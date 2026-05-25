梅雨季衣櫃不再發霉！GW水玻璃甜甜圈除濕組，免耗材防潮神器。

梅雨季拒絕衣物發霉發黃。台灣製造免耗材小型除濕神器，體積輕巧且可重複使用，輕鬆解決密閉空間潮濕悶味。

每逢梅雨季，密閉衣櫃與抽屜總會飄出悶味，甚至導致淺色衣物泛黃發霉。大型除濕機難以顧及狹小空間，傳統除濕盒又耗費金錢且不環保。台灣研發製造的 2.0 雙效除濕組合，將防潮與還原功能完美整合，不僅外觀充滿設計感且不佔空間，更主打免更換耗材，成為解決居家小坪數潮濕煩惱的絕佳選擇。

變色提醒好直覺，雙面開孔吸濕快

甜甜圈造型外觀簡約，擺放在房間或衣櫃皆相當美觀大方。機身採用雙面開孔設計，能達到 360 度立體吸濕效果。最便利的設計在於直覺式的智慧變色提醒，當吸飽水分時便會浮現水滴圖案，輕鬆掌握除濕進度，實際放置於抽屜約 3 至 5 天便會有明顯的圖案變化。

專屬底座好迅速，插電還原免日曬

當機體吸滿水分後，只需放置於專屬的雙效還原座上，大約 4 小時即可完成乾燥還原。完全不需要耗費時間等待日曬，機台更配有智慧斷電安全設計，放置於室內運作也能相當安心。

附加功能好實用，順手烘乾小物品

雙效還原座除了用來恢復除濕機功能，更具備實用的附加價值。平時還能放上隨附的烘乾架，用來烘乾抹布、毛巾與手帕等容易因為潮濕而發霉的布料小物，讓除濕底座發揮最大的實用效益。

重複使用免耗材，衣櫃乾爽不發霉

有別於傳統一次性除濕盒需要不斷購買補充包，這款產品主打重複使用，長期下來不僅省錢更具備環保概念。將輕巧的機體放置於掛衣櫃或抽屜式衣櫃中，能有效降低小空間的濕悶味，保護淺色衣物不易泛黃，維持乾爽舒適的生活環境。

GW 水玻璃-小空間環保除濕機、小型家電

地址：台灣臺南市佳里區子龍號

電話：0800070228

營業時間：8:00-17:00

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