台中北屯山里見月割烹鍋物，頂級佐賀牛泉水湯底，千元享奢華。

台中北屯新開幕「山里見月割烹鍋物」，主打 BMS 12 級佐賀牛與埔里泉水湯底。千萬裝潢低調隱密，千元內就能品嚐頂級和牛。

在火鍋一級戰區台中，北屯區近期悄悄開幕了一間外觀低調、內涵卻極為驚人的「山里見月 割烹鍋物」。這間店以「百味割烹」為核心精神，斥資上千萬打造出充滿日式職人氛圍的用餐空間。不同於坊間火鍋店的華麗堆砌，這裡講究的是食材的本質與細節。店家堅持使用埔里高山泉水熬煮湯底，並引進日本政府認證最高等級的 BMS 12 級佐賀牛。雖然主打頂級食材與細膩服務，但入門套餐價格卻意外親民，讓饕客能以物超所值的預算，享受到真正入口即化的頂級和牛饗宴，絕對是近期台中火鍋界的一匹黑馬。

千萬裝潢低調隱密，日式職人氛圍

推開店門，映入眼簾的是斥資千萬打造的沈穩空間。整體設計以日式木質調為主軸，搭配柔和的燈光與大膽的留白設計，營造出高級割烹料理亭才有的靜謐感。座位區規劃了便於互動的吧檯桌與適合聚餐的隱密包廂，滿足不同客群的需求。特別的是，部分座位還能直接欣賞師傅處理海鮮的過程，新鮮度一覽無遺。冷藏櫃中展示著各式酒類與擁有漂亮油花的佐賀銘柄和牛，光看就讓人食指大動，期待接下來的美味旅程。

埔里泉水熬煮湯底，清透鮮甜回甘

湯底是火鍋的靈魂，山里見月對此展現了極致的執著。店家特別選用來自埔里山區的高山泉水，歷經近五十次的測試與調整，才定調出這款清透卻層次豐富的湯頭。每日堅持以當令蔬果慢火熬煮，絕不使用預製湯或提前儲放，確保入口的第一瞬間就是最純粹的自然鮮甜。這樣的湯底不搶戲，反而能完美襯托出頂級食材的原味。搭配日本田中商店手工打造的萬元銅鍋，導熱均勻快速，讓涮煮過程也充滿了儀式感。

官方認證佐賀和牛，油花如雪入口

這裡的牛肉絕對是重頭戲，主打日本政府認證的「佐賀銘柄和牛」，且等級高達 BMS 12 級，也就是和牛評鑑中的最高榮譽。每一塊牛肉都有專屬的身分證，清楚標示牛隻來源與等級，絕非口說無憑。實際端上桌的佐賀牛，油花細緻得如同白雪灑在紅寶石上，幾乎看不見斷層。輕輕涮煮幾秒後入口，油脂在口中瞬間化開，帶來自然的甜味與淡淡的堅果香氣，完全沒有油膩感，這就是頂級和牛令人難以抗拒的魅力。

開胃前菜生魚片鮮，干貝漢堡吸睛

在享用火鍋前，店家的開胃前菜表現也相當精彩。厚切的生魚片無論是鮪魚或鮭魚都鮮度爆表，口感飽滿。另一道精緻的「干貝蟹肉堡」更是吸睛，以生食級大干貝包裹著蟹肉條，上層點綴晶瑩剔透的鮭魚卵，一口咬下海味在口中爆發。附餐部分強烈推薦「佐賀牛咖哩飯」，咖哩香氣溫潤厚實，牛肉風味濃郁明確；喜愛麵食的則可選擇日式烏龍麵，滑順彈牙的麵條吸附湯汁後更顯甘甜，還附上一隻大蝦增添風味。

日本和牛紐約客推，入口即化脂香

主餐首推售價 1480 元的「日本和牛紐約客」。這部位的油花分布細緻如雪，色澤粉嫩誘人，切面立體感十足。在滾燙的泉水湯底中輕涮數秒，肉香隨即釋放，入口瞬間柔嫩化開，油脂的甜味在舌尖漫延卻絲毫不膩。搭配清透的湯頭，更能感受到和牛本身的旨味與層次。這道主餐非常適合想要完整體驗日本頂級和牛魅力、追求極致口感與油脂香氣的饕客，每一口都是奢華的享受。

和尚頭肉質扎實甜，千元有找超值

如果想要用更親切的價格體驗和牛，售價 880 元的「日本和牛和尚頭」絕對是高 CP 值的驚喜之選。和尚頭部位的肉質相對扎實，但完全不會乾柴，涮煮後帶有自然的肉甜味，口感軟嫩適中。這道主餐完全顛覆了大眾對於平價和牛的想像，以不到千元的價格就能品嚐到如此高品質的佐賀牛，不僅能滿足吃肉的慾望，荷包也不會感到負擔，是初次造訪或小資族聚餐的最佳選擇。

銀耳蓮子膠質滿滿，綠豆仁清爽甜

飽餐一頓後，甜點的表現也毫不馬虎。「銀耳蓮子湯」將白木耳燉煮到極致軟嫩，整碗充滿了濃稠的膠質，喝起來溫潤順口，是養顏美容的最佳結尾。另一款「蕎麥綠豆仁」則走清爽路線，口感類似綠豆薏仁粥，甜度控制得恰到好處，不甜不膩，帶著淡淡的穀物香氣。這兩款甜點都走精緻養生路線，為這場豐盛的鍋物饗宴畫下了完美且無負擔的句點。

山里見月 割烹鍋物

店家地址：406台灣臺中市北屯區松竹路三段118號 地圖

店家電話： 04 2422 4888

營業時間：星期一～日: 17:00 – 00:00

