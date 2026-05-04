> 美食 > 被涼麵耽誤的神級豬腳店！行天宮金香豬腳涼麵，必吃入口即化腿庫。

被涼麵耽誤的神級豬腳店！行天宮金香豬腳涼麵，必吃入口即化腿庫。

台北美食行天宮美食台北豬腳行天宮豬腳
2026-05-04 16:55文字：ifunny艾方妮 
ifunny艾方妮

ifunny艾方妮

台北市中山區錦州街的金香豬腳涼麵，是行天宮商圈極具名氣的人氣小吃。憑藉極受好評的美味豬腳，被網友戲稱為被涼麵耽誤的豬腳店。

尋覓行天宮周邊的特色台式小吃，從捷運站步行僅需 2 分鐘即可抵達這間開業十多年的排隊名店。店內用餐空間約可容納 30 人，尖峰時段往往一位難求，建議避開平日中午 12 點至下午 1 點的上班族人潮，選擇下午時段前往用餐更為從容。由於實在太受歡迎，店家更於 2026 年 4 月在捷運中山國中站附近開設了二代品牌旗艦店「閏似月」。

活菌豬腳滿膠質，肥嫩腿庫極入味

講究的食材是成就美味的關鍵，店內特別選用高品質的台灣嘉一香活菌豬。檯面上總是能看見師傅猶如練就鐵砂掌般，俐落地從滾燙滷汁中撈出豬腳分切。極度熱銷的腿庫部位燉煮得軟爛入味，肥肉入口即化且充滿豐富膠質；瘦肉部分則吸飽了滷汁精華，隨著紋理自然散開，口感濕潤毫不乾澀。

清爽麻醬金香麵，芥末辣子添層次

招牌金香涼麵選用口感 Ｑ 彈且帶有嚼勁的白麵條，現場依序淋上蒜汁、醬油與香氣濃郁卻不黏稠的清爽麻醬，最後鋪滿清脆小黃瓜絲。入口先是微嗆的鮮明蒜味，強烈推薦加入店家特製的芥末醬與油潑辣子，辛香微辣的滋味輪番上陣，層次感瞬間大幅提升，整體風味比一般傳統涼麵更為清爽解膩。

鮮嫩蛋花三合一，滷肉香氣極逼人

享受重口味的肥嫩豬腳與辛香涼麵之餘，點上一碗現煮的味噌三合一湯最能完美平衡味蕾。極為滑嫩的現打蛋花搭配貢丸，湯頭帶有淡淡鮮甜，為了不搶走豬腳的風采，味噌風味顯得較為溫和內斂。此外，攤位上一鍋香氣逼人的誘人滷肉，更是讓許多老饕忍不住點上一碗滷肉飯大快朵頤。

外帶禮盒超搶手，獨特雙拼高水準

鮮少有小吃店能將豬腳與涼麵這兩項截然不同的料理，同時處理得極具水準。金香豬腳涼麵不僅內用人潮絡繹不絕，特地前來外帶豬腳的顧客更是不在少數，逢年過節推出的專屬豬腳禮盒更是極度搶手。來此一次解鎖兩種截然不同的台灣在地美味，絕對是大幅提升用餐檔次與肉感的絕佳體驗。

金香豬腳涼麵

地址：台北市中山區錦州街253號
電話：(02)2517-2138
營業時間：11:00~20:00(週日休)

延伸閱讀

大啖辣楓糖培根與蒔蘿酸黃瓜！芝山站天母紐約風單片披薩，酸種老麵極酥脆。

爽嗑高麗菜肉與爆餡紅豆！松江南京阿源煎餅，50元超大份量點心。

台北松江南京巷弄美食！老麵攤遷新址，台泰融合必吃酒鬼炒泡麵。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
首爾明洞必吃 Myth 豬腳！1987 年老店，清爽沙拉配豬腳最解膩。
首爾明洞必吃 Myth 豬腳！1987 年老店，清爽沙拉配豬腳最解膩。
Jason‘s Life
高雄素食推薦必吃！中都素食麵 三民區老字號排隊小吃，40元麻醬麵廣受好評。
高雄素食推薦必吃！中都素食麵 三民區老字號排隊小吃，40元麻醬麵廣受好評。
記者 楊婷雅
中山站平價美食推薦！李掌櫃功夫製麵 8種小菜吃到飽、飲料喝到飽，最低290元開吃。
中山站平價美食推薦！李掌櫃功夫製麵 8種小菜吃到飽、飲料喝到飽，最低290元開吃。
記者 蕭芷琳
東北闆娘道地家鄉味！彰化自強路幸福小館，必吃酸甜酥脆鍋包肉。
東北闆娘道地家鄉味！彰化自強路幸福小館，必吃酸甜酥脆鍋包肉。
Kiwi
台版貝果在這邊！胖媽媽碳烤燒餅 基隆必吃美食、木炭貼爐老味道，招牌槓子頭必吃。
台版貝果在這邊！胖媽媽碳烤燒餅 基隆必吃美食、木炭貼爐老味道，招牌槓子頭必吃。
記者 蕭芷琳
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

金香豬腳涼麵

台北市中山區錦州街253-1號
4.1