內部的清甜與外層包裹的鹹香肉末瞬間交織，乾爽的口感讓人一試成主顧。

回鍋五花焦香濃，紅燒蹄膀滷通透

肉類料理同樣表現亮眼。回鍋肉將每一片五花肉煸得乾爽透亮，油脂在熱鍋中轉化為誘人焦香，肉質彈牙且搭配的豆乾也相當入味。紅燒蹄膀閃耀著透亮色澤，入口後豬皮化為綿密膠質，瘦肉部分散發濃郁肉香，鹹中帶甘的滷汁與白粥堪稱絕配。香菇肉塊滷得通透，沒有過多肥肉，舌尖輕壓便能化開，釋放純粹的家常甘甜。

宮保皮蛋醬汁亮，辣子雞丁肉鮮嫩

喜歡重口味的食客，可以嘗試宮保皮蛋。每塊皮蛋皆裹滿琥珀色的醬汁，外表乾爽並帶有焦糖化色澤，切面透出晶瑩質地。辣子雞丁的雞肉處理得相當鮮嫩，雖然辣味與麻感稍微溫和，依然是道下飯佳餚。

清炒花椰菜脆口，豆棗酸豇豆解膩

品嚐豐盛的肉類之餘，別忘了搭配清爽的蔬菜與小菜。清炒花椰菜加入細碎蒜末，辛香味完美激發出蔬菜的自然鮮甜。經典的台式小菜豆棗，表面的麥芽糖漿微微滲入熱騰騰的白粥中，增添一抹蜜糖餘韻；帶有發酵底蘊的酸豇豆，自然酸度不僅生津，更能瞬間抹去重口味料理留下的油膩感，是搭配白粥的最佳夥伴。

小品雅廚 市府店

地址：台北市信義區忠孝東路五段37號1樓

電話：02 8768 1065

營業時間：18:00-凌晨5點

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