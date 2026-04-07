一秒穿越美式復古！勤美灣guán濃湯麵第6季，黑胡椒培根超澎湃。

「灣guán濃湯麵」以華美街美軍宿舍為主題，將老派西餐的黑胡椒與玉米濃湯完美融入拉麵，搭配誠意十足的完整套餐，絕對是台中必衝的視覺系美食。

每一季都讓人期待的「灣guán濃湯麵」，這次在第 6 季玩起了時光穿越！主廚將華美街過去的美軍宿舍歷史，轉化為美式復古風格的麵食藝術。不僅空間充滿了 1950 年代的懷舊美感，餐點更是致敬了經典的台式美式牛排館與老西餐廳風格。品牌堅持每一季更換主題，讓「吃麵」不只是填飽肚子，更像是一場沈浸式的文化體驗。從招牌的法式洋蔥湯底到馬鈴薯熬煮的純粹玉米濃湯，配上充滿驚喜的附餐組合，這裡已經成為 2026 年勤美商圈最具話題性的食尚地標，快約朋友一起來開箱這場美式麵食盛宴。

復古美式華美街，美軍宿舍舊時光

灣guán濃湯麵第 6 季不僅僅是換菜單，更是直接把店內變成了一個小型美式博物館！為了致敬華美街過去的歷史足跡，老闆從裝潢、音樂到復古海報都下足功夫，營造出濃濃的老西餐廳氛圍。這種充滿故事感的用餐環境，讓人在每一口麵之間都能感受到老派美學的魅力。對於熱愛拍照記錄生活的食客來說，這種每一季都有新驚喜的質感空間，真的會讓人想每一季都來報到。

花生厚片帶肉桂，波本蛋香微醺迷

這裡的每一份主食都是以「完整套餐」形式登場，附餐精彩度完全不輸主角！「花生咖啡牛奶厚片」擁有紮實的花生顆粒感，入口還帶著迷人的肉桂香氣。最狂的絕對是「波本可可溏心蛋」，微甜的可可風味中透出淡淡酒香，層次感極其豐富。套餐還貼心附上香草奶油，可以隨意加入湯中增添層次，加上迷你杯的「香蕉豆漿奶昔冰沙」，這種充滿巧思的組合真的讓人一吃就愛上。

黑椒洋蔥湯底濃，厚切培根火味足

「黑胡椒培根濃湯麵」堪稱是黑胡椒牛排的拉麵進化版！湯底以法式洋蔥湯為靈感，在甘甜中帶出強烈的黑胡椒香氣，喝起來濃郁卻極其順口。配料部分更是不手軟，炙燒後的厚培根油香四溢且極具嚼勁，再搭配一整條鹹香的海索堡香腸，整碗麵散發出濃郁的鐵板香氣。如果你是重口味愛好者，這碗麵帶來的「肉感」與「火氣」，絕對能滿足你對美式豪邁風格的所有幻想。

馬鈴薯泥增質地，鮮蝦透抽滿海味

喜愛清甜風味的朋友，極度推薦「海鮮玉米濃湯麵」！這款湯底完全不加奶油與牛奶，而是利用馬鈴薯的天然澱粉質地營造濃稠感，喝起來更顯清爽無負擔。配料包含新鮮炙燒的透抽、鮮蝦與蛤蜊，每一口都能品嚐到飽滿的海鮮精華。當金黃色的玉米清甜遇上 Q 彈的麵條，再加入香草奶油點綴，這種將日式拉麵工藝與美式經典濃湯結合的創意，真的會讓人一喝就上癮。

蜂蜜芥末拌泡菜，楊桃氣泡混奶球

附餐小點同樣充滿視覺驚喜！「黃芥末蜂蜜泡菜」結合了蜂蜜芥末的酸甜與台式泡菜的微辣，清脆開胃且極度解膩。飲品則是以古早味楊桃汁為基底的氣泡飲，附上一顆鮮奶油球，倒入後會轉化為類似可爾必思的乳酸氣泡感，好喝又好拍。從第一口前菜到最後一滴特調，灣guán濃湯麵以極致的細節控精神，為台中勤美的美食地圖再次刷新了創意新高度。

灣guán濃湯麵

地址：台灣臺中市西區華美街372巷3號

電話：0909-648618

營業時間：星期三～五: 17:30 – 22:30；星期六～日：11:30 – 14:00, 17:30 – 20:00

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