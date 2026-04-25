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18道頂級海陸連番上陣！台中艾割烹無菜單料理，爽嗑沙母與松阪牛。

艾割烹台中美食推薦台中日式料理無菜單料理
2026-04-25 20:30文字：貪食瑞秋a口袋名單 
貪食瑞秋a口袋名單

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台中市北屯區的艾割烹，主打板前現做的高端日式無菜單料理。晚餐餐期定價 2880 元，嚴選當季頂級海鮮與肉品，端出包含爆膏沙母、松阪牛與精緻握壽司等 18 道藝術佳餚。

台中北屯的艾割烹，完美展現了專屬日式料理的細膩職人精神。整體空間走低調奢華路線，暗色裝潢搭配柔和燈光，營造出極具儀式感的用餐氛圍。正式開餐前，幽默風趣的師傅會將當日使用的頂級食材端上板前展示。看著師傅專注的料理神情，無論是視覺或味覺皆充滿驚喜，徹底滿足食客對高端日料的極致想像。

果凍開胃極清爽，煙燻青甘油脂香

餐宴由極具巧思的開胃酒揭開序幕，山葡萄果凍搭配食用菊、紫蘇花與山藥絲，佐以微甜的澪氣泡清酒，讓味蕾瞬間甦醒。緊接著登場的刺身盛合首推稻草燻青甘，均勻油脂伴隨迷人煙燻香氣；初次斬露頭角的土魠魚生魚片搭配 Ｑ 彈赤貝，佐以鹹蛋黃點綴出獨特鹹香。

鯛魚海膽極奢華，烏賊蒸蛋鮮味濃

鯛魚包海膽堪稱奢華至極，將甘美無腥味的海膽捲入新鮮鯛魚之中，表面覆上頂級魚子醬，讓濃郁海味在口中直接爆發。熱菜部分端上螢烏賊蒸蛋，蛋體滑嫩細緻，整隻螢烏賊入口鮮味四溢，完美銜接了生食與熟食的轉換節奏。

炙燒干貝極軟嫩，大腹壽司滿脂香

握壽司環節由炙燒生干貝壽司領軍，入口即化的干貝搭配烏魚子與魚子醬點綴，盡顯極致鮮甜。富含油脂的鮪魚大腹壽司佐以柚子胡椒，完美提升迷人脂香。炙燒青花魚棒壽司肉身厚實甘香，海苔包覆的鰻魚壽司則展現了極度軟嫩的絕佳口感。

珠寶最中爆海味，鮮甜沙母肉細緻

絕對不能錯過外型吸睛的海鮮珠寶盒最中，將青甘、鮪魚泥、海膽與紫蘇花層層堆疊，一口咬下盡是滿滿的濃郁海味。緊接著迎來晚餐限定的半隻沙母，店家貼心附上專屬工具，細緻蟹肉與滿滿鮮甜蟹黃令人大呼過癮，誠意十足。

松阪和牛壽喜燒，鮮筍釜飯超飽足

天婦羅提供海老、香菇與櫛瓜，外酥內嫩帶來輕快口感。肉品重頭戲為松阪牛壽喜燒，將頂級肉片涮至完美熟度沾取生蛋黃，滑順濃郁幸福感爆棚。主食釜飯細火慢煮，內含透抽、鴻禧菇、毛豆與鮮筍，香氣四溢極具飽足感。最後搭配柚子味噌軟絲醋物與甘醇味噌湯，清爽解膩。

自製蛋糕不甜膩，溫潤紅玉極回甘

經歷了精彩絕倫的海陸洗禮，專屬的餐後甜點時光同樣充滿職人講究。壓軸登場的是店家自製的巴斯克蛋糕，底層特別鋪墊了千層酥皮，不僅增添了酥脆的咀嚼樂趣，更讓濃郁的乳酪質地吃來滑順而不顯甜膩。隨餐附上由師傅現場沖泡的台茶 18 號紅玉紅茶，茶湯溫潤且散發著淡雅香氣。這杯極度回甘的溫醇熱茶，為這場無懈可擊的高端割烹饗宴畫下完美且靜謐的清甜句點。

艾割烹

地址：406台灣臺中市北屯區旱溪西路三段190號
電話：0981 774 777
營業時間：週一～週日 12:10 – 14:30, 18:00 – 21:30

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記者 蕭芷琳
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