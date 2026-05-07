台中科博館漁港直送整尾小卷！小捲日記溫潤雞湯米粉，鮮甜必吃名單。

台中市科博館周邊的小捲日記，是間主打漁港直送海鮮的人氣麵食館。以視覺震撼的整尾新鮮小卷入料為最大特色。

尋覓科博館周邊的特色美食，這間以藍綠色為主調搭配木質裝潢的溫馨小店絕對能帶來絕佳的用餐體驗。店內不僅冷氣極度涼爽，環境整潔度更是無可挑剔，所有餐具皆經過嚴格清洗並整齊排列於烘碗機內，讓食客能安心享用。點餐方式採用全自動點餐機，介面一目瞭然，大幅提升了點餐與結帳的便利性。

整尾小卷極鮮甜，溫潤雞湯超甘醇

招牌小卷米粉端上桌後，隨即被霸氣的整尾新鮮小卷深深震撼。小卷肉質極度 Ｑ 彈且散發自然鮮甜，毫無惱人腥味。清爽甘甜的雞湯底蘊溫潤順口，吸滿精華的米粉更是層次豐富。碗內配料極度澎湃，涵蓋絲瓜、香菇、花枝丸、玉米筍與入味油豆腐，頂部更巧妙點綴紫菜餅，無論是浸泡入湯或直接品嚐皆極具風味。

麻辣湯底香氣濃，Ｑ彈冬粉吸滿湯

喜愛重口味的食客，強烈推薦點選麻辣小卷冬粉。香氣濃郁的麻辣湯底帶有迷人的微麻層次，辣度拿捏得恰到好處且不死辣，若需調整辣度亦可透過點餐備註請店家減量。滑順 Ｑ 彈的冬粉完美吸附了麻辣湯汁，搭配鮮甜的海味小卷，辛香與鮮甜的絕妙組合在口中交織，越吃越令人大呼過癮。

入味豆腐吸滿湯，去骨鳳爪帶微辛

除了極具水準的主食，店內的精緻小菜同樣表現亮眼。看似平凡的滷油豆腐，外層滷製得極度入味，內部依然保有極致的嫩口感受，輕輕咬下便會滲出豐盈湯汁，是極度耐吃的低調配角。作為開胃小點的無骨鳳爪，口感 Ｑ 彈且帶有迷人蒜香與微辛辣度，貼心的去骨處理讓品嚐過程更加俐落方便。

鮮甜花枝口感脆，清香烤翅外皮酥

喜愛炸烤小點的食客，絕對不能錯過有料花枝丸。不同於市面常見的空虛口感，這款真材實料的丸子能咀嚼到實實在在的花枝塊，海味鮮甜極度充足。另一道極致加分的檸檬烤翅，外皮烘烤至微酥並帶有誘人焦香，檸檬的自然清香完美中和了肉質油脂，整體風味清爽毫不油膩，為這趟鮮甜的海味饗宴畫下最完美的句點。

小捲日記

地址：404台灣臺中市北區博館東街27號

電話：04-23235513

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