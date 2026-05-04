被涼麵耽誤的神級豬腳店！行天宮金香豬腳涼麵，必吃入口即化腿庫。

台北市中山區錦州街的金香豬腳涼麵，是行天宮商圈極具名氣的人氣小吃。憑藉極受好評的美味豬腳，被網友戲稱為被涼麵耽誤的豬腳店。

尋覓行天宮周邊的特色台式小吃，從捷運站步行僅需 2 分鐘即可抵達這間開業十多年的排隊名店。店內用餐空間約可容納 30 人，尖峰時段往往一位難求，建議避開平日中午 12 點至下午 1 點的上班族人潮，選擇下午時段前往用餐更為從容。由於實在太受歡迎，店家更於 2026 年 4 月在捷運中山國中站附近開設了二代品牌旗艦店「閏似月」。

活菌豬腳滿膠質，肥嫩腿庫極入味

講究的食材是成就美味的關鍵，店內特別選用高品質的台灣嘉一香活菌豬。檯面上總是能看見師傅猶如練就鐵砂掌般，俐落地從滾燙滷汁中撈出豬腳分切。極度熱銷的腿庫部位燉煮得軟爛入味，肥肉入口即化且充滿豐富膠質；瘦肉部分則吸飽了滷汁精華，隨著紋理自然散開，口感濕潤毫不乾澀。

清爽麻醬金香麵，芥末辣子添層次

招牌金香涼麵選用口感 Ｑ 彈且帶有嚼勁的白麵條，現場依序淋上蒜汁、醬油與香氣濃郁卻不黏稠的清爽麻醬，最後鋪滿清脆小黃瓜絲。入口先是微嗆的鮮明蒜味，強烈推薦加入店家特製的芥末醬與油潑辣子，辛香微辣的滋味輪番上陣，層次感瞬間大幅提升，整體風味比一般傳統涼麵更為清爽解膩。

鮮嫩蛋花三合一，滷肉香氣極逼人

享受重口味的肥嫩豬腳與辛香涼麵之餘，點上一碗現煮的味噌三合一湯最能完美平衡味蕾。極為滑嫩的現打蛋花搭配貢丸，湯頭帶有淡淡鮮甜，為了不搶走豬腳的風采，味噌風味顯得較為溫和內斂。此外，攤位上一鍋香氣逼人的誘人滷肉，更是讓許多老饕忍不住點上一碗滷肉飯大快朵頤。

外帶禮盒超搶手，獨特雙拼高水準

鮮少有小吃店能將豬腳與涼麵這兩項截然不同的料理，同時處理得極具水準。金香豬腳涼麵不僅內用人潮絡繹不絕，特地前來外帶豬腳的顧客更是不在少數，逢年過節推出的專屬豬腳禮盒更是極度搶手。來此一次解鎖兩種截然不同的台灣在地美味，絕對是大幅提升用餐檔次與肉感的絕佳體驗。

金香豬腳涼麵

地址：台北市中山區錦州街253號

電話：(02)2517-2138

營業時間：11:00~20:00(週日休)

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