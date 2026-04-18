200元內平價老宅早午餐！台中西區樹兒早午餐，自製小圓吐司必吃。

台中西區科博館與廣三 SOGO 商圈附近的樹兒早午餐，主打 200 元內就能品嚐到包含飲品的豐盛拼盤。價格親民卻毫不馬虎，從法式吐司到美式拼盤，每道餐點都誠意十足。

樹兒早午餐藏身於台中西區的巷弄中，鄰近科博館與勤美商圈，交通相當便利。店內保留了老宅的溫潤氛圍，搭配自然採光與簡約設計，讓用餐體驗宛如一場放鬆的生活提案。餐點主打高性價比與高滿足感，價位大多落在 200 到 300 元之間，用料實在且份量十足。座位區主要集中在 2 樓，目前不開放提前訂位，但接受當日電話候位。輪到候位時會以電話通知並保留 15 分鐘，免去現場排隊的辛勞，安排上相當友善。

自製圓包法式煎，培根薯塊份量足

喜愛經典早午餐的食客，首推售價 199 元的貝根先生。自家製的小圓吐司煎成金黃微酥的法式吐司，外酥內軟口感極佳。搭配滑順香濃的法式炒蛋、香料炒薯塊與真實肉培根，鹹香扎實且份量十足，是一盤從頭到尾都沒有冷場的滿足系餐點。

美式拼盤份量大，雙份煎蛋超滿足

售價 209 元的美式早餐拼盤，將豐盛發揮到極致。義大利佛卡夏麵包帶有淡淡的橄欖油香氣，搭配雙份的半熟太陽蛋、德國香腸、火腿、培根與清爽的季節沙拉。鹹香與清新一次滿足，大份量的設計讓人吃得極具飽足感，甚至能直接當作早午晚餐享用。

奶油肉桂小圓包，香甜煉乳不膩口

甜食愛好者必點售價 85 元的奶油煎肉桂自家製小圓吐司。將自製吐司煎至微酥，撒上肉桂粉再淋上煉乳，溫潤甜香且不膩口，作為餐後甜點或下午茶都相當合適。飲品部分，套餐皆附有基本茶飲，也可加價升級。泰式奶茶茶香濃郁，帶點煉乳甜味，搭配鹹食特別解膩；冰紅茶則是清爽順口，甜度適中，是相當穩健的飲品選擇。

樹兒早午餐

地址：台灣臺中市西區博館路223號

電話：04-23148121

營業時間：週三～週五09:00 – 16:00；週六～週日08:00 – 16:00

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