免跑安平！台南市區必吃老字號阿財牛肉湯，粉嫩溫體牛搭肉燥飯超銷魂。

位於台南市區的西門保安店，不僅交通位置極度便利，更完美保留了粉嫩溫體牛與清甜高湯的最純粹風味，搭配經典的牛豬肉燥飯，絕對能滿足對台南在地小吃的渴望。

台南牛肉湯百家爭鳴，這間堅持每日新鮮溫體牛直送的老字號名店，始終佔據著極高的討論度。西門保安店外觀懸掛著斗大的復古招牌，散發出濃厚的在地風情。店內空間雖然精巧但打理得相當舒適，並規劃了齊全的自助醬料區。位處市中心的絕佳地理位置，讓這碗經典的在地滋味變得更加平易近人。

粉嫩現沖溫體牛，清甜高湯極順口

招牌必點的溫體牛肉湯，將粉嫩鮮紅的現切牛肉片鋪滿碗底，淋上滾燙高湯瞬間燙至微熟，完美展現了肉質的絕佳鮮度。看似清澈的湯頭蘊含著濃郁的牛骨香氣與自然甘甜，口感溫潤且毫不油膩。一口熱湯配上一片鮮嫩牛肉，展現出百吃不膩的在地純粹滋味。

牛肉燥飯極清爽，豬肉燥飯極入味

品嚐熱湯之餘，絕不能錯過店內的經典主食。牛肉燥飯選用偏瘦的肉質部位，細緻的肉燥帶有濃郁的專屬牛油香氣，拌入熱騰騰的白飯中，吃起來清爽且耐吃。豬肉燥飯則精準掌握了肥瘦比例，豐盈的油脂與醇厚醬香在口中交織，鹹香夠味的迷人氣息，輕易就能將整碗扒得一乾二淨。

蒜香快炒高麗菜，鮮甜清脆極解膩

點綴餐桌的炒高麗菜保有極佳的清脆度，大火快炒逼出的迷人鍋氣與蒜香，巧妙平衡了肉類料理的厚重感。如今免去舟車勞頓，在市中心便能輕鬆品嚐這份台南專屬的經典美味。用一碗純粹無雜質的鮮甜熱湯與醇厚肉燥飯，直接撫慰每一顆渴望在地小吃的胃，絕對值得排入台南市區的美食巡禮清單。

阿財牛肉湯 西門x保安店

地址：台灣臺南市中西區西門路二段1號

電話：06-2236605

營業時間：週一～週日12:00 – 22:00（週三公休）

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